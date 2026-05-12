2026-05-12 08:00 廖嘉紅
保險理賠不是都免遺產稅 很多人到申報,才發現少看這3件事
「不是說保險理賠不用課遺產稅嗎？」
黃先生過世後，子女去申報遺產稅，卻被國稅局一句話打醒：「不是全部保險，都免稅。」
那一刻，他們才發現—原來自己一直以為的，是錯的！
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📌先講結論，保險要「不計入遺產」
👉 要同時符合3個條件：
1️⃣ 必須是人壽保險死亡給付，並指定受益人
2️⃣ 要保人＝被保險人
3️⃣ 沒踩到實質課稅的紅線
👉 少一個，都可能被國稅局計回遺產，繳納遺產稅
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👉 下面這3種，是國稅局最常抓的👇
❌ 地雷1：這些根本不是死亡保險金
👉 如果你有以下任一種，幾乎一定會被算：
• 醫療險（住院、手術、癌症）
• 長照險
• 年金返還
• 身故退還已繳保費
📌 關鍵法源：
依《遺產及贈與稅法》第16條第9款
👉 只有人壽保險死亡給付才不計入遺產
👉 不是保險不免稅
👉 是你買的那種不免稅
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❌ 地雷2：保單的收益部分，應視為被繼承人的財產
• 分紅保單「儲存生息的紅利」
• 利率變動型保單的「增值回饋分享金」
• 返還年金保單價值準備金
👉 本質都是被繼承人的資產
👉 一樣要計入遺產
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❌ 地雷3：被國稅局認定規避稅
如果你有做過以下幾件事，要特別小心
實質課稅的八大樣態：
• 高齡才投保
• 重病後投保
• 短期內大量投保
• 躉繳大額保費
• 舉債買保單
👉 就算是壽險，也可能被計入遺產，要繳遺產稅
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💬 黃先生子女當場提問：
👩 女兒問：「所以，我爸終身醫療、長照險，身故後退還保費，這要算遺產嗎？」
👉 答案：要
👉 因為這不是死亡保險給付
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👨 兒子問：「利變型保單1000萬，其中100萬是回饋分享金？」
答案：
👉 那100萬要計入遺產
👉 那不是保障，是累積收益
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很多人以為，只要買了保險就免稅
👉 保險不計入遺產，要符合3要件：
1️⃣ 必須是「人壽保險死亡給付」且有指定受益人
2️⃣ 要保人＝被保險人
3️⃣ 不符合實質課稅認定
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#遺產稅#保單#免遺產稅#繼承
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