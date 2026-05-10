【母親節別只送花，先替媽媽檢查這 4 個地方】最容易默默消耗她

谷帥臻老師：母親節快樂(GPT製圖)





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▌很多媽媽不是不喊累，是根本不知怎麼說

母親節，很多人買花、訂蛋糕、請媽媽吃飯。但我想提醒你，媽媽每天最辛苦的地方：可能不是公司，也不是市場，卻是廚房。三餐、備料、洗碗、收拾，日復一日。很多媽媽不是不喊累，是根本不知怎麼說。今年母親節，先別急著只送花。請你回家看一眼廚房。這篇文章不只寫給媽媽，也寫給每一位每天走進廚房的人。有些人是媽媽，有些人是女兒；有些人是單身生活者，也有些人是家中負責煮飯的爸爸、先生或伴侶。只要你長期使用廚房，這個空間的光線、收納、動線與格局，就會默默影響你的身體、情緒與生活能量。今天不講太複雜的風水術語。只請你檢查 4 個地方。

▌第一點｜廚房太暗、太亂，最容易讓人累

很多家庭的廚房燈光其實不夠亮。有些燈泡壞了很久沒換，有些流理台下方太暗，有些檯面堆滿瓶瓶罐罐、塑膠袋、過期調味料。每天在這樣的環境裡洗菜、切菜、煮飯、收拾，時間久了，眼睛累，心也會悶。從風水設計來看，廚房是家中食祿與生命力的位置廚房太暗、太亂，家的能量也容易沉下去。

★ 調整方式：把昏暗的燈泡換掉。爐灶、流理台、洗菜區都要夠亮。檯面留一塊乾淨明亮的工作區。很多時候，不是需要更大的廚房，是需要一個比較不累人的廚房。

▌第二點｜煮飯的人背後，不要掛滿刀具鍋蓋

​很多家庭為了方便，會把刀具、鍋鏟、鍋蓋通通掛在牆上。但你可以站到平常煮飯的位置感受一下：如果背後長年都是刀具、尖銳物、雜亂鍋蓋，空間會有一種緊繃感。風水設計講究「背後要穩」。煮飯的人背後越乾淨、越平穩，身心越容易放鬆。

​★ 調整方式：刀具收進刀架或抽屜。鍋蓋放進收納櫃。站在爐前時，背後盡量不要尖銳、雜亂。母親節不一定要買最貴的禮物，幫媽媽把背後那面牆整理乾淨，就是一種很實在的照顧。

▌第三點｜冰箱正對爐灶，水火要有緩衝

​很多現代廚房，冰箱和爐灶剛好正面相對在生活動線上看似方便，但在風水上，這是常見的「水火相衝」。冰箱屬水，爐灶屬火。水火相對，容易讓家裡的冷熱與情緒張力被放大。​我不會說這樣一定會吵架，這樣太武斷。但如果家裡本來就容易溝通不順，這種格局確實容易讓情緒更急。

​★ 調整方式：如無法移位，可在冰箱和爐灶之間增加緩衝。例如放一小盆好照顧的綠色植物，或用木質層架、餐邊櫃做界線。家人之間需要停頓，空間也需要停頓。

▌第四點｜爐灶後方無靠、上方有樑，容易讓人不安穩

​這一點比較偏風水專業，但很多老屋、公寓都會遇到。如果爐灶後方是窗戶，風水上叫「灶後無靠」。灶火代表家中的食祿與生活能量，後方太空、太散，就不容易穩。如果爐灶上方剛好有橫樑，稱為「橫樑壓灶」。長期站在壓迫感下煮飯，身心真的比較不容易放鬆。

★ 調整方式：灶後有窗，用實板或霧面窗貼做適度遮蔽。爐灶上方有樑，能修飾包覆最好；若暫時不能施工，就讓爐灶周圍保持明亮、乾淨、少雜物。風水不是叫人害怕，而是提醒我們：每天使用的空間，要讓人有靠、有光、有安定感。

▌母親節最好的禮物，是讓每天站著的地方更舒服

​媽媽在廚房裡守了很多年。她不一定會說自己辛苦，可能只是默默煮飯、默默收拾、默默把一家人的日子撐住。而每一個願意走進廚房、照顧自己與家人的人，也都值得被好好照顧。所以今年母親節，除了送花、吃飯、說祝福，也請你回家看一眼廚房。

燈是不是太暗？檯面是不是太亂？刀具鍋蓋是不是掛在背後？冰箱是不是正對爐灶？爐灶後方是不是太空？上方是不是有樑壓著？

真正的照顧，不只是節日那一天說我愛妳。而是讓每天站著煮飯的地方，少一點壓迫，多一點明亮。今年母親節，我們先從媽媽開始。也從廚房開始，給每一個默默撐住生活的人。這份禮物，真的比什麼都實在。

祝福全天下的媽媽，母親節快樂！





文／谷帥臻 風水設計學博士

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