【家有「高額負債」繼承人？父母幫忙還債，竟可能成為未來爭產的導火線！】

「大哥又欠債了…」

債權人已經討到家裡，爸媽不得已拿出退休金，甚至打算用自用屋借錢解決，但是說：

「先幫你還，這算先分財產，你以後不要再分了！」

大哥也滿口，連連說：「先幫我還，我以後不會再分財產了！」

你看到這裡，可能會覺得—很合理、很公平，對吧？

但Ｒ姐直接講結論：👉這種做法，最容易讓整個家一起承擔風險！

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⚠️ 你以為的「預付」，法律可能不認帳！

很多父母會直覺認為：「我現在幫你還，以後就不要再分。」但是在法律上，不是你說了算。依《民法》第1173條規定，只有「結婚、分居、營業」這三種特種贈與，才需要在繼承時做「歸扣」。

👉 幫忙還卡債、賭債，不在這三種情形內。

而且賭博與錯誤的金錢觀，很可能未來繼續產生新的負債，這代表什麼？

1️⃣ 大哥未來還是可以繼承

除非有借據或遺囑明明只能繼承特留分，否則依法仍享有平等的繼承權

2️⃣ 債權人會進來

依《民法》第242條，債權人可以行使「代位權」，👉 代替大哥來主張他的繼承權

3️⃣ 房子可能被拍賣

一旦大哥分到持分，債權人可以聲請強制執行

👉 父母住一輩子的房子，可能被迫出售

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👉 你以為是在幫他還債

其實是在幫他的債權人，保住未來可以分到的遺產。

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🛡️ 守住家業，關鍵不是「給不給」，而是「怎麼設計」

如果真的想幫孩子、又不想拖累整個家庭，資產一定要有「防火牆」。

第一道：生前隔離，確保安養無虞

✔ 非核心資產，可優先贈與給守法孝順的子女

✔ 預留生活到１００歲的醫療與生活費，和自住屋

👉 這些資產，是誰都不能動的「保命錢」

第二道：公證遺囑，守住產權完整

✔ 明確指定房產由特定子女單獨繼承

✔ 設計「現金補償特留分」條款

👉 把「房產糾紛」轉成「金錢問題」

👉 債權人只能拿錢，拿不到房子

第三道：人壽保險，準備特留份補償金

👉 以保險準備現金

👉 用現金解決糾紛，用制度保住一家的安寧

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💬 很多家庭的問題，不是資產不夠

而是「沒有為風險設計出口」父母的不忍心，如果沒有搭配制度安排，最後往往不是幫助，而是把風險放大給整個家庭。

👉 問題從來不是那個負債的孩子

而是「沒有設計的愛」讓愛不傷人，讓財富有溫度！

【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】

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