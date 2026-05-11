【20 億遺產送你都不要？真正讓人害怕的不是繼承，而是……】

「R姐，留下日本知名影星中山美穗2024年突然過世後，留下約4.2億元遺產，4.2億遺產孩子居然不要？這是為什麼呢?」

朋友看到新聞後，第一句話就是這個。

我反問他：

👉 如果你繼承的是房子、珠寶、著作權、股票，

但國稅局要你在期限內拿出2億的現金繳稅，你拿得出來嗎？(日本遺產稅最高可達55%)

他沉默了......很多人以為，遺產就是禮物。

但真正進入繼承流程後才會發現：有時候，遺產不是不想拿，而是真的「拿不起」。

根據媒體報導，日本女星中山美穗留下新台幣約4.2億元遺產，包含房地產、音樂著作權等資產；但她21歲獨子後來申請拋棄繼承。

📌 先講結論：

真正可怕的，不是沒有留下財富。

而是留下很多「看得到的資產」，卻沒有留下「繳稅用的現金」，遺產變遺憾！

👉 這筆看起來很大的遺產，背後可能是巨額稅金、變現壓力，甚至是一場時間倒數的財務戰爭。

👉 真正能拿來付稅的現金，可能幾乎不存在。

👉 你沒處理的債務、合約、糾紛，孩子都要接手。

繼承不是挑好的拿。

是「全部一起來」。

---

📌為什麼4.2億遺產，反而可能變成壓力？

這不是日本人的問題。

這是所有家庭都可能遇到的問題。

👉 你留給孩子的，到底是資產？

還是一場他們沒有準備好的財務戰爭？

遺產裡如果大多是不動產、珠寶、著作權、公司股權、未上市股票，看起來很有價值，但有一個共同問題：#變現很慢房子要賣，需要時間。

珠寶要估價，需要買家。

著作權要計算價值，不是隔天就能變現。

公司股權更麻煩，可能根本沒有市場可以賣。

可是稅金不會等你慢慢處理。

更可怕的是《遺產及贈與稅法》第8條也明定：

👉 遺產稅未繳清前，不得分割遺產、交付遺贈或辦理移轉登記。

白話說就是：#繳完遺產稅前_你留下的資產_子女沒辦法賣_也沒辦法分這就是很多家庭卡住的地方。

帳面上有資產，現實中卻沒有現金。

---

📌 台灣跟日本稅率不同，但風險相同

你可能會說：「那是日本吧？台灣遺產稅沒那麼高。」

沒錯，但R姐要提醒你：稅率不同，風險卻是相同的。台灣家庭傳承最常見的問題，通常不是「沒有財產」，而是：

1️⃣ 不動產很多，但現金很少

2️⃣ 沒有預留稅源，用不動產抵繳遺產稅等於將房產3折賣給政府，股票抵繳限制多有風險

3️⃣沒有預先規劃， 不動產變成共有，兄弟姊妹意見不同

4️⃣有保險，卻不知道要保人、被保險人、受益人有沒有設計對，險種選擇正確嗎?

這些問題一旦發生，孩子面對的不是「感謝父母留下財富！」

而是：

「稅金誰先墊？」

「房子要不要賣？」

「誰有權決定？」

「賣太便宜誰負責？」

「兄弟姊妹不同意怎麼辦？」

你看，真正讓家庭吵起來的，往往不是財產不夠多。

而是父母生前沒有把規則、稅源、現金流先安排好。

---

【台灣家庭最常犯的 3 個致命錯誤】

❌ 1. 以為房子就是最好的傳承

但房子：變現慢共有容易卡可能有貸款、查封、違建孩子繼承到的不是保障，而是麻煩。

❌ 2. 完全沒有生前規劃

台灣 7 成以上的不動產繼承最後變成「共有」。

共有的下場你我都看過：一個人不同意就不能賣家族關係瞬間變質訴訟一打就是 3～10 年

❌ 3. 以為孩子會「自己協調」

但現實是：兄弟姊妹價值觀不同，配偶介入後更複雜，最後不是法院，就是決裂。

【真正的愛，不是把財產留給孩子，而是把「選擇權」留給他】

你留給孩子的，不應該是一場財務戰爭。

而是：

👉足夠的現金流（保險）

👉清楚的分配（遺囑）

👉避免糾紛的架構（信託）

這些工具不是有錢人的專利，而是每個家庭都需要的「基本防身術」。

因為你永遠不知道：你以為的禮物，會不會變成孩子一生的負擔。

📌最後，R姐想說

中山美穗的案例，讓很多人震驚：真正好的傳承，不是把所有財產都留下來。

而是讓家人在你不在的時候，還能有秩序、有現金、有選擇。

傳承，不只是財產怎麼分，而是愛怎麼留下！