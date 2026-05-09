王爺與霸總，其實是兩種完全不同的眼神氣場

2026-05-09 10:50 蒔緣‧鹿角腓腓

本文單純從個人對戲劇觀察與偏好出發，並非對演員本人或作品的全面評價。

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近年來，無論是古裝短劇還是現代甜寵劇，「王爺」與「霸總」都是相當熱門的男主人設。

一個身居高位、肩負天下；一個掌控權勢、情緒強勢。

乍看之下，兩者似乎都需要強大的氣場與威壓感，但隨著追劇久了才發現：這兩種類型的角色，核心魅力其實並不相同。

而我最近在看張翅的作品時，也更深刻感受到——有些演員並不是演得不好，而是本身所蘊含的氣質與特質，會更容易讓觀眾相信某一種類型的角色。

有些人適合沉穩厚重的古裝權謀；有些人則天生帶著現代感與侵略性的魅力。

這未必是演技高低，而更像是角色與氣質之間的適配差異。

王爺與霸總，看似相近，實際卻是兩種氣場

很多人會以為，王爺與霸總都是「強勢型男主」，只要有冷臉、低音、威壓感就足夠。但其實，兩者在眼神傳遞出的氣質上，有著很大的差異。

王爺的眼神，通常不是單純的狠，而是一種克制後的穩定感。那種氣場，更接近將領或真正的掌權者。

即使冷，也會讓人覺得可靠；即使狠，也像是在大局之下做出的選擇。

真正有說服力的王爺型角色，往往會讓觀眾產生一種感受：

「這個人即使身處亂局，也撐得住場面。」

因此，這類角色除了外型與台詞之外，通常還需要：

🐧 面對局勢時的果決感

🐧 足以鎮住場面的領導氣場

🐧 肢體上的穩定與份量感

🐧 即使沉默，也像掌權者的存在感

這也是為什麼，王爺型角色其實並不好演。

霸總的眼神：則是帶著侵略性的情緒醞釀

現代霸總偏向情緒與慾望的主導。其眼神通常更直接、更凌厲、更有侵略性；有時甚至帶著「我早就看穿你」「我要掌控你」的壓迫感。

因此，霸總角色最重要的，往往不是穩，而是「攻擊性魅力」。

他的人設可能是高危險性又帶點傲慢；甚至有點壞！但只要眼神到位，觀眾就容易被那種情緒張力吸引。

有人形容：

王爺的眼神，是藏著重量的冷。霸總的眼神，則是帶著侵略性的冷。

同樣都是冷感男主。

王爺的冷，更像壓住情緒後的沉穩；

霸總的冷，則帶著更強烈的侵略性與掌控感。

看似相近，實際上卻是兩種完全不同的氣場。

（本文偏向「角色類型分析」。下一篇則探討「演員氣質與角色適配」。）

蒔緣‧鹿角腓腓

蒔緣‧鹿角腓腓

喜歡以敲鍵盤的聲音，映襯自己的生活節奏，輕鬆愉快、鏗鏘有力！

#感受 #霸總 #短劇 #戲劇類 #表演藝術

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2026-04-11 08:00 J.T

▋一份遺囑，讓律師看傻了眼

孫德榮，65歲，資產3億。

他找律師修遺囑，律師翻開名單，沉默了幾秒，然後說：「怎麼這麼多人？」32個人。每人最少200萬現金起跳。姓孫的不給現金，給房——一戶市值六、七千萬。表親子女給100萬急難救助金。然後，他把這32個人的受益，全數轉成保單形式贈與。這個動作，外界解讀成「支持養子唯哲的保險事業」。沒錯，但只說對了一半。

真正的原因，是他懂。

▋大多數人搞錯了一件事

台灣人談遺產，習慣講「留給子孫」。但孫德榮的邏輯完全不同：他談的是「生前分配」，而且選擇用保單來執行。這不是巧合，這是精算過的選擇。遺囑可以被挑戰。遺產可以被爭奪。法定繼承人可以出來主張特留分。但保單的受益人指定，只要設計得當，是繞過這一切最乾淨的方式。受益人拿到的是「保險金」，不是「遺產」，法律性質截然不同。這一點，做了20年保險稅務輔銷的人，看一眼就明白。孫德榮沒有子女，沒有配偶，法定繼承人是他的兄弟姊妹與其子女。如果用遺囑分配，這些人依法可以主張特留分，硬要切走一塊。但保單受益人的設計，讓他可以把錢精準送到他想送的人手上，不被稀釋，不被瓜分。

