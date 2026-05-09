谷帥臻老師：媽祖聖誕千里眼與順風耳同慶(GPT製圖)

【今天慶祝媽祖聖誕，更別忘了祂身邊的千里眼與順風耳】把曾經失控的力量，轉化成守護的力量

▌今天3/23是媽祖聖誕，身邊兩位將軍千里眼與順風耳同慶

很多人走進媽祖廟，第一眼看見的是媽祖娘娘。再往兩旁一看，常會看見兩位威武神將。一位眼睛炯炯有神，像能望見遠方災難。一位耳朵特別醒目，像能聽見世間哀求。祂們，就是千里眼與順風耳。民間信仰千里眼與順風耳又稱金精將軍、水精將軍。傳說祂們原本是桃花山上擾亂地方、為害百姓的妖精，後來經媽祖收伏，反成為媽祖隨駕將軍，負責護衛媽祖，也協助媽祖拯救世人的苦難。這個故事，表面上看是神明傳說。但在命理上，其實是每個人一生中都會遇到的迷思。千里眼與順風耳，代表我們身上擁有的能力，但卻經常用錯地方。而媽祖透過智慧教會我們「人生所遇壓力與考驗，如何化煞為權，為我所用。」

▌千里眼：看得遠，不一定就是智慧

​千里眼能看見很遠的地方，這是一種能力。可是能力如果沒有被安放，就可能變成干擾。就像現代人每天滑手機，看新聞、看別人的人生、看別人的成功、看別人的婚姻、看別人的財富。我們看得越來越多，心卻越來越亂。以前的人看不遠，所以怕未知。現在的人看太遠，反而被焦慮追著跑。看見，不一定等於清醒。知道很多，也不一定代表心有方向。真正的千里眼，不是一直盯著別人過得好不好。而是能看見自己的路。知道哪些風浪要避。哪些機會要抓。哪些執念該放下。

▌順風耳：聽得多，不一定就是明白

​順風耳能聽見遠方聲音。這也是一種能力。可是人如果聽太多，也會迷失。聽別人說你不夠好。聽親戚說你該怎麼活。聽朋友說哪個投資一定賺。聽網路說誰又成功、誰又翻車、誰又被罵。聽到最後，自己的聲音反而不見了。這就是現代人的問題。我們不是資訊太少。我們是聲音太多。真正的順風耳，不是什麼都聽進去。而是能分辨：哪些聲音是提醒。哪些聲音是雜訊。哪些人是真貴人。哪些人只是消耗你的假關心。

▌媽祖最厲害的地方，是把失控的力量收為守護

​千里眼、順風耳最動人的地方，不只在於祂們神通廣大。而在於祂們曾經失控，後來被媽祖收伏，成為守護眾生的力量。這就是媽祖慈悲最深的一層。慈悲不是軟弱。慈悲也不是什麼都原諒、什麼都放過。真正的慈悲，是有力量的。祂能降伏混亂，也能轉化混亂。媽祖不是只把惡的力量消滅。祂更高明的是：把曾經為害的力量，轉化成守護的力量。這一點，是媽祖要教我們思考的地方。

▌我們每個人心裡，也有自己的千里眼與順風耳

​每個人心裡都有一個千里眼。它讓我們看見未來、看見風險、看見別人的眼光。但如果沒有智慧，它就會變成焦慮。每個人心裡也都有一個順風耳。它讓我們聽見提醒、聽見評價、聽見外界變化。但如果沒有定力，它就會變成內耗。所以今天拜媽祖，不只是求平安。也可以問問自己：我是不是看太多，卻忘了看清自己的路？我是不是聽太多，卻忘了聽見自己的心？我是不是把原本可以守護自己的能力，活成了折磨自己的壓力？

▌真正的開運，是讓能力歸位

​從風水來看，一個空間最怕的不是沒有能量。而是能量失序。玄關亂，氣口就亂。客廳亂，人際與情緒容易混亂。書桌亂，判斷力與文昌受干擾。臥室不安，心神就難以修復。人也是一樣。看得遠，是好事；但不要看成焦慮。聽得多，是好事；但不要聽成內耗。能量一旦失序，就會變成消耗。能量一旦歸位，就能成為守護。這就是千里眼與順風耳給我們的提醒。

▌今天媽祖聖誕，別忘了身旁兩位將軍

​今天很多人會跟媽祖祝壽，求平安、求財運、求健康、求貴人。但更願媽祖幫我們收回失控的眼光，收回混亂的聲音。讓我們看得清，聽得明，心能定，路能穩。千里眼不是讓你一直看別人的人生；是提醒你看見自己的方向。順風耳不是讓你什麼話都往心裡放；是提醒你聽懂真正對你有益的聲音。

​媽祖身邊的兩位將軍，其實一直在提醒我們：人生真正的守護，不是沒有風浪。而是你終於能把曾經讓你焦慮、內耗、失控的力量，重新收回來，變成自己的護法。​願今天媽祖聖誕，我們都能被媽祖護佑。更願每一個正在混亂裡的人，都能慢慢把自己的眼光、耳朵、心念，重新安放回來。看清方向，聽懂提醒，穩住自己的心。這就是今天最好的祝福。媽祖媽祖，我愛祢！

文／谷帥臻 風水命理專家・設計學博士

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