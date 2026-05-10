一張800元的小卡｜大叔誤闖韓流周邊店，才知道追星早已不是買海報

學生時代喜歡明星，大概就是買幾張照片、海報，或一本到處傳閱的偶像雜誌。

那個年代的零用錢不多，能在書局挑一張喜歡的明星海報，回家貼在牆上，就已經心滿意足。偶像離我們很遠，追星其實很單純。

誰知道，時代風火輪快速轉動四十年後，追星文化早已進化成另一個宇宙。

週日被女兒帶出場，陪她逛韓流周邊店。才剛走進去，大叔的世界觀就此被重新整理。

牆面掛滿一整排透明卡套，我原本以為只是附贈的小照片，結果女兒很認真地糾正我：「那叫小卡。」

我站在原地研究半天，越看越像以前書局賣的明星照片，只是尺寸變小、包裝變精緻。後來才知道，原來小卡還分普通版、特典版、滿額卡、限定卡，甚至還有不同通路版本。

最讓我震驚的不是分類，而是價格。

一張小卡大約250元到550元之間，有些熱門成員或特殊版本，價格還能一路往上加。原本以為買回家就結束了，沒想到還要再買卡膜、卡冊，保護程度簡直接近收藏郵票。

我一邊聽女兒解釋，一邊默默換算：「這不就是我們以前貼在牆上的海報，現在變成精品收藏？」

但真正讓我停下來的是其中一張滿額卡。看起來就只是張自拍照，價格卻高達800元。

我忍不住重新看了一眼那張卡片。不是因為我突然看懂了偶像魅力，而是突然理解：現在的年輕人買的，早就不是紙卡本身；買的是限量感、陪伴感、參與感，還有一種「我也擁有同樣熱愛」的情緒價值。

這跟當年我們守在電視前等偶像出現、把明星海報貼滿牆，其實沒什麼不同；只是媒介變了。

以前我們收藏的是一張海報；現在他們收藏的是一張小卡。以前唱片行是青春的一部分；現在則變成韓流周邊店與拆專直播。

追星的形式一直在改變，但人們想靠近喜歡事物的心情，好像從來沒有變過。

離開前，女兒心滿意足地帶著戰利品回家，我則像剛完成一場「跨世代文化田野調查」。

唯一到現在還沒搞懂的是：為什麼一張巴掌大的卡片，真的有人能一眼認出是哪個版本、哪個通路、哪次活動限定；而且價格，居然還背得比股票代號更熟。