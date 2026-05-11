《我的王室死對頭》林智妍惡妃穿越太瘋 11部必追穿越劇：《哲仁王后》《背著善宰跑》全是神作

Netflix韓劇《我的王室死對頭》開播就掀起討論，林智妍繼《黑暗榮耀》後再度挑戰「惡女宇宙」，這次直接從朝鮮妖妃一路穿越到現代首爾，附身成無名小演員，還遇上許楠儁飾演的冷血財閥，兩個狠角色從互看不順眼到火花四射，首播收視全國4%、首爾4.3%，最高瞬間達5.4%，第2集討論度也持續升溫，成為近期最受矚目的穿越韓劇之一。

穿越劇之所以百看不膩，正是因為它永遠能把人生最想問的那句「如果重來一次呢？」拍成愛情、復仇、宮鬥、救贖與成長。以下整理11部熱門穿越韓劇，從古穿今、今穿古、重生復仇到平行時空，每一部都能讓人一集入坑。

熱門穿越劇1.《我的王室死對頭》

《我的王室死對頭》劇照。圖片來源：SBS

《我的王室死對頭》講述朝鮮時代妖妃姜丹心在宮廷鬥爭中遭誣陷賜死，沒想到再次睜眼，竟穿越到300年後的現代首爾，成為正在片場拍攝賜死戲卻斷氣的小演員申瑞霜。從前她靠美貌、狠勁與心機爬上高位，如今卻要面對沒錢、沒地位、沒靠山的現代人生，反差感直接拉滿。

更精彩的是，她意外撞上許楠儁飾演的財閥繼承人車世界。車世界是金錢至上、冷酷又危險的「資本主義怪獸」，原本只是想利用這個行為怪異的小演員，卻逐漸被她的毒舌、霸氣與瘋狂吸引。這對CP最迷人的地方，不是甜，而是「兩個惡人互相馴服」，一邊鬥嘴、一邊試探，一邊又忍不住被對方牽動，完全是近期最有火藥味的穿越羅曼史。

《我的王室死對頭》劇照。圖片來源：SBS

熱門穿越劇2.《暴君的廚師》

《暴君的廚師》劇照。 Photo: @tvn_drama

《暴君的廚師》由潤娥、李彩玟主演，劇情講述現代米其林主廚延志永在料理大賽奪冠後，因神祕古書與日蝕意外穿越到朝鮮時代，遇上脾氣暴躁又味覺刁鑽的暴君李獻。她原本只是一位站在料理巔峰的現代廚師，卻突然被丟進權力與生死都不講理的古代宮廷，只能靠料理求生。

這部劇最有趣的是把「穿越」和「美食」結合，女主角不是靠金手指開掛，而是用一道道現代料理征服古代君王的胃。李彩玟飾演的暴君表面危險，實際上又有孤獨與脆弱的一面，和潤娥的明亮主廚形成強烈對比。從廚房到宮廷，從味蕾到心動，這部就是標準的「先征服胃，再征服心」。

《暴君的廚師》劇照。圖片來源：Netflix提供

熱門穿越劇3.《哲仁王后》

《哲仁王后》劇照。圖片來源：FB @tvNDrama

《哲仁王后》堪稱穿越喜劇天花板。故事從現代青瓦台主廚張奉煥意外落水開始，他醒來後發現自己的靈魂竟然穿進朝鮮王后金昭容的身體裡。也就是說，外表是端莊中殿，內心卻住著一個嘴賤、豪邁、超會做菜的現代男人。

申惠善在劇中完全拋開女神包袱，把「女兒身男人魂」演得又瘋又可愛，從宮廷禮儀崩壞到撩人不自知，每一幕都像在挑戰古代制度的底線。但這部不只是搞笑，後半段也帶出哲宗的政治困境、宮廷陰謀與角色成長，讓觀眾一邊笑到肚子痛，一邊又真的被感情線打動。

《哲仁王后》劇照。圖片來源：FB @tvNDrama

熱門穿越劇4.《步步驚心：麗》

《步步驚心：麗》劇照。

說到虐心穿越劇，《步步驚心：麗》絕對是許多劇迷心中的意難平。IU飾演的現代女子高夏真因救落水小孩意外穿越到高麗時代，成為少女解樹，並被捲入皇子們的愛情、權力與命運之中。

這部最讓人難忘的，是它把穿越拍得既浪漫又殘忍。解樹一開始像闖入古代世界的陽光少女，卻逐漸發現自己無法改變歷史，也無法阻止身邊的人走向悲劇。李準基飾演的四皇子王昭從冷酷孤狼到深情帝王，和解樹之間的愛情越美，就越讓結局顯得痛。這部不是看完會立刻放下的劇，而是會讓人多年後想起來還覺得胸口悶。

《步步驚心：麗》劇照。

熱門穿越劇5.《背著善宰跑》

《背著善宰跑》劇照。圖片來源：tvN

《背著善宰跑》是2024年現象級穿越愛情劇，邊佑錫飾演頂級男明星柳善宰，金惠奫飾演為了拯救他而回到過去的粉絲任率。故事從偶像離世的悲傷開始，任率意外穿越回高中時期，決定無論如何都要改變善宰的人生。

