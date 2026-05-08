2026-05-08 19:59 女子漾／編輯周意軒
Disney+武俠大劇《雨霖鈴》開播倒數！楊洋、章若楠人物劇情亮點一次看
如果最近追膩仙俠虐戀、宮鬥權謀，那這部可以先加入片單。Disney+新武俠劇《雨霖鈴》由正午陽光打造，改編自經典《三俠五義》，找來楊洋挑戰經典角色展昭，搭配章若楠、方逸倫、張予曦高顏值卡司，話題度直接拉滿。這次不只是古裝談戀愛，而是把武打、江湖、權謀和探案元素一次打包。楊洋還為了動作戲被操到直喊「虐得不輕」，讓《雨霖鈴》還沒開播就先掀起討論。到底值不值得追？這篇一次帶你看懂。
《雨霖鈴》劇情介紹
《雨霖鈴》劇情介紹
《雨霖鈴》故事背景設定在北宋年間，講述御前四品帶刀護衛展昭（楊洋 飾），在追查案件過程中，意外遇上逃婚離家的玲瓏山莊大小姐霍玲瓏（章若楠 飾），以及以盜行俠、個性瀟灑不羈的「錦毛鼠」白玉堂（方逸倫 飾）。
原本立場不同的三人，因為一場場危機被迫同行，從彼此防備到逐漸建立信任，一路捲入襄陽王謀反陰謀。從江湖恩怨一路延伸到朝堂權力鬥爭，既有刀光劍影的武俠快感，也有懸疑探案的緊張節奏。
《雨霖鈴》5大亮點
《雨霖鈴》5大亮點
《雨霖鈴》亮點1. 楊洋挑戰經典「展昭」
展昭這個角色對華人觀眾來說幾乎是童年回憶，也是經典武俠角色代表之一。從過去不同版本累積下來，觀眾對這個角色本來就有很高期待。楊洋這次接演，不只是外型與角色氣質相當契合，更因為他本身帶有一種克制、冷靜的氛圍，確實很符合「南俠展昭」的形象。這次能不能演出屬於自己的版本，也成為最大看點。
《雨霖鈴》亮點2. 楊洋玩命拍武打戲
這次《雨霖鈴》最先引起話題的就是動作場面。楊洋透露，劇中有大量高難度武打動作，其中還有在兩艘船之間完成高難度動作戲的橋段，拍攝強度不小，甚至直呼被武術導演「虐得不輕」。近年不少古裝劇被吐槽打戲過度依賴特效，《雨霖鈴》主打更扎實的武打設計，也讓武俠迷期待值拉高。
《雨霖鈴》亮點3. 正午陽光品質保證
只要看到「正午陽光」，很多劇迷基本上就先加進片單。過去《琅琊榜》、《知否知否應是綠肥紅瘦》、《開端》等作品，都讓正午陽光建立起精品劇口碑。這次再度挑戰武俠題材，從製作規格到敘事完整度，都讓人有高度期待。
《雨霖鈴》亮點4. 展昭＋白玉堂經典對手戲
熟悉《三俠五義》的觀眾一定知道，展昭與白玉堂這組角色本來就很有戲。一個代表朝廷秩序與正義，一個是自由不羈的江湖俠客，兩人既有競爭感，也有惺惺相惜的兄弟情。這種亦敵亦友的組合，向來最容易圈粉。
《雨霖鈴》亮點5. 武俠＋探案＋權謀三線融合
《雨霖鈴》不是傳統單純打打殺殺的武俠劇。除了江湖快意恩仇，還加入探案元素與朝堂權謀線，讓劇情節奏更有層次。從角色關係到政治陰謀層層推進，如果處理得好，很有機會成為今年話題武俠劇。
《雨霖鈴》人物介紹
《雨霖鈴》人物介紹
展昭（楊洋 飾）
御前四品帶刀護衛，武功高強、沉穩正直，是朝廷倚重的重要人物。外表冷靜克制，內心卻有堅定信念。身為俠義代表人物，他不只是能打，更是在混亂局勢中守住原則的人。
霍玲瓏（章若楠 飾）
玲瓏山莊大小姐。因不願接受安排好的婚姻選擇逃婚離家，意外踏入江湖世界。表面看似嬌貴千金，實際上性格機靈、有主見，也將成為展昭旅程中的重要夥伴。
白玉堂（方逸倫 飾）
江湖人稱「錦毛鼠」。風流瀟灑、機智靈活，以盜行俠，是個不按牌理出牌的人物。與展昭的對手戲將是全劇重要看點之一。
神秘角色（張予曦 飾）
目前角色資訊尚未公開太多，但以卡司位置來看，戲份不輕，很可能與主線劇情或感情線有關。
《雨霖鈴》播出資訊
播出時間：5月13日
播出平台：Disney+ 獨家上線