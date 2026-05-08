2026-05-08 18:13 女子漾／編輯ANDREA
愛爾麗爆針孔偷拍！徐若瑄認了「滿害怕的」隨身帶1防身物：要保護好自己
知名連鎖醫美集團愛爾麗近日爆出「針孔偷拍」醜聞，高層甚至遭羈押禁見，震驚醫美與演藝圈，「鋼鐵V」徐若瑄今（8）日以一襲優雅純白裝扮，亮麗出席美容科技品牌 JUBI 新品發表會，面對近期鬧得沸沸揚揚的醫美風波，她受訪時坦言看到新聞後「滿害怕的」，並分享自己私底下的「防護神招」，呼籲大眾一定要懂得保護自己。
談及愛爾麗偷拍案，徐若瑄神情嚴肅地表示：「所有的人都要提高警覺性，要保護好自己。說真的還是滿害怕，希望這些不好的事情不要再發生。」她透露，自從前幾年看到相關社會案件後，防備心就大幅提高。因為拍戲常需要到處住飯店，她現在出門一定會隨身攜帶「針孔探測器」，只要一進房間，第一件事就是把電視周圍、浴室等隱密角落全部掃過一遍才安心。
她也加碼笑曝自己的「烏龍事跡」，因為探測器相當敏感，有時候靠近一般電子產品就會突然狂閃、狂叫，當場把她嚇出一身冷汗，仔細檢查後才發現是虛驚一場，為了以防萬一，警覺性極高的她甚至會常備兩台探測器，就怕其中一台突然故障。
或許是考量到在外保養的隱私風險與時間成本，徐若瑄直言現在自己「比較少去外面的診所」，保養重心已經全面轉向「居家調理」，她大方分享，身兼多職的她時間總是不夠用，因此居家美容科技成了她的秘密武器，身為JUBI Plasma離子束時光機的代言人，她大讚這款「冷電漿」黑科技就像幫肌膚開門，讓保養精華不再只停留在表面，搭配24K黃金音波探頭，每天只要花幾分鐘，在家就能安全又輕鬆地變美。
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