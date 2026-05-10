【追劇】傳統民間信仰與App科技的結合 但點開前要先對血腥畫面有心理準備—《Girigo奪命許願》

結合科技與韓國民俗信仰，《Girigo奪命許願》不論在韓劇或驚悚片領域，都帶給觀眾耳目一新的感受；劇情節奏緊湊，搭配血腥又直接的畫面呈現，在讓人忍不住別開視線的同時，卻又會忍不住一集接著一集點開。儘管同樣是以人性的慾望作為主軸，也涵蓋了韓劇常見的校園霸凌，現代與傳統元素的結合卻依舊能蹦出新滋味，讓這部既現代又傳統成為近幾個月少見的韓劇亮點。

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《Girigo奪命許願》故事圍繞在五個高中生身上，其中「亨旭」在一次數學考試中意外拿下滿分後，向好友們介紹了名為「Girigo」的許願app，並聲稱它能夠實現任何願望。儘管起初不相信，其他人依舊用玩鬧的態度陸續使用了app許願，但隨著願望一一實現，他們也發現其後支付的血腥代價緊隨而至，逼著他們必須抓緊時間找到化解詛咒的方法。

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詛咒與韓國傳統的「巫堂」信仰，只要是喜歡神怪類作品的觀眾大概都不陌生，但藉由把它們和「app」這種虛擬科技結合在一起，在展現新面貌的同時，似乎也能帶給已經離不開手機的觀眾，更貼身的追劇經驗。看似無害的檔案傳送，被塑造成詛咒施行的過程，帶來的驚悚感也更強烈。





不過在這些題材之外，劇情本身的完整度，或許才是影響觀眾感受最直接的。從故事的開始，到最後關於詛咒形成的背景介紹，還有最後的結局，故事的整體結構都還算完整；尤其是完全不避諱的噴血場面，更是會讓觀眾留下深刻的印象。

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如果要挑一些不完美的部分，大概還是在一些邏輯上的不合理。包含載著男同學和神智不清的女學生到荒山野嶺的計程車司機、主角們在危急時刻過於天真的行為，最後兩集甚至讓人覺得有點拖戲。就連五人看似緊密的感情，隨著劇情的推演也讓人多少覺得有點不和諧，但究竟是伏筆還是角色刻畫失誤，就要看後續有沒有第二季來延伸討論才知道了。





雖然結局步調明顯變慢，但僅八集的篇幅還在可容忍範圍，加上對於韓國傳統民間信仰的刻畫，多少豐富了這部驚悚劇的內涵。在近期韓劇題材越來越限縮的情況下，《Girigo奪命許願》顯得格外突出，在娛樂觀眾的同時，似乎也再次提醒著觀眾，尤其是在一切看起來越來越便利的時代，有些願望的實現往往也將付出我們最預期不到的代價。