六部用「喜劇」包裝「悲傷」的韓劇推薦《努力克服自卑的我們》、《二十五，二十一》

人生近看是悲劇，但拉遠來看，是一場喜劇。

這句話是我看《二十五，二十一》深刻記到現在的台詞，也是源自於卓別林的名言。

乍聽時其實不太理解其中的意思，但看了以下六部「用『喜劇』包裝『悲傷』」的戲劇後，突然就明白...有些喜劇下的基底，其實深藏著難以言說的悲傷，而往往這類型的題材，也會讓人特別走心。

治癒、自我成長的戲劇有很多種，但用笑容掩飾悲傷，笑著笑著就哭了的情緒，好像又比一開始就擺明要虐觀眾來得更酸。現在就一起來看看有哪些韓劇入選吧。

以電影界為背景，講述20年來無法出道的黃東滿（具教煥飾演）在一群光鮮亮麗的朋友之間，漸漸顯得格格不入。在各種負面的情感的交雜下，遇見與他擁有相同情緒的電影企劃PD邊恩雅（高胤禎飾演），兩人相互扶持，開始思考自我存在的價值。

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劇中出現許多黃東滿出格的行為，在旁人眼中可能不太正常，但其實是在掩飾他內心找不到自我價值的不安。《努力克服自卑的我們》是一部讓觀眾心裡產生許多震盪的劇，在被黃東滿浮誇的行為逗笑時，又會不免心生憐憫。





韓劇推薦2： 浮游先生

像浮游生物般四處漂泊的男人海潮（禹棹奐飾演），發現自己得了腦瘤之際，重逢前女友趙在美（李瑜美飾演）。倒楣的她則在婚前被確診「早發性更年期」，這對不夠幸運的男女一起展開治癒的公路之旅。

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海潮和趙在美的「倒楣組合」，曾經一起經歷過最美好的愛情、最破碎的分手離別，但在海潮最後的人生中，又像是被命運開玩笑一般讓兩人再次重逢，相互陪伴度過倒數的日子。兩個角色鮮活有趣，但人生故事卻不如喜劇般順遂，用笑容迎接生命盡頭，讓觀眾笑著笑著就落淚。





韓劇推薦3：低谷醫生

講述患有「身心俱疲症候群」的麻醉科醫生南荷娜（朴信惠飾演）與原為整形外科明星醫生後捲入醫療糾紛的余正宇（朴炯植飾演）。在人生上升曲線上緊急剎車後，給「完蛋的人生」心肺復甦的故事。

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南荷娜和余正宇，學生時期的歡喜冤家，在人生最低谷時再次相遇，當然少不了鬥嘴的搞笑環節，但看到他們一起擁抱自己的不完美，與不夠好的自己和解，真的會忍不住泛紅眼眶，感嘆他們的成長與釋懷。





韓劇推薦4：二十五，二十一

動盪的1998年，追求遠大抱負的18歲擊劍選手羅希度（金泰梨飾演）和努力開啟新人生的22歲年輕男子白易辰（南柱赫飾演），經歷三年陪伴在25歲和21歲相愛的青春故事。

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《二十五，二十一》被許多觀眾稱為是自己的人生韓劇，不僅是動容於青春的深刻描繪，還有共感於愛情在面臨現實時該何去何從的糾結。有親情、有友情、有愛情，還有對於自我成長的追求與逐夢，16集的故事，卻讓觀眾記憶了四年！





韓劇推薦5：我們的藍調時光

以溫暖生動的濟州、冰冷嚴酷的大海為背景，講述各個人物酸甜苦澀的人生故事，為站在人生的末尾、頂峰或開端的所有生活送上應援。

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個人覺得《我們的藍調時光》乍聽之下不會讓人想點開，就算點開一開始也不容易入戲，但越追到後面，反而有點難以抽離，甚至想起「療癒韓劇」就會被一再提及。「類」單元劇的編排，讓每一個人物、家庭故事都像是社會的縮影，看劇時會大笑又會心裡微酸，是一部很有溫度的感性韓劇！





韓劇推薦6：哈囉掰掰，我是鬼媽媽

本劇以因事故過世5年的母親、痛失妻子後努力展開新人生的丈夫，及兩人的孩子為主角，劇情描述成為鬼魂的媽媽為了投胎成人，參加49天的「投胎計劃」的故事。

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光聽劇名，其實就明示了會逼觀眾掉眼淚，不敢相信的是一點開居然會是用無厘頭的方式來開啟為期49天的重回人間旅程。雖然注定是一場悲劇，但用喜劇來包裝又會讓這份悲傷更痛（編劇太會了！）也會讓人不禁在笑淚中認真思考生命的無常性。





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