2026-05-08 22:09 女子漾／編輯周意軒
百想藝術大賞2026得獎名單一次看！秀智、朴寶劍主持太養眼，韓劇迷今晚必看(不斷更新)
南韓影視圈年度盛事「第62屆百想藝術大賞」今（8）日晚間在首爾COEX盛大登場，申東燁、裴秀智、朴寶劍這組熟悉的「百想黃金主持陣容」再度合體，光是看到三人同框就先讓劇迷尖叫一波。作為韓國演藝圈最具指標性的頒獎典禮之一，今年競爭真的超級兇，從熱門韓劇、爆紅綜藝到實力派演員全面正面對決，讓不少網友直呼根本是「死亡之組」，得獎名單開出前誰都不敢先下注。
電影部門同樣精彩，票房大片與影展口碑神作同場廝殺，話題度完全不輸電視組。其中《徵人啟弒》與《王命之徒》雙雙以7項提名領跑，成為本屆最大焦點。如果你沒時間一路追直播，女子漾也幫大家整理好本屆完整得獎名單，一次快速掌握。
第62屆《百想藝術大賞》入圍名單
電視部門
戲劇作品獎
《未知的首爾》
《金部長的夢想人生》
《妳和其餘的一切》
《下流大盜》
《暴君的廚師》
男主角獎（視帝）
玄彬《韓國製造》
李俊昊《颱風商社》
朴珍榮《未知的首爾》
池晟《法官李漢英》
柳承龍《金部長的夢想人生》
女主角獎（視后）
金高銀《妳和其餘的一切》
朴寶英《未知的首爾》
申惠善《莎拉的真偽人生》
朴智賢《妳和其餘的一切》
林潤娥《暴君的廚師》
導演獎
朴信宇《未知的首爾》
禹民鎬《韓國製造》
劉英恩《這段戀愛可以翻譯嗎？》
趙榮鎮《妳和其餘的一切》
趙賢卓《金部長的夢想人生》
劇本獎
權宗官《認罪之罪》
宋惠珍《妳和其餘的一切》
李江《未知的首爾》
李善《恩愛的盜賊大人》
秋松妍《莎拉的真偽人生》
藝術獎
姜勝元（音樂）《The Seasons》
金南植（VFX）《下流大盜》
金泰成（攝影）《韓國製造》
嚴成卓（攝影）《妳和其餘的一切》
尹珍熙（美術）《犯罪現場Zero》（Crime Scene Zero）
男配角獎
金建宇《妳和其餘的一切》
柳承穆《金部長的夢想人生》
劉在明《Love Me》
張勝祖《你旁觀的罪》
陳善圭《愛麻夫人熱映中》
女配角獎
明世彬《金部長的夢想人生》
元美京《未知的首爾》
李伊潭《莎拉的真偽人生》
林秀晶《下流大盜》
河潤景《臥底洪小姐》
男新人獎
金政旭《下流大盜》
裴奈拏《弱美男英雄Class 2》
李彩玟《暴君的廚師》
鄭準元《機智住院醫生生活》
洪民基《恩愛的盜賊大人》
女新人獎
金旼《下流大盜》
方效潾《愛麻夫人熱映中》
申始雅《機智住院醫生生活》
全昭映《榮耀：她們的法庭》
崔智秀《臥底洪小姐》
綜藝作品獎
《極限84》
《新任導演金軟景》
《我們的抒情曲》
《上班族們2》
《黑白大廚：料理階級大戰2 》
男綜藝人獎
旗安84
郭範
金元勳
李瑞鎮
秋成勳
女綜藝人獎
金軟景
薛仁雅
李秀智
張度練
洪真慶
電影部門
最佳作品獎（Gucci贊助）
《The Final Semester》（3학년 2학기）
《凶降喜訊》
《若問世界誰無傷》
《徵人啟弒》
《王命之徒》
導演獎
金道英《如果我們》
朴贊郁《徵人啟弒》
邊聖鉉《凶降喜訊》
尹佳恩《若問世界誰無傷》
張恆俊《王命之徒》
新導演獎
權龍載《告別大騙局》（The Price of Goodbye）
金秀珍《噪音殺機》
金容煥《致善良的妳》
朴俊浩《3670》
張炳基《夏天過後》（When This Summer is Over）
劇本獎
朴俊浩《3670》
邊聖鉉、李真誠《凶降喜訊》
延尚昊《醜得要命》
尹佳恩《若問世界誰無傷》
林那木《人與肉》（People and Meat）
藝術獎
《凶降喜訊》剪輯
《徵人啟弒》攝影
《醜得要命》美術
《孔雀舞曲》音樂
《全知讀者視角》VFX
男主角獎（影帝）
李炳憲《徵人啟弒》
具教煥《後來的我們》
朴正民《醜得要命》
柳海真《王命之徒》
紅炅《凶降喜訊》
女主角獎（影后）
孫藝真《徵人啟弒》
高我星《孔雀舞曲》
文佳煐《後來的我們》
李慧英《聖母殺手》
韓藝璃《春夜》（Spring Night）
男配角獎
柳承範《凶降喜訊》
朴海俊《諜報暗線》
劉智泰《王命之徒》
李星民《徵人啟弒》
張勇《人與肉》（People and Meat）
女配角獎
申世景《諜報暗線》
申鉉彬《醜得要命》
廉惠蘭《徵人啟弒》
張慧珍《若問世界誰無傷》
田美都《王命之徒》
男新人獎
文相敏《孔雀舞曲》
朴志訓《王命之徒》
安孝燮《全知讀者視角》
柳夏《The Final Semester》
趙裕賢《3670》
女新人獎
徐秀彬《若問世界誰無傷》
申始雅《即使，這份戀情今晚會從世界上消失》
申銀秀《捲捲初戀》
蔡元彬《黑白線人》
崔惟理《我和我的殭屍女兒》