觀影情抒｜《努力克服自卑的我們》療心金句：感到被愛時，就會覺得安心

韓劇《努力克服自卑的我們》由《我的大叔》編劇朴海英執筆、《山茶花開時》導演車榮勳執導，具教煥、高允貞主演。描述等待 20 年仍未出道的預備導演黃東滿，在成功的導演朋友們間表現出真實的嫉妒下，藏著無價值感帶來的強烈焦慮。

直到他遇見看似成功、實則內心同樣懷有無意義感的製作人邊恩雅，兩人相處間，孤獨彷彿被理解、被接納。

無業、心理困擾、看似有成就卻仍自卑、為生活沒日沒夜追趕……社會為每個人貼上各種標籤，無價值感也普遍存在人們心中。這部寫實又療癒的韓劇，探討「努力克服自卑」以對抗存在的焦慮。分享劇中深感共鳴的療心金句。

（內文含劇情討論，請斟酌閱讀。）

韓劇《努力克服自卑的我們》劇照

《努力克服自卑的我們》療心金句 1：「我的人生憑什麼要討你歡心。」

維持體面，壓抑情緒，就能受到他人喜愛嗎？黃東滿對於自身的存在感到不安，所以他一直說話，儘管可能他人不愛聽，他還是沒有放棄表達自己真實的想法。

社會提倡成功的人有資格更活躍，還沒取得成就的人彷彿該安靜地守著自己，但黃東滿表現出即使還沒有成就，也能說說笑笑，大口吃喝（儘管他是為了掩飾內心的不安），而這也讓同業間感到煩躁、鄙夷。

但他並沒有因此壓抑自己，對於打壓他的同行，他選擇發表真實心聲。

《努力克服自卑的我們》療心金句 2：「說話讓我充滿活力。當聲音在身體裡迴盪時，我整個人都清醒了。」

每個人都有自己感到「存在」的方式。有人透過愛與被愛，有人透過追逐名利，有人則是找到自己喜歡做的事。

你有沒有特別喜歡哪件事，能讓自己滿血復活呢？黃東滿喜歡說話，好像說的話越多，他和這世界的關聯就越大，也感到存在價值。



《努力克服自卑的我們》療心金句 3：「你怎麼判斷這個世界已經滅亡？靠的是天氣。當抑鬱像沉重的鐵塊，把我壓得喘不過氣，連坐都坐不起來時，我唯一渴望的，就只有天氣。」

黃東滿感到不安時，他會想像自己能創造出喜歡的天氣，想像藍天白雲，他在宜人草地上，嗅聞花草芬芳，或在浩瀚山巔上，徜徉天地遼闊。

有時，只要幻想窗外的天氣，內心的情緒也會跟著變化呢。如同他所創作的劇本《天氣師》，他也創造感受的天氣和心情。

韓劇《努力克服自卑的我們》劇照

《努力克服自卑的我們》療心金句 4：「我想要的……只是不再感到焦慮。」

很多時候我們追逐的並不是「東西」本身，而是為了掩蓋內心所匱乏的「安心」，比如，不是過度渴望物質財富，而是為貧窮感到不安；不是追逐出人頭地，而是想找到自己存在的價值。而內心最重要的，只不過是不想焦慮，想感到安心。

或許對自己寬容一點，不再把注意力放在「匱乏」上，活得鬆弛點，反而能抵抗焦慮。

《努力克服自卑的我們》療心金句 5：「當我感到被愛時，就會覺得安心，睡得很沉。」

感受愛的力量，可以讓我們抵抗恐懼、匱乏和無價值感。因為那源於我們渴望與這世界有所關聯。而被愛的源頭，可以從自己開始。

當我們愛自己，不再總是批判自己，學會寬容肯定，先消除對自我存在價值感的空虛，也更能感受生活周遭的溫暖與包容。

韓劇《努力克服自卑的我們》劇照

韓劇《努力克服自卑的我們》深刻分析當代人們感受「無價值感」時的心理活動，也對於黃東滿和邊恩雅克服自卑的過程感受共鳴。分享劇中療心金句，成為自我接納的力量。