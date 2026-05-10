2026-05-10 21:37 女子漾／編輯周意軒
Netflix《我的王室死對頭》一開播爆討論！林智妍再演惡女，5大亮點＋劇情角色一次看
Netflix韓劇《我的王室死對頭》才剛開播就引爆討論！如果《黑暗榮耀》的朴涎鎮讓大家見識到林智妍的惡女魅力，那這次她直接把「壞女人宇宙」升級到新境界，從朝鮮時代最惡妖妃一路殺到現代首爾，不只附身成十八線小演員，還意外槓上一位比自己還狠的瘋批財閥。最有趣的是，這不是單純戀愛劇，也不是純穿越劇，而是一場「兩個瘋子談戀愛」的高能對決。林智妍搭檔《法官大人》許楠儁，一個是死過一次的妖妃，一個是冷血無情的財閥怪物，這對CP才第一集就讓觀眾集體上頭。女子漾幫大家整理《我的王室死對頭》劇情介紹、角色亮點與5大必追原因。
《我的王室死對頭》劇情介紹
《我的王室死對頭》劇情介紹
林智妍飾演朝鮮妖妃「姜丹心」，從毫無背景一路靠狠勁爬上禧嬪高位，卻在權力鬥爭中遭誣陷賜死。沒想到再次睜眼，她竟穿越到300年後的韓國，附身到一名默默無名的小演員申瑞霜身上。昔日妖妃瞬間變成沒錢、沒人氣的小透明，還得重新適應現代生活。更麻煩的是，她偏偏惹上財閥界最危險的男人「車世界」一個冷血狠辣、只相信金錢與勝利的瘋批繼承人。當古代妖妃遇上現代財閥怪物，兩個不相信愛情的人，意外展開一場相愛相殺的嫌惡羅曼史。
《我的王室死對頭》人物介紹
《我的王室死對頭》人物介紹
1. 林智妍飾 姜丹心／申瑞霜
這次林智妍演的不是單純惡女，而是讓人越看越愛的「生存型狠角色」。她在朝鮮時代是人人喊打的妖妃，所有壞事都能怪到她頭上，但其實她只是比別人更懂得怎麼活下去。死過一次後，她只想為自己而活，結果到了現代還是被迫重新開局。林智妍這次把霸氣、毒舌、搞笑與脆弱一次全開，角色超有魅力。
2. 許楠儁飾 車世界
財閥私生子出身的他，從小活在冷眼與惡意中，所以乾脆長成一個讓所有人都害怕的人，冷血、狠辣、不相信任何人，甚至覺得「當壞人比較安全」。直到遇見姜丹心，第一次有人敢正面嗆他、對他翻白眼、完全不怕他，這讓他的世界開始失控。
張勝祖飾 崔文道
財閥鬥爭怎麼可能少了這種角色。車世界的表哥，也是集團核心人物，表面看起來成熟穩重，實際上野心大到不行，為了權力能做到什麼程度，絕對是後續關鍵。
《我的王室死對頭》5大看點
《我的王室死對頭》5大看點
《我的王室死對頭》看點：林智妍惡女宇宙全面升級
自從《黑暗榮耀》後，林智妍幾乎成了「惡女專門戶」。但這次不是朴涎鎮那種純壞，而是一個讓人邊怕邊愛的角色。她狠，是因為不狠就活不下去。她毒舌，是因為沒有人曾對她溫柔。
《我的王室死對頭》看點2：瘋批CP比甜寵更上頭
老實說，現在觀眾真的有點看膩傻白甜戀愛。《我的王室死對頭》最迷人的地方，就是男女主角都不正常。她是死過一次的妖妃，他是沒有同理心的財閥怪物，兩個都帶傷的人談戀愛，火花當然比一般CP更刺激。
《我的王室死對頭》看點3：古代妖妃勇闖現代真的太好笑
穿越劇不稀奇，但妖妃穿越成十八線演員很有趣。從看不懂手機，到對直播文化滿頭問號，再到試著用宮廷氣場在現代生存，反差感超強。這部不只有狗血愛情，喜劇節奏也很加分。
《我的王室死對頭》看點4：財閥內鬥＋娛樂圈生存一次看
喜歡宮鬥的人有得看，愛財閥狗血的人也有得追，再加上娛樂圈生存戰，題材超滿。完全是把最容易爆紅的韓劇元素一次打包。
《我的王室死對頭》看點5：第一集節奏快到直接入坑
車世界對申瑞莉的感情變化，絕對是本劇最上頭的嗑點之一。從一開始覺得她只是個麻煩人物，到慢慢被她的不按牌理出牌吸引，最後成為唯一能讓自己失控的人，根本就是傲嬌財閥淪陷實錄。尤其申瑞莉完全不買他的帳，動不動就開嗆、翻白眼，反而讓車世界越陷越深。
《我的王室死對頭》線上看資訊
平台：Netflix
更新時間：每週五、六更新
總集數：12集