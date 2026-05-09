2026-05-09 10:50 蒔緣‧鹿角腓腓
王爺與霸總，其實是兩種完全不同的眼神氣場
本文單純從個人對戲劇觀察與偏好出發，並非對演員本人或作品的全面評價。
近年來，無論是古裝短劇還是現代甜寵劇，「王爺」與「霸總」都是相當熱門的男主人設。
一個身居高位、肩負天下；一個掌控權勢、情緒強勢。
乍看之下，兩者似乎都需要強大的氣場與威壓感，但隨著追劇久了才發現：這兩種類型的角色，核心魅力其實並不相同。
而我最近在看張翅的作品時，也更深刻感受到——有些演員並不是演得不好，而是本身所蘊含的氣質與特質，會更容易讓觀眾相信某一種類型的角色。
有些人適合沉穩厚重的古裝權謀；有些人則天生帶著現代感與侵略性的魅力。
這未必是演技高低，而更像是角色與氣質之間的適配差異。
王爺與霸總，看似相近，實際卻是兩種氣場
很多人會以為，王爺與霸總都是「強勢型男主」，只要有冷臉、低音、威壓感就足夠。但其實，兩者在眼神傳遞出的氣質上，有著很大的差異。
王爺的眼神，通常不是單純的狠，而是一種克制後的穩定感。那種氣場，更接近將領或真正的掌權者。
即使冷，也會讓人覺得可靠；即使狠，也像是在大局之下做出的選擇。
真正有說服力的王爺型角色，往往會讓觀眾產生一種感受：
「這個人即使身處亂局，也撐得住場面。」
因此，這類角色除了外型與台詞之外，通常還需要：
🐧 面對局勢時的果決感
🐧 足以鎮住場面的領導氣場
🐧 肢體上的穩定與份量感
🐧 即使沉默，也像掌權者的存在感
這也是為什麼，王爺型角色其實並不好演。
霸總的眼神：則是帶著侵略性的情緒醞釀
現代霸總偏向情緒與慾望的主導。其眼神通常更直接、更凌厲、更有侵略性；有時甚至帶著「我早就看穿你」「我要掌控你」的壓迫感。
因此，霸總角色最重要的，往往不是穩，而是「攻擊性魅力」。
他的人設可能是高危險性又帶點傲慢；甚至有點壞！但只要眼神到位，觀眾就容易被那種情緒張力吸引。
有人形容：
王爺的眼神，是藏著重量的冷。霸總的眼神，則是帶著侵略性的冷。
同樣都是冷感男主。
王爺的冷，更像壓住情緒後的沉穩；
霸總的冷，則帶著更強烈的侵略性與掌控感。
看似相近，實際上卻是兩種完全不同的氣場。
（本文偏向「角色類型分析」。下一篇則探討「演員氣質與角色適配」。）
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