140億都贏了，一本自傳卻讓他重新開打——長榮爭產背後，是一堂沒有人教你的傳承課

▋ 最高法院都判了，這場戲怎麼還沒結束？

140億。最高法院白紙黑字。張國煒勝訴。

全台灣都以為長榮爭產案大局定讞，只剩辦手續、領支票。誰也沒想到——張榮發基金會突然殺出，把郵筒鎖起來。理由是：老總裁2012年出了一本自傳，裡面說過要把財產全捐公益。他們主張，這就是「死因贈與」的契約，早在遺囑之前就成立了。共同帳戶裡160億元，就這樣再度成為戰場。

這件事讓我想起無數個坐在我面前的客戶，眼神篤定地說：「我先生說過，這間房子是我的。」「爸爸答應過我，公司留給我繼承。」「他在家族群組裡說得清清楚楚。」

說過的話，不等於法律。這是傳承最昂貴的誤解。

▋ 死因贈與不是遺贈——差這一字，差了一個法庭

很多人以為，遺贈和死因贈與是同一件事，不過是換個說法。不是。遺贈是單獨行為，死因贈與是契約。

遺贈，是你一個人說了算——我走後把錢給誰，寫進遺囑，不需要對方點頭。死因贈與不一樣。它是契約，法律要求兩方合意：你說「我死後給你」，對方要明確回應「我接受」。缺少任何一個動作，契約就不成立。

基金會的主張，邏輯上要跨過一道高牆：張榮發在自傳裡寫的公益宣言，算是要約嗎？基金會在哪個時間點，由哪個代理人，正式表示承諾？法院要的是証據，不是信仰。一本暢銷自傳，在法律上叫作「動機陳述」，不是契約憑證。除非基金會能拿出當年有具體授權的代理人，在特定場合正式點頭——否則這條路，比想像中難走。

我做了20年的傳承規劃，看過太多家庭因為「說過的話」和「法律效力」之間的落差，付出了比任何一份保單都貴的代價。

▋ 時間軸的殺手鐧——後面的遺囑，能不能蓋掉前面的承諾？

就算死因贈與理論上成立，這場官司還有一個更犀利的問題：時間先後，誰蓋過誰？

基金會主張的自傳，出版於2012年。張榮發那份被最高法院認定有效的密封遺囑，立於2014年。法律的邏輯是：契約之後的相反意思表示，視為撤回。老總裁2014年的遺囑，白紙黑字要把財產留給特定繼承人。那麼兩年前的公益宣言，在法律上極可能已經被「蓋章作廢」。這不是玩文字遊戲。這是傳承實務裡最關鍵的先後手邏輯。

**你的財產，永遠以最後一個有效的法律動作為準。**口頭承諾、自傳宣言、家族群組的截圖——這些在法庭上，往往輕如羽毛。

即便如此，基金會還有最後一張牌可以打：就算死因贈與成立，繼承人依然可以主張「特留分扣減權」。法律明確規定，死因贈與類推適用遺贈的扣減規定——無論老總裁的意志多麼清晰，家人依法享有的最低保障份額，不可能被完全架空。

但這裡有個時效撇步很多人不知道：扣減權必須在知悉受侵害起兩年內，或繼承開始起十年內行使。法律不保護在權利上睡覺的人。

▋ 你不需要有140億，才需要想清楚這件事

長榮案是豪門大戲，但它暴露的問題，住在每一個家庭裡。「說好的」不算數。程序不對的遺囑是廢紙。口頭承諾打不過一份格式正確的法律文件。

你現在能做的，其實很具體。

第一，遺囑要有格式。 密封遺囑或公證遺囑，程序不能省——見證人、簽名、日期，缺一個環節就可能被挑戰。

第二，死因贈與要留證據。 如果你有特殊的財產安排，務必保留雙方合意的書面紀錄，甚至交付實物，不是一句話、一則訊息。

第三，人壽保險的指定受益人，是法律上最乾淨的防火牆。 這筆錢在法律實務上不計入遺產總額，不需要歷經法庭，直接到指定的人手中。這是很多高資產家庭用來繞開特留分爭議、保護真正在意的人的核心工具。

這句話聽起來很技術，背後的執行邏輯，卻是非常真實的人情義理。你不需要等到有爭議才想這件事。

你的遺願清單，寫好了嗎？

我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是律師，但有些想法，想跟你分享。