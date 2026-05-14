📣【5月報稅季，你以為「沒繳稅＝不用報稅？」 這個觀念，正在讓你每年少拿好幾萬】

💬「我以前都沒報稅，原來我是在放棄自己的錢…」

R姐有一個朋友，是股票投資大戶。

但他的收入多是現金往來，沒有扣繳憑單。

所以這些年，他都做了一個決定——👉 不報稅

他一直以為：「反正沒達課稅標準，也不用繳」

直到某天，他聽到一句話：👉「股利，其實可以退稅」他回去一算，整個人沉默了。

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📌 他每年都有領股利

📌 卻從來沒有申報過

等於這些年——👉 該拿回來的錢，他一毛都沒拿他立刻去補申報。

但國稅局只跟他說一句話：「只能補5年」

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📌 法規重點（你一定要知道）

👉 依《稅捐稽徵法》第28條退稅請求權時效只有5年

👉 超過5年不是不能報👉 是不能退

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那一刻，他只說一句話：「原來我不是沒繳稅我是把錢留在國稅局」

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先講結論👇

👉 今年報稅季，你最該搞懂的，不是怎麼繳

👉 而是你有沒有少拿

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1️⃣ 股利要選「合併課稅」還是「分離課稅」？

👉 選錯，真的會差很多錢

合併課稅 → 可用8.5%抵減（上限8萬）

分離課稅 → 單一28%

👉 法源：所得稅法第15條之4

📌 關鍵只有一個：

👉 你的所得級距在哪很多人不是賺太少

👉 是選錯制度，多繳稅

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2️⃣ ETF配息，到底哪些可以退稅？

👉 不是看ETF

👉 是看配的是什麼

你領到的可能是：✔ 股利 → 可以退稅

❌ 利息（債券ETF）→ 不行

❌ 收益平準金 → 更不行

📌 重點一句話：👉 不是所有配息，都叫股利

很多人領很多👉 但一塊都不能退

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3️⃣ 沒報稅，真的會少拿錢

👉 這題，是最多人忽略的

很多退休族或領現金的存股族覺得：

「我收入低，不用報」

但實際上👇

👉 股利抵稅＝可以退現金

📌 你不報，不是沒事

👉 是把錢留在國稅局

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💬 問你一個問題

👉 你今年有領股利或ETF配息嗎？

👉 你知道裡面，有多少是可以退稅的嗎？

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🎯 R姐觀察

👉 很多人卡的不是稅

👉 是不知道自己在領什麼

👉 問題從來不是收入多寡

而是你有沒有看懂制度讓愛不傷人，讓財富有溫度！

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