谷帥臻老師：台灣最美的人(GPT製圖)

【台灣最被低估的超能者，其實站在超商櫃檯後】

▌台灣超商真的很「方便」

其實不是一個抽象的形容詞。它有燈光，有貨架，有咖啡香，有微波爐聲，也有一個站在櫃檯後面、隨時準備接住各種突發狀況的人。那個人，就是超商店員。我們太習慣便利商店的存在了。半夜肚子餓，可以買到熱食；手機快沒電，可以找到充電線；隔天要交資料，可以臨時影印；忘記繳費，可以補單；包裹到了，可以順手領取；颱風天外面一片漆黑，轉角那間超商還亮著燈。久而久之，我們以為這一切本來就該如此。但台灣超商的方便，從來不是憑空長出來的。它背後，是一群人輪班、久站、補貨、結帳、煮咖啡、熱便當、處理包裹、操作機台、回應客人問題，一點一點撐起來的。

▌你以為只是結帳，其實他正維持一個小型生活圈

​很多人對超商店員最大的誤解，是以為他們只是「刷條碼、收錢」。但真正走進超商看久一點，就會知道，那根本不是單一工作。他們一邊結帳，一邊確認會員優惠；一邊記咖啡口味，一邊處理店到店包裹；一邊幫客人熱便當，一邊聽影印機發出故障聲；一邊回答商品在哪裡，一邊安撫後面排隊的人。咖啡機缺奶、微波爐在叫、包裹找不到、外送員在等、客人手機條碼刷不出來。這些事情同時發生時，店員要做的不是「服務一個客人」，而是在一個狹小空間裡，維持整套生活系統不要當機。我們常說 AI 可以多工處理，但台灣超商店員早就是真人版多工系統。只是他們處理的不是資料，而是人的急、人的累、人的不耐煩，還有生活突然卡住時的求救。

▌最珍貴的不僅萬能，而是還願意多提醒你一句

​超商店員幾乎十八般武藝樣樣都會，那已經很厲害。但真正讓人記住的，往往不是技能，而是那些多出來的一點點心意。像我家附近的超商店員，常常會暖心提醒：「老師，現在咖啡有買一送一，可以寄杯喔。」有時候我還沒開口，他們就知道我的習慣。少冰、不加糖、不要太甜。這些看起來都是小事。但人在一個城市裡生活，最容易感到疲憊的地方，不是沒有人服務你，而是沒有人記得你。所以當一位店員在忙碌之中，還記得你的口味、提醒你優惠、幫你省一點錢，那份感受會超過一杯咖啡本身。你會突然覺得，自己不是一個匆匆經過的陌生人。你是這個社區裡，被某個人短暫記住的人。

▌有些店員，甚至在替社區守住風險

​更讓我印象深刻的是，有一次我去領包裹，店員看一下來源資訊，很溫和地提醒我：「這個看起來有點像詐騙包裹喔，如果你沒有訂，可以先不要領。」這句話很輕，卻很重要。因為現在的詐騙，早就不只存在於電話和簡訊裡。它可能偽裝成一個貨到付款包裹、一張取貨通知、一個你以為自己忘記下單的東西。很多人站在櫃檯前，只想趕快領完就走。但店員每天接觸大量包裹、退貨、貨到付款，也看過太多不尋常的狀況。那一句「你要不要再確認一下」，可能幫一個人避開的不只是幾百元，而是一整串後續麻煩。這時候我才意識到，超商店員不只是便利生活的執行者。他們也是社區生活裡，很低調的風險守門人。

▌一間超商之所以讓人安心，不只因為它開著

便利商店真正厲害的地方，不只是二十四小時營業。而是它在很多人生活卡住的時候，提供一個還能被處理的入口。不會用機台，有人教你。找不到包裹，有人幫你查。咖啡有優惠，有人提醒你。包裹不太對勁，有人請你再想一下。半夜需要熱食，有人幫你加熱。雨突然下大了，至少還有一個亮著燈的地方可以躲一下。這些事情加起來，就是台灣日常生活裡很重要的安全感。我們平常不會特別感覺到它，因為它太日常了。但只要有一天少了這些人，很多看似微不足道的小事，就會立刻變得麻煩。真正的基礎建設，不一定都是橋梁、道路、電力與網路。有時候，它也可能是一個站在櫃檯後面的人，替你把生活裡那些零碎、緊急、臨時、尷尬的小問題接住。

▌致敬每一位超商店員

這篇文章，想真心致敬每一位超商店員。你們不是只是在結帳。你們是在一個小小的空間裡，維持許多人日常生活的順暢。你們是清晨第一杯咖啡的溫度，是趕時間時的一句提醒，是影印機前的救援，是包裹異常時多看一眼的守護，也是深夜裡讓城市還有一點光的人。

謝謝你們記得我們的口味。謝謝你們在忙碌裡仍然保留耐心。謝謝你們在詐騙越來越多的時代，願意多提醒一句：「這個你要不要再確認一下？」​台灣的便利，不只是因為超商很多。更是因為有一群又忙、又累、又專業的人，把我們生活裡那些最細碎的小事，一件一件接住了。向每一位超商店員致敬。你們讓便利商店不只是便利商店。你們讓它成為台灣日常裡，最讓人安心的一盞燈。

▌你家附近也有這樣暖心的超商店員嗎？

記得你的咖啡口味、提醒你優惠、幫你處理包裹，甚至在你可能遇到詐騙時，多提醒你一句。歡迎留言致敬或現場說謝謝：那位讓你覺得「這間超商很有人情味」的店員。

​文／谷帥臻 風水命理專家・設計學博士

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