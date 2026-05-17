基本薪資漲26年新高，為什麼你家月底還是剩不到5千元？ —— 台灣平均月薪漲到4.7萬，但7成人根本沒感受到，問題不在你不夠努力

▋那個數字跟你沒有關係，但你不知道

主計總處公布，2025年台灣平均月薪4萬7千884元，創26年最大漲幅。新聞一出，我聽見身邊最多的反應是沉默，然後一句：「是嗎，我怎麼都沒感覺？」

這個感覺沒有錯。統計同時揭露，近7成受僱員工的薪資低於這個平均數。意思是，這個漂亮的數字，是被少數高薪族群拉上去的。多數人不只沒有分到，還每個月默默地被「平均」進去，讓這個數字繼續好看。

我常遇到的女性朋友，上班、照顧家裡、精打細算，問她存了多少，她說：「不知道耶，好像有，但好像又不多。」帳面上沒有崩潰，但也沒有方向。這才是這個時代最典型的財務狀態。

▋大家只看到薪水漲，沒看到「真正在漲的是什麼」

台灣2025年最高薪產業是電子零組件製造業，年薪平均133萬；最低的餐飲住宿業，月薪平均不到3萬5。兩個台灣，同時存在，彼此不太認識對方。

更沉默的一面：低所得家庭的消費率已超過104%，也就是每個月花出去的，比賺進來的還多。這個差額，要麼靠借貸，要麼靠動用過去的積蓄。不是不想存，是真的擠不出空間。

真正在增長的，是資產持有者的財富。漲的不是薪水，是有資產的人和沒有資產的人之間的距離。同樣這段時間，台灣至少5成家庭的負債規模，已經是年收入的4.7倍。就算一分錢不花，只靠工作收入還債，至少要還將近5年。而這5年裡，利息還在跑，物價還在漲，孩子還在長大。這才是「5成家庭負債4.7倍收入」這個數字背後，真正想說的事。

▋月薪在平均線附近的你，錢其實去了這裡

按照主計總處數字，台灣家庭年均消費約86萬元，換算每個月超過7萬。住宅、水電、醫療、食品這三大項，就吃掉消費支出的一半以上。如果你的家庭收入剛好在平均線附近，扣掉房租或房貸、餐食、孩子的學費才藝費、兩個人的健保勞保，真正能動的錢，可能只剩幾張零散的鈔票。

1111人力銀行的調查顯示，將近5成的上班族每個月存不到任何一塊錢，其中14%是入不敷出、靠借款度日。這不是少數人的困境，這幾乎是台灣一半勞動人口的日常現實。台灣資產最低的20%家庭，淨值平均只有77萬；最高20%是5133萬，兩者相差66倍。這場財富比賽，很多人甚至還不知道自己跑的是哪條道。

▋存不到錢，其實不是你花太多

我遇過太多很節省、很努力、卻依然存不住錢的女性。她們不是花太多，是結構出了問題。大多數人覺得自己在存錢，但仔細看，存的是「剩下來的」。而剩下來這件事，幾乎從來不會自動發生。

第一個結構問題：收入只有一條。我常問：「如果妳明天停工三個月，家裡第一個出問題的是哪一筆支出？」沉默通常就是答案。這不是存款夠不夠的問題，是財務有沒有緩衝帶的問題。

第二個結構問題：錢進來的順序錯了。「收入→消費→剩下才存」，這個順序讓大多數人永遠存不到。調整成「收入→先挪出固定比例→剩下才消費」，哪怕每個月只挪5千，一年就是6萬，三年就是18萬的底氣。

第三個結構問題：錢有在動，但沒有方向。我常請人做一件事：把現在所有的錢，試著說出每一筆五年後的用途。說不出來的，就是沒有被安排的錢——這些錢在帳戶裡，但它們其實沒有在幫妳工作。

薪水夠不夠不是核心問題。錢有沒有被放到對的位置，才是決定妳老後是否從容的關鍵。

▋今天就能做的3件事，不需要等薪水再漲，也不是要你辭職創業

第一，確認妳家哪些錢是「死的」、哪些是「活的」。房貸、車貸是死的，每個月固定要出去。活的那部分，能不能固定撥出一個比例，讓它開始長出不依賴薪水的收益？不一定是投資，有時候是一張保單，有時候是一個獨立帳戶，重要的是它不在妳日常能隨手碰到的地方。

第二，確認妳的「停工底線」。萬一主要收入停了，家裡能撐幾個月？這個數字決定了妳在意外發生時，有沒有喘息的空間。3個月是最低標準，理想是6個月。

第三，如果家裡有房貸，認真想這一件事：繳款人明天住院，這筆貸款誰來繳？我問過許多有房貸的家庭，十個有八個沉默超過三秒。不是沒想過，是從來沒有被迫認真想過。這個場景，真的會發生。

妳的薪水漲了，很好。但讓薪水以外的錢也開始動起來，才是真正為自己建立底氣。家庭財務從來不是靠薪水解決的，是靠結構解決的。結構沒建好，薪水漲再多，最後還是流走。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問， 我不是會計師， 但有些想法，想跟你分享。