他說「他們只要讓我快樂，我就給」。這句話聽起來感性，背後的執行工具，卻是非常理性的法律與金融架構。

▋那個沒人說出口的真相

孫德榮的案例，揭露了一個台灣人長期忽略的盲區：保單，是目前最有效的財富傳承工具之一，但大多數人買保險，買的只是保障，從來沒有想過「傳承設計」這四個字。他因為養子唯哲從事保險業，才開始研究保單。這個細節，讓我想起無數個在我面前說「保險不重要」的客戶——不是他們不在乎錢，是他們不知道錢可以這樣流動。32個人，每人保單受益。他走之後，這32份保單同步啟動，每個人各自收到屬於自己的那一份，清楚、乾淨、沒有爭議。這才是孫德榮最聰明的地方——他不只決定了「給誰」，他還設計了「怎麼給」。

▋你現在的安排，夠用嗎？

你不需要有3億才需要思考這件事。

你只需要想清楚一件事：如果你明天走了，你的錢，會流到你真正想給的人手上嗎？還是會在法院、在家庭會議、在兄弟姊妹的爭奪中，慢慢消耗殆盡？孫德榮用了一輩子的時間，才弄清楚誰是真正對他好的人。然後他用保單，把這份清醒，鎖進了法律條文裡。

你的清單，寫好了嗎？

我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是心理專家，但有些想法，想跟你分享。


J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#保險

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2026-04-27 13:56 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：IG@lisawanglijen、Swag提供
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近年成人直播平台 SWAG 不再只是單純的情色平台，而是逐漸變成不少藝人、網紅「話題翻身」的新戰場。從昔日電視藝人，到爭議型網紅、退役軍人、啦啦隊女神，越來越多人選擇跨界加入，也讓外界開始重新思考：「加入SWAG，到底是墮落，還是另一種生存方式？」尤其2026年王俐人以特別嘉賓身份現身SWAG，再度掀起全網熱議。其實回頭看，早已有不少熟面孔曾加入這個平台，有人因此翻紅，有人則被貼上標籤，話題始終沒停過。

文章目錄

加入SWAG人物盤點 王俐人：氣質女神反差加入，49歲照樣衝熱搜

49歲女星王俐人近期因「尺度大突破」再度成為話題人物，先前她穿著性感睡衣開團直播賣吹風機，因火辣造型與大膽風格掀起熱議，被網友形容是「擦邊賣吹風機」意外爆紅。沒想到話題還沒退燒，她近期更連續兩天登上成人影音平台SWAG直播節目，首次以更大膽的方式與觀眾互動，再度衝上熱搜。

2026年最讓人意外的名字之一，無疑就是王俐人。過去一直以氣質優雅形象深植人心的她，這次卻因「No Bra吹風機直播」成功製造強烈反差感，迅速引發全網討論。隨後她更正式以特別嘉賓身分加入SWAG節目《華語AV復興大作戰》，官方更直接打出「你沒看錯，氣質女神真的來了」作為宣傳標語，話題性十足。從優雅女星到話題女王，這種「反差系轉型」不僅成功吸引流量，也讓她再次成為娛樂圈最受矚目的焦點之一。

圖片來源：Swag提供
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加入SWAG人物盤點陳沂：自封「情色教主」，話題女王再出招

2024年，向來敢說敢嗆的陳沂高調宣布加入SWAG，甚至直接表示自己是「缺錢下海」，一句話立刻炸翻全網。她還自封「新一代情色教主」，放話要搶下「四十路市場」，風格一如既往地犀利。她的直播尺度也確實不小，和多位話題人物合體直播，觀看數衝高，也讓她再次成為新聞焦點。支持者認為她只是誠實面對市場需求，反對者則批評她過度消費爭議。無論立場如何，陳沂確實成功把流量變現。

圖片來源：陳沂ＦＢ
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加入SWAG人物盤點統神：星二代話題不斷，直播尺度再升級

「亞洲統神」張嘉航也曾加入成人平台SWAG，消息一出立刻掀起大批網友熱烈討論。這次再度以特別來賓身分回歸，更讓話題迅速延燒。向來以直率敢言、情緒反應超真實聞名的他，首次登上平台直播節目時，就因一段堪稱「大型崩潰現場」的反應成功衝上熱搜，也讓不少網友笑翻直呼：「這真的太統神了。」

