張翅一演霸總就讓人淪陷，但王爺感卻不一樣——問題其實出在眼神

本文單純從個人對戲劇觀察與偏好出發，並非對演員本人或作品的全面評價。

張翅讓我感受到的，是更偏向「霸總型」的魅力。

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我原本接連看張翅的幾部現代短劇時，幾次被他犀利的眼神吸引。覺得那眼神是直接『說』什麼！不容置疑。當他冷冷看人時，會有一種很典型的現代霸總氣場。

他的眼神是銳利的、有侵略性的，尤其是那種帶壓迫感的凝視。但近日刷到他的一部古裝短劇後，我卻明顯感受到一種違和。

劇中設定是：一位被陷害、身中餘毒的前朝太子，潛伏民間，暗中籌謀復國。

這種角色，本身其實非常需要「王者感」，以說服觀眾：即使他現在落魄，但他未來真的有能力重掌天下。

然而在觀看時，我個人的感受卻是：

他的眼神雖然依舊銳利，卻少了一種真正屬於王爺或儲君的剛毅感。

那種冷感與銳利，仍然比較偏向現代劇中的壓迫感與侵略性；與古裝權謀角色需要的沉穩厚重，其實是不同方向的氣場。

甚至連舉手投足之間，也少了一點古裝角色該有的英武與果決。再加上武戲身段不夠俐落，因此在角色說服力上，我自己會比較難完全代入『帝王型角色』的重量感。

這不一定代表演技差，而是「角色適配度」的問題。更像是演員本身目前的氣質與表演特性，還沒有完全進入那種類型角色。

有些人天生適合擔綱仙俠劇；有些人適合扮演將軍；有些人則特別適合詮釋現代都會劇。

在我看來，張翅目前最有辨識度的魅力，仍然是現代霸總路線。

因為他的眼神天生帶著一種現代感。

那種冷感、侵略性與壓迫感，在西裝、都市場景裡會被放大。

但放進古裝帝王型角色後，反而會暴露出另一種不足。

我一直認為，真正會演戲的人，不只是能演「帥」，而是能讓觀眾相信角色。不同角色，需要被相信的方式，其實也不一樣。而「眼神」其實就是其中最關鍵的一環。

同樣都是冷。

王爺的冷，是壓住情緒後的穩。霸總的冷，則更像帶著侵略性的情緒掌控。

這兩者很像，卻又完全不同。

而目前的張翅，在我眼裡，仍然更適合那種帶著威壓感與侵略性的現代霸總角色。

至少，那樣的他，會讓我更容易相信。