這部最狠的地方，是它不只滿足「粉絲拯救偶像」的幻想，更把雙向暗戀、青春遺憾與命運循環拍得超級上頭。觀眾一開始以為任率是追星少女，後來才發現善宰的愛早就藏得更深。邊佑錫也因為這部劇人氣暴衝，成為韓劇圈最具代表性的「時間系男神」。

《背著善宰跑》劇照。圖片來源：tvN

熱門穿越劇6.《閃亮的西瓜》

「閃亮的西瓜」劇照。。圖片來源：TVN

《閃亮的西瓜》是被劇名耽誤的青春神劇。故事講述熱愛音樂的高中生河恩傑，家人都是聽障人士，某天他走進一間神祕樂器店後，意外穿越到1995年，遇見年輕時的父親，甚至加入他的樂團。

這部劇表面是青春校園穿越，內核其實是親情和自我理解。河恩傑回到過去後，才知道父母年輕時也曾有夢想、青春與傷痛。他不只是想改變父親命運，也在過程中學會理解家人。劇中音樂、初戀、友情與手語元素都很動人，是一部看完會覺得心裡被溫柔敲了一下的作品。

《閃亮的西瓜》劇照。圖:tvN

熱門穿越劇7.《仁顯王后的男人》

《仁顯王后的男人》劇照。圖片來源：tvN

《仁顯王后的男人》是韓劇穿越甜寵代表作之一。智鉉寓飾演朝鮮書生金鵬道，因符咒意外穿越到現代，遇見劉寅娜飾演的女演員崔熙珍。兩人一個來自朝鮮，一個正在拍古裝劇，命運像開玩笑一樣，把歷史人物與演員人生綁在一起。

這部的甜不是工業糖精，而是很自然的心動。金鵬道雖然來自古代，卻聰明、沉穩、學習能力超強，面對現代戀愛也能迅速進化成「戀愛大師」。崔熙珍則直球可愛，兩人互動有文化差異、有誤會，也有滿滿粉紅泡泡，是許多人心中最經典的古今戀愛劇。

《仁顯王后的男人》劇照。圖片來源：tvN

熱門穿越劇8.《屋塔房王世子》

《屋塔房王世子》。圖片來源：SBS

《屋塔房王世子》是早期經典古穿今韓劇。故事講述朝鮮王世子李恪為追查世子嬪死亡真相，和三名臣子意外穿越到現代首爾，並住進屋塔房，遇見和過去女子長相相同的現代女主角朴荷。

這部最可愛的地方，就是把朝鮮王世子丟到現代城市裡，看他們如何面對電梯、手機、便利商店與速食文化。喜劇外殼之下，劇情也藏著前世今生的懸疑與宿命感。前半段笑料密集，後半段則慢慢揭開兩個時代之間的因果，屬於越看越有情感重量的穿越劇。

《屋塔房王世子》。圖片來源：SBS

熱門穿越劇9.《W－兩個世界》

《W－兩個世界》劇照。圖片來源：MBC

《W－兩個世界》把穿越題材玩出新高度。韓孝周飾演外科醫生吳妍珠，某天被拉進父親創作的漫畫世界，遇見李鍾碩飾演的漫畫男主角姜哲。姜哲原本只是紙上人物，卻逐漸產生自我意識，甚至開始反抗作者安排好的命運。

這部最迷人的地方，是它不只是「現實穿越到漫畫」，更是在討論角色能不能擁有自己的生命。李鍾碩飾演的姜哲真的像從漫畫走出來的男主角，帥氣、聰明、傷痕累累，又不甘被操控。劇情結合愛情、懸疑、動作與創作者焦慮，設定新鮮到現在回看仍然很有記憶點。

《W－兩個世界》劇照。圖片來源：MBC

熱門穿越劇10.《Go Back夫婦》

《Go Back夫婦》劇照。圖片來源：KBS

《Go Back夫婦》是婚姻題材穿越劇裡最催淚的一部。張娜拉與孫浩俊飾演一對婚姻走到盡頭的夫妻，兩人在離婚當天突然一起回到20歲的大學時代。原本以為人生可以重新選擇，不再愛上彼此，卻在重走青春的過程中，看見當年被生活磨掉的溫柔。

這部劇最打動人的，不是重新戀愛，而是重新理解。女主角回到過去後，再次見到已經離世的母親，那條母女線幾乎是全劇淚點核心。它讓人明白，婚姻裡很多愛不是消失了，而是被責任、疲憊和誤會蓋住了。適合已婚、曾經受傷，或正在人生低谷的人看。

《Go Back夫婦》劇照。圖片來源：KBS

熱門穿越劇11.《和我老公結婚吧》

《和我老公結婚吧》劇照。圖片來源：tvN

《和我老公結婚吧》是重生復仇型穿越劇的爽感代表。朴敏英飾演姜智媛，人生被丈夫、閨蜜與婆家聯手毀掉，罹癌後還親眼撞見丈夫與好友外遇，最後悲慘身亡。沒想到她竟然重生回到10年前，決定把原本屬於自己的悲劇，全部送還給那些加害者。

這部劇節奏快、情緒濃，最適合喜歡看女主角清醒反擊的觀眾。姜智媛不再當被欺負的好人，而是一步步佈局，讓渣男與假閨蜜自食惡果。羅人友飾演的男主角劉志赫則是她第二次人生裡最堅定的盟友，讓復仇線之外多了甜寵與療癒感。簡單說，這部就是「重生後我不忍了」的爽劇代表。