2026-05-08 17:53 陳唯君
嘉義皮克敏活動太夯？媽媽約全家穿這「神鞋」種花慶祝母親節
近日社群平台上掀起一股「皮克敏」熱潮，一名網友分享，自家母親為了參加本月在嘉義舉辦的皮克敏特別活動，竟要求全家前往嘉義慶祝母親節。身為典型「J人」的媽媽，不僅規劃了極度詳盡的作戰行程，甚至預先將行李攤開點名。文章附上驚人的行程截圖與裝備照，其中行李內一雙被網友認出的「健康鞋」意外成為討論焦點，讓網友直呼：「這已經是職業級玩家了！」
原PO表示，因應本月嘉義推出的限定活動，Ｊ人媽媽早早就列出詳細的路線與時程表。為了應付整天走路的行程，媽媽也準備了許多「專業裝備」，除了基本的毛巾、水壺、抗暑必備的隨身風扇與防曬外套外，最吸睛的就是那雙準備用來征戰嘉義街頭的「USTINI我挺你健康鞋」。原PO笑稱，自己已經在看嘉義的腳底按摩店了，文章發布後也吸引許多網友在底下分享嘉義皮克敏活動的攻略，可以看出這波皮克敏熱潮，還在持續延續中。
照片一出，立刻有眼尖的「皮友」認出該鞋款，並表示先前在白沙屯媽祖繞境時，就曾看到許多信眾穿著同品牌聯名款長征，耐走程度早已獲得認證。對此，「USTINI我挺你健康鞋」品牌端也表示，近期確實有許多愛好走路種花的玩家推薦其產品。該系列鞋款採用的雙層共構3D大底與搖擺省力結構，搭配360度支撐，能有效分散長時間步行的壓力。此外獨家的「排靜電」專利設計，讓玩家在戶外草地種花的同時，還能釋放身體累積的靜電，成為許多長輩出遊、走路運動的首選。
這篇文章吸引大量網友共鳴留言：「你媽媽的鞋子前陣子白沙屯媽祖進香我看到好多次」、「我媽也有同款鞋子、風扇」、「想問鞋子是Ustini嗎?我最近幫我爸媽找健康鞋也在看這牌，好穿嗎?」、「這已經是職業玩家了」從網友的回覆不僅看出遊戲的魅力，也展現出「工欲善其事，必先利其器」的玩家共識。
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