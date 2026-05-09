【選書】從殖民者的休閒娛樂轉變成「國球」的百年歷程 那些棒球在台灣的故事—《臺灣棒球一百年》

棒球對於台灣社會具有什麼意義？或許從2024年拿下十二強冠軍，以及2026年雖然未能晉級，卻依舊靠著逆轉韓國在國內引發的風潮，就可以了解它為何能夠被稱為「國球」。隨著在國際賽場上不再「吃鍋貼」，職棒賽事的人氣也跟著直線上升，這樣的時機點或許也最適合來了解棒球是如何在台灣扎根，並且一步步超越單純的「運動」，成為與國族主義緊密相連象徵的過程。

不止是運動項目 也是國族寄託的台灣棒球

《臺灣棒球一百年》由國立臺灣歷史博物館副館長謝士淵在2017年完成的作品，趁著棒球熱潮再起，它迎來了改版，並且加入了更多作者自身的研究內容補充。從棒球被發明，並且隨著國際局勢一路由美國傳到日本、台灣，書中介紹了關於棒球與它在台灣的歷史，並且藉由故事與圖文資料，來建構讀者對於這一百年發展的認識。原來屬於侵略者的娛樂，卻變成受殖民者反抗的途徑，甚至被用來幫接續而來的新殖民政權維繫搖搖欲墜的國族神話，棒球在台灣從來都不只是運動，而這趟曲折的旅程，與一度被噤聲的歷史，也值得台灣社會更多的認識。

不過就整體而言，《臺灣棒球一百年》或許跟讀者想像的會有點落差。儘管是以時間序來分成四大章節，但以主題文章的呈現方式，卻讓整個發展進程變得有點破碎，並且經常出現同樣資訊在不同文章中重複出現的情況。另一方面，相對於之前介紹過的《我們的足球夢》，在一些歷史的論述上，《臺灣棒球一百年》顯得相對隨性、參雜了不少個人主觀意見，在缺乏客觀史料填充的情況下，也讓它在歷史研究的表象之下，似乎又少了一些資訊的支撐。

成為世界冠軍之後 關於棒球的歷史也該被好好認識

儘管書中收錄了一些有趣的棒球知識與故事，像是一些對於台灣棒球發展有貢獻卻未被大眾記憶的重要人士、球員們出國的趣事，還有苗栗棒球因白色恐怖而沒落的遺憾等，但在缺乏更進一步梳理、編排的情況下，讓《臺灣棒球一百年》更多的是讓人懷舊，對於1990後出生世代，它大概難以成為系統地了解相關知識的專書。加上在近代棒球的描述上，並沒有隨著新版而有更多的補充，多少會讓人覺得有點可惜。

我們是個發展棒球卻不紀錄棒球的國家。

儘管內容不算符合期待，但作者的這句話卻精準命中了台灣棒球歷史的痛點，尤其是在「大中華霸權」長期盤踞下，台灣棒球直到能夠成為政治宣傳的工具後，才受到國民政府重視，連帶讓早期的重要文史流失嚴重。如今隨著好手們在國際賽場上的亮眼表現，球迷們怕自己「帶賽」不敢看球的迷思也終於破除，正是時候來好好重建台灣棒球的發展史；《臺灣棒球一百年》是關鍵的一步，但它絕對不該是這趟旅程的終點。