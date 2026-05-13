2026-05-13 08:00 廖嘉紅
房子留給孩子,還是拿來養自己? 當父母想以房養老,子女卻反對的真相
「媽，你房子拿去抵押 #以房養老，我們以後怎麼辦？」
她愣了一下，猶猶豫豫的回：👉「那我現在怎麼辦？」
這不是戲劇，是真實生活中正在發生的對話。
一位只剩一間房、沒有足夠現金的媽媽，想辦以房養老，卻被子女反對。
理由很簡單—怕以後繼承不到房子。
但問題真的在房子嗎？
------
先講結論：
👉 以房養老，不會讓子女失去繼承權
👉 但會讓很多家庭，看清楚彼此的期待
👉 以房養老沒有「好」或「不好」，而是當現金不夠時，你還有沒有其他選擇
------
一、什麼是以房養老？
簡單講，就是把房子「暫時抵押」給銀行，銀行按月給你一筆現金。
👉 你不用搬家、不用賣房，還是住在熟悉的地方，和老鄰居聊天、過原本的生活。
就像把房子變成一台「每月發薪水的資產」。
很多家庭卡關的，不是資產不夠，而是—👉 有房子，但沒有足夠的現金生活
👉 另外一個實務上的好處是：相較一次拿到大筆現金，分期給付也能降低資金被借走或詐騙的風險
------
二、子女最常誤會的一件事
👉 以房養老 ≠ 房子不見
房子仍在父母名下，只是多了一筆貸款。
父母過世後，子女有三種選擇：
1️⃣ 還清貸款，把房子拿回來
2️⃣ 自己再貸款接手
3️⃣ 放棄，由銀行處理（扣除貸款，剩餘仍屬遺產）
👉 繼承權沒有消失
👉 只是你繼承的，不再是「沒有負擔的資產」
依民法第1148條規定：👉 繼承人僅在遺產範圍內負清償責任，不會動用到自己的財產
—
三、真正的衝突，不在制度
很多子女心裡真正的想法其實是：👉「這間房，本來就是我們的」只是很少人會直接說出來。
但法律很清楚—👉 房子是父母的財產，不是子女的預約權利
父母用自己的房子，換自己的生活費，是合理的選擇。
👉 更現實的是：如果子女一味反對，父母可能乾脆賣掉反而什麼都不留
—
四、如果子女真的在意房子
那問題就很簡單了：👉 你願不願意拿出行動？
例如
✔ 子女用合理價格買下，讓父母繼續住
✔ 子女固定提供生活費，父母以遺囑指定
✔ 子女借款給父母，並以遺囑寫清楚未來清償方式
👉 想要房子，就不要只用反對
👉 要用承擔
------
五、你一定要知道的現實限制
⚠️ 房子太老、地段不好，銀行可能不承作
⚠️ 若已有貸款，需先整合
⚠️ 需經銀行鑑價與審核
⚠️ 多數會建議子女到場
⚠️ 若有失智情況，可能涉及監護制度
👉 另外一個常被忽略的重點是：
以房養老會讓房子淨值下降
在遺產稅計算上，可能降低稅負
但這不是節稅工具，而是結果
—
有人說:以房養老利率很高，不如拿房子抵押貸款去存ETF, 每年配股配息 支付銀行貸款，還有多的資本利得來當生活費。
如果是擅於投資，有能力承擔風險的長輩，選擇抵押貸款去存ETF，當然很好!
👉 對多數考慮以房養老的長輩來說
與其追求報酬
👉 穩定的現金流，才是真正的安全感
👉 以房養老從來不是房子的問題
—
如果今天這件事發生在你家
👉 你會選擇讓父母用房子養自己
還是希望把房子完整留給下一代？
【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】
= = = = = = = = =
🏠 不動產 × 保險 × 稅務 × 傳承
讓你的愛，不只是口頭承諾，也能成為最堅實的保障。
👉 傳承諮詢請加 https://lin.ee/BRhxskr -------------------------- 《作者：廖嘉紅》風險管理與財富傳承諮詢，協助打造你的幸福人生。 💟雙寶媽 💟與乳癌和平共存》10年 💟家族信託規劃顧問 💟退休理財顧問 💟國家級的人身與財產保險經紀人双證照 💟投資及管理不動產豐富資歷 🍀更多第一手訊息，不漏接，請按讚追蹤 請點擊粉絲專頁： Ｒ姐財富方舟 👉 如果這個制度沒有改變你的家，準備好了嗎？
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數