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圖片來源：Swag截圖
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加入SWAG人物盤點孫安佐：星二代話題不斷，直播尺度再升級

星二代孫安佐本身爭議就不少，從美國事件到泰國風波，一直都是高討論人物。2024年他也曾與陳沂在SWAG直播合體，大談私生活與感情話題，尺度相當直接。不少網友認為他「根本天生適合話題平台」，也有人認為這只是持續消耗個人形象。不過在流量時代，爭議往往本身就是資產。

圖片來源：Swag截圖
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加入SWAG人物盤點館長：從健身館老闆到成人直播嘉賓

館長 也曾登上SWAG直播，首場就找來話題女來賓同框，雖然一度因面對性感美女顯得手足無措，反而製造強烈反差萌，直播人數也衝上高峰。不少粉絲笑說：「館長平常嘴超硬，結果現場最害羞。」這種反差效果，也正是SWAG最擅長操作的流量密碼。

圖片來源：Swag截圖
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加入SWAG人物盤點5. 前輔導長內內：從軍中風波到平台爆紅

前國軍女輔導長「內內」過去因與男友在營區拍攝私密影片，後續影片外流引發軒然大波，兩人也因此遭軍方記過並遭汰除，事件一度成為社會熱議焦點。離開軍中體系後，內內的人生也迎來巨大轉折，她選擇走出原本的舒適圈，正式宣布進軍成人平台SWAG，展開全新事業方向。

圖片來源：Swag截圖
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「內內」原本因軍中外流事件受到高度關注，加入SWAG後更迅速成為平台話題人物，首播便吸引大量觀看數，討論度居高不下。她的轉型也引發外界兩極評價，有人替她感到惋惜，認為原本穩定的人生就此改變；也有人認為，她只是選擇用自己的方式重新掌握人生，把曾經的標籤轉化成新的起點。

SWAG到底是墮落還是翻身？

加入SWAG從來不是單純的「尺度問題」，更多時候，它反映的是娛樂圈現實：曝光、流量、收入與生存。有人把它當成翻身機會，有人視為最後退路，也有人只是選擇更直接地面對市場。對觀眾來說，獵奇與批判往往同時存在；但對當事人而言，或許只是另一種工作選擇。畢竟在這個流量比形象更值錢的年代，「加入SWAG」早就不只是八卦，而是一種娛樂產業的縮影。

#陳沂 #館長 #內內 #統神 #王俐人 #孫安佐 #SWAG

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2026-05-04 12:07 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方 微博
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女孩們最近是不是也陷入了劇荒危機，下班後不知道該看什麼好呢？別擔心，四月份的愛奇藝熱播榜單熱騰騰出爐啦！這個月可以說是神仙打架，不僅有甜到蛀牙的「新中式養生戀愛」，還有讓人瘋狂嗑糖的「先婚後愛」古裝神劇，更有霸總與逆襲主婦的極致推拉。幫大家整理了這10部霸榜好劇的必看亮點，保證讓妳這個週末窩在沙發上捨不得放下手機！

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2026-05-06 08:33 女子漾／編輯ANDREA
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有時候比起開盲盒看新劇，更讓人想一看再看一些神級陸劇！這次就幫大家精選了6部網友公認「永遠看不膩」的陸劇片單，從極致拉扯的古裝虐戀、輕鬆下飯的甜寵劇，到治癒人心的現代浪漫通通有～快來看看你的私藏清單有沒有上榜吧！

推薦1. 古裝宮鬥天花板：《甄嬛傳

說到看不膩，這部絕對是霸榜第一名！《甄嬛傳》已經不僅僅是一部劇，更像是一門「顯學」，娘娘們的明爭暗鬥、超犀利的台詞金句，每一次重刷都能發現導演埋藏的新細節。不管從哪一集開始切入看，都能無縫接軌，絕對是配飯必備的神級之作。

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生活壓力大時，就需要這種純度100%的小甜劇來回血！田曦薇的甜美笑容加上靈動的演技，簡直是行走的維他命。這部劇最棒的地方在於「拒絕狗血雌競」，女孩們互幫互助的閨蜜情誼溫馨又搞笑，輕鬆幽默的節奏讓人嘴角就沒放下來過。

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推薦5. 純愛戰神的心動圖鑑：《偷偷藏不住

現代甜寵劇的重刷首選！段嘉許和桑稚從暗戀到雙向奔赴的過程，細膩地拍出了少女情竇初開的悸動與酸澀。沒有多餘的誤會和虐心，只有滿滿的寵溺與溫柔，每次重看，都還是會被那種純粹的初戀氛圍精準爆擊，少女心直接氾濫。

