《我的王室死對頭》林智妍11件事！19禁電影一脫成名、《黑暗榮耀》惡女爆紅，認愛李到晛超甜

Netflix韓劇《我的王室死對頭》一開播就衝出高討論，林智妍這次再度把「瘋女人宇宙」推向新高度。她飾演朝鮮時代最惡妖妃「姜丹心」含冤而死，沒想到睜開眼竟穿越到現代，與許楠儁飾演的冷血財閥上演瘋批對決。從《黑暗榮耀》朴涎鎮，到《玉氏夫人傳》，再到這次的惡妃穿越，林智妍似乎總能把「危險女人」演得讓人又怕又愛。但比起戲劇角色，她本人的人生其實更精彩。

林智妍1. 家裡窮到學費得借，她不是天生贏家

現在的林智妍氣場強到像是天生就該站在鎂光燈下，但她的起點其實一點都不夢幻。出生於首爾的她曾坦言，家境並不寬裕，學生時期甚至曾經連學費都湊不齊，只能向親友借錢完成學業。對許多人來說，這種現實壓力足以讓夢想提早夭折，但她偏偏不是會輕易低頭的人。

她從小就喜歡表演，熱愛站在舞台上成為眾人目光焦點，即使父母起初並不支持，她還是一路堅持，最後成功考進韓國藝術綜合學校戲劇院。這所學校被視為韓國演藝圈人才搖籃，競爭極激烈，而林智妍就是靠自己硬闖進去。

林智妍2. 出道第一部戲就全裸演19禁，這賭注大到很多人不敢接

《人間中毒》林智妍和宋承憲劇照。圖片來源：tving

2014年，她用一部《人間中毒》讓全韓國記住自己的名字。這不是一般新人會選的出道作。她當時幾乎毫無知名度，卻直接接下尺度極高的限制級電影，搭檔早已成名的宋承憲。片中不只有大量親密戲，更要撐起一段禁忌情慾關係的情緒層次。

這對新人來說根本像高空走鋼索。演不好，只會被說靠裸露博版面；演太好，則可能永遠被困在「情慾女星」標籤裡。但林智妍賭贏了。她憑這部作品一舉入圍百想藝術大賞、青龍電影獎、大鐘獎等韓國三大電影獎，最後還拿下大鐘新人女演員獎。很多演員熬十年才被看見，她第一年就殺進主戰場。

林智妍3. 被封「韓版湯唯」，卻差點被性感標籤困住

《人間中毒》爆紅後，韓媒替她冠上「韓版湯唯」稱號。乍聽是稱讚，但其實也像一種枷鎖。因為大家開始預設她就是那種性感、危險、帶情慾魅力的女演員。偏偏隔年她又接下古裝情慾片《姦臣：色誘天下》，尺度依舊大膽，讓外界更認定她會一路走這條路。

但林智妍後來坦言，她其實並不特別偏愛這類作品，只是當時太想被看見、太想證明自己。現在回頭看，那些作品不是她的標籤，而是她拚命殺出一條路的證明。

林智妍4. 《上流社會》讓大家驚覺：她居然也能這麼甜

如果你是從《黑暗榮耀》認識她，大概很難想像她也演過甜妹。

2015年的《上流社會》，她搭檔朴炯植，飾演性格直率又帶點傻氣的女孩，和現在的瘋批惡女形象完全相反。沒有冷血眼神，也沒有情緒爆裂，反而可愛到讓人忍不住姨母笑。這部戲也讓觀眾第一次真正看見她的可塑性，不再只是性感電影新人，而是能撐住電視劇市場的演員。

林智妍5. 差點嫁豪門、半息影，人生差點走另一條路

2018年，林智妍公開認愛W財團理事長李旭。當時這段戀情在韓國話題很大，因為男方背景顯赫，不少人都猜她可能會淡出演藝圈、直接嫁入豪門。甚至一度傳出她作品量變少，是準備轉換人生方向。結果戀情僅維持半年就告吹。現在回頭看，這場戀愛像是人生岔路口。如果當時真的結婚，也許現在就不會有後來的林智妍。

林智妍6. 曾經低潮很長，《黑暗榮耀》根本是逆襲神作

很多人以為她一路順風，但其實《黑暗榮耀》之前，她有段不短的沉寂期。雖然一直有作品，但始終少了真正爆紅代表作。直到《黑暗榮耀》，她飾演的朴涎鎮，不只是壞，而是那種壞到理所當然、完全不覺得自己有錯的可怕角色。這種反派最難演，因為不能只靠大吼大叫，而是要讓觀眾感受到她骨子裡的冷酷，結果林智妍直接封神。觀眾邊追邊罵，卻又忍不住一直看。她甚至被笑稱是「全民公敵」。

林智妍7. 為了演氣象主播，她真的去練主播發音

《黑暗榮耀》裡最可怕的一點，是朴涎鎮看起來真的像主播。不是隨便穿套裝演演而已，林智妍為了角色特別訓練主播口條、發音與聲線節奏，連韓國主播看了都誇她很像專業人士。這就是她厲害的地方，她演角色，不是只換衣服，而是真的把角色「長進自己身體裡」。

林智妍8. 私下根本超反差，是不折不扣媽媽控

戲裡總是冷血又瘋狂，私下卻是超級戀家派。她曾多次提過，自己和媽媽感情非常好，有開心的事第一個想分享給媽媽，遇到人生煩惱也最想聽媽媽意見。她曾形容母親像自己的人生支柱。這種反差真的很圈粉，畢竟誰能想到朴涎鎮本人其實是個媽媽寶。

林智妍9. 李到晛就是她的現實版男主角

2023年，她和《黑暗榮耀》搭檔李到晛公開認愛，消息一出震驚韓網。畢竟劇裡兩人關係就很有張力，戲外竟然真的成真。即使李到晛後來入伍，這段感情也沒受影響。

林智妍受訪時甚至甜蜜表示：「我真的很依賴他。」還笑說見到男友其實不容易，公開放閃超自然。這種成熟穩定又不扭捏的戀愛方式，也讓粉絲超支持。

林智妍10. 是狠角色，也是超級自律運動狂

林智妍的好身材不是天生掉下來的。她長年靠高強度運動維持狀態，包含普拉提、CrossFit、攀岩、拳擊，甚至喜歡那種會讓自己爆汗的訓練。

她曾說，只要休息時間大多都在運動。這種自律程度，也難怪她每次演出都狀態超穩。

林智妍11. 《玉氏夫人傳》證明她不只會演惡女

很多人因《黑暗榮耀》認定她是惡女專業戶，但《玉氏夫人傳》直接讓觀眾改觀。

她飾演命運坎坷、努力求生的女性角色，把情緒層次拉得極深，也證明她不是只能靠強勢角色發光。而現在《我的王室死對頭》更像她演藝生涯的大集合。有古裝、有惡女、有瘋感、有喜劇節奏，還有愛情火花。從當年那個靠19禁電影硬闖演藝圈的新人，到如今Netflix一線女主角，林智妍不是幸運，而是真的一步一步殺上來的。