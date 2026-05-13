房子留給孩子,還是拿來養自己? 當父母想以房養老,子女卻反對的真相

「媽，你房子拿去抵押 #以房養老，我們以後怎麼辦？」

她愣了一下，猶猶豫豫的回：👉「那我現在怎麼辦？」

這不是戲劇，是真實生活中正在發生的對話。

一位只剩一間房、沒有足夠現金的媽媽，想辦以房養老，卻被子女反對。

理由很簡單—怕以後繼承不到房子。

但問題真的在房子嗎？

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先講結論：

👉 以房養老，不會讓子女失去繼承權

👉 但會讓很多家庭，看清楚彼此的期待

👉 以房養老沒有「好」或「不好」，而是當現金不夠時，你還有沒有其他選擇

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一、什麼是以房養老？

簡單講，就是把房子「暫時抵押」給銀行，銀行按月給你一筆現金。

👉 你不用搬家、不用賣房，還是住在熟悉的地方，和老鄰居聊天、過原本的生活。

就像把房子變成一台「每月發薪水的資產」。

很多家庭卡關的，不是資產不夠，而是—👉 有房子，但沒有足夠的現金生活

👉 另外一個實務上的好處是：相較一次拿到大筆現金，分期給付也能降低資金被借走或詐騙的風險

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二、子女最常誤會的一件事

👉 以房養老 ≠ 房子不見

房子仍在父母名下，只是多了一筆貸款。

父母過世後，子女有三種選擇：

1️⃣ 還清貸款，把房子拿回來

2️⃣ 自己再貸款接手

3️⃣ 放棄，由銀行處理（扣除貸款，剩餘仍屬遺產）

👉 繼承權沒有消失

👉 只是你繼承的，不再是「沒有負擔的資產」

依民法第1148條規定：👉 繼承人僅在遺產範圍內負清償責任，不會動用到自己的財產

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三、真正的衝突，不在制度

很多子女心裡真正的想法其實是：👉「這間房，本來就是我們的」只是很少人會直接說出來。

但法律很清楚—👉 房子是父母的財產，不是子女的預約權利

父母用自己的房子，換自己的生活費，是合理的選擇。

👉 更現實的是：如果子女一味反對，父母可能乾脆賣掉反而什麼都不留

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四、如果子女真的在意房子

那問題就很簡單了：👉 你願不願意拿出行動？

例如

✔ 子女用合理價格買下，讓父母繼續住

✔ 子女固定提供生活費，父母以遺囑指定

✔ 子女借款給父母，並以遺囑寫清楚未來清償方式

👉 想要房子，就不要只用反對

👉 要用承擔

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五、你一定要知道的現實限制

⚠️ 房子太老、地段不好，銀行可能不承作

⚠️ 若已有貸款，需先整合

⚠️ 需經銀行鑑價與審核

⚠️ 多數會建議子女到場

⚠️ 若有失智情況，可能涉及監護制度

👉 另外一個常被忽略的重點是：

以房養老會讓房子淨值下降

在遺產稅計算上，可能降低稅負

但這不是節稅工具，而是結果

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有人說:以房養老利率很高，不如拿房子抵押貸款去存ETF, 每年配股配息 支付銀行貸款，還有多的資本利得來當生活費。

如果是擅於投資，有能力承擔風險的長輩，選擇抵押貸款去存ETF，當然很好!

👉 對多數考慮以房養老的長輩來說

與其追求報酬

👉 穩定的現金流，才是真正的安全感

👉 以房養老從來不是房子的問題

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如果今天這件事發生在你家

👉 你會選擇讓父母用房子養自己

還是希望把房子完整留給下一代？

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