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2027行事曆出爐！連假變少但還能這樣放　116年國定假日＋請假攻略一次看

2027行事曆出爐！連假變少但還能這樣放　116年國定假日＋請假攻略一次看

2026-05-05 10:08 女子漾／編輯周意軒
2027行事曆出爐！連假變少但還能這樣放　116年國定假日＋請假攻略一次看　圖片來源：官方
2027行事曆出爐！連假變少但還能這樣放　116年國定假日＋請假攻略一次看　圖片來源：官方

2027年（民國116年）行事曆曝光，不少人第一眼就發現「連假真的變少了」。除了清明連假有4天，其餘多數假期集中在3天，甚至端午節、中秋節與教師節都落在平日，完全無法形成連假。不過，只要掌握幾個關鍵時間點，還是有機會把零散假期放大成長假。以下整理2027年完整國定假日與連假分布，想提早規劃旅遊或請假的人可以先存起來。

圖片來源：官方
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2027年（116年）國定假日一覽

元旦：1/1（五）～1/3（日），休 3 天

春節假期：2/4（四）～2/10（三），休 7 天

和平紀念日：2/27（六）～3/1（一），休 3 天

兒童節＋清明節：4/3（六）～4/6（二），休 4 天

勞動節：4/30（五）～5/2（日），休 3 天

端午節：6/9（三），休 1 天（無連假）

中秋節：9/15（三），休 1 天（無連假）

教師節：9/28（二），休 1 天（無連假）

國慶日：10/9（六）～10/11（一），休 3 天

光復節：10/23（六）～10/25（一），休 3 天

行憲紀念日：12/24（五）～12/26（日），休 3 天

2028元旦：12/31（五）～1/2（日），休 3 天

圖片來源：行政院官網
圖片來源：行政院官網

請假攻略一次看

元旦請假攻略：免請假休 3 天

2027 年元旦落在週五，直接形成 3 天連假，不用請假就能從 1 月 1 日一路休到 1 月 3 日，適合安排跨年後的小旅行或補眠行程。

春節請假攻略：請2休 11

雖然春節本身只有 7 天，但只要請 2 月 11 日（四）到 2 月 14 日（日）前的 2/11～2/14 調整4天（或依公司彈性安排2/15～2/18工作日區段），就有機會把假期延伸至 2 月中下旬，甚至串接228連假形成長天數休假，是全年最值得操作的檔期。

228連假請假攻略：請 4休 9

228 本身已有 3 天連假，只要請 3 月 2 日到 3 月 5 日，就能從 2 月 27 日一路休到 3 月 7 日，直接放大成 9 天假期，適合安排出國行程。

圖片來源：官方
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清明連假攻略：請3 休 9

清明連假只要再請 4 月7 日到 4 月 9 日，就能從 4 月3日一路休到 4 月 11 日，變成 10 天長假，是春季旅遊最佳時間點。

端午節請假攻略：請4 休 9

端午節落在週三，沒有連假，但只要請 6 月 7 日與 6 月 8 日和6 月 10 日與 6 月11 日，就能從 6 月 5 日一路休到 6 月 13 日，變成 9 天小長假。

圖片來源：官方
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中秋節請假攻略：請 4 休 9

中秋節同樣在週三，沒有連假，但只要請 9 月 13 日與 9 月 14 日和9 月 16 日與 9 月17 日，就能從 9月 11 日一路休到 9 月 19 日，變成 9 天小長假。

國慶日請假攻略：請 4 休 9

國慶日為 3 天連假，只要請 10 月 5 日到 10 月 8 日，就能從 10 月 2 日一路休到 10 月 11 日，形成 9 天長假。

光復節請假攻略：請 4 休 9

光復節落在週一，只要請 10 月 9 日到 10 月 17 日，就能從 10 月 9 日一路休到 10 月 17 日，延伸成完整秋季假期。

行憲紀念日請假攻略：請 4 休 10

年底行憲紀念日為週五連假，只要請 12 月 27 日到 12 月 30 日，就能從 12 月 24 日一路休到 2028 年 1 月 2 日，直接銜接跨年假期。

圖片來源：女子漾製圖
圖片來源：女子漾製圖

#連假 #端午節 #國定假日 #提早規劃旅遊 #2027放假

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