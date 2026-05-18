【老公說他要靠投資退休，但有三件事沒有人告訴妳們】 —— 投資策略之外，家庭安全感才是退休最難算的那一筆

▋ 那天他把辭職單收回來，她卻一直在發抖

朋友 Cindy 說，那天她老公上午很開心。台股漲了很多，帳戶資產這幾個月大幅成長，他說：「我覺得我可以了。」然後去印了一份辭職單。

下午，他默默把辭職單收回來了。因為當天台股跌了，數字縮水很快。

Cindy 說，她沒有笑。她只是坐在那裡，突然意識到一件事：「如果那天市場沒跌，他真的遞出去了，然後呢？我們家的生活費、我媽的醫療費、孩子的學費——他算進去了嗎？」

她沒問他。但那個問題，在她心裡停了很久。

▋ 我在這個行業待了20年，這個場景我見過很多次

我做保險與財務規劃超過20年。這些年來，我走進過無數個家庭的財務現場——有人剛拿到一筆理賠金，有人正在處理父母的遺產，有人在病床邊才第一次問：「我們家的保單在哪裡？」讓我印象最深的，從來都不是那些帳戶數字很漂亮的案例。而是那些，一切看起來都準備好了，卻在最關鍵的時刻，發現有一塊沒有人想到的空缺。

Cindy 老公的故事，我太熟悉了。很多努力投資、認真規劃退休的人，把大量時間放在研究報酬率、比較 ETF、算提領比例——卻從來沒有花一個下午，好好跟另一半說清楚：

「如果有一天我不在了，或者我無法開口，你知道該怎麼辦嗎？」

▋ 靠投資退休之前，有 3 件事比報酬率更重要

財經創作者《泰北哥聊財經》說，要成為真正的專職投資人，需要策略、穩定性與變通能力。這三件事我完全同意。但在家庭財務的現場，我還想再加三件事——這三件事，是我在無數個家庭案例裡，反覆看見被忽略的地方。

第一件事：你的安排，伴侶看得懂嗎？

不是要對方一起研究 K 線。而是萬一你突然無法處理帳戶，她知道去哪裡、找誰、怎麼做嗎？

我遇過一個太太，先生突然中風住院，她打開電腦，看到好幾個投資帳戶、好幾張保單，完全不知道從哪裡開始。那個當下，她最需要的不是理財知識，而是一張她看得懂的清單。

第二件事：你算的「夠了」，有沒有把意外算進去？

在真實的家庭案例裡，醫療與長照的費用缺口，幾乎每次都比預估的大。

這不是要嚇你，是我在現場看到的事實。一場重病，可以在幾個月內讓一個原本規劃得很好的退休計劃出現破口。如果這塊沒有保障設計承接，就只能在最不想賣的時候，從投資帳戶裡提錢出來。

第三件事：市場不好的那幾年，家裡怎麼過？

每種投資策略都有它表現不好的時期。高股息、市值型、主動式 ETF，沒有一種是永遠穩的。

真正成熟的退休規劃，不只是「相信長期一定會漲」，而是：就算市場連續幾年讓你失望，家裡還有沒有一筆不受市場影響的現金流，讓生活可以繼續走下去？

一份好的安排，重點不只在金額，也在誰能拿、何時能拿、拿了之後能解決什麼問題。

▋ 那個讓我最難忘的對話

Cindy 後來跟老公坐下來談了一次。不是吵架，也不是質疑他的投資能力。只是問：「如果你明天病了，或者市場接下來三年都不好，我們家的計劃是什麼？」她說，那是他們結婚十二年來，第一次認真把這些事說清楚。她也才知道，家裡有幾張保單、受益人是誰、帳戶在哪間銀行、需要用錢的時候流程是什麼。

「謝謝你的提醒與建議，那次談完，我比較安心了。不是因為我們有很多錢，而是因為我終於知道，他有想過我。」

每次我聽到這樣的話，都會安靜一下。因為這句話背後的意思是：在那之前，她不確定。而那種不確定，在很多家庭裡，是一種長期存在、卻從來沒有被說出口的孤單。

▋ 財務安排，是一種愛的語言

我做這行這麼久，越來越相信一件事：真正完整的退休規劃，從來不只是一個人的數字遊戲。它也是一種表達——我想過了，萬一有一天我不在，你不會一個人面對那些混亂。保單的受益人、帳戶的授權、緊急聯絡的流程，這些在平時看起來是行政瑣事，卻是家人在最慌亂的時候，能不能找到方向的關鍵。

「投資讓資產有機會增長；但讓家人真正安心的，是那張他們看得懂、用得到的安排。」

帳戶數字夠大，只是第一步。讓另一半知道、讓家人能用到，才是真正的準備好了。

▋ 這個週末，或許可以做這一件事

如果你的另一半最近也在討論靠投資退休，或者你自己也有這樣的念頭，我想請你先問自己幾個問題：

我的伴侶，知道我們家的保單受益人是誰嗎？ 如果我明天突然無法處理帳戶，對方知道怎麼辦嗎？ 退休計劃裡，有沒有一塊不受市場影響的保障底線？

這些問題沒有標準答案，但值得兩個人一起坐下來找答案。也許這個週末，就是那個時機。

#實際財務與保障規劃，仍需依個人與家庭狀況，與專業人士評估。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問， 我不是會計師， 但有些想法，想跟你分享。