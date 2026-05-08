2026-05-08 14:34 女子漾／編輯ANDREA
2026母親節別再只送康乃馨！盤點3大家電推薦，涼夏、紓壓、美味一次到位！
一年一度的母親節即將到來，2026的母親節別讓愛只停留在口頭上的「母親節快樂」或短暫的大餐慶祝，更該將說不出口的心意化為實質的日常呵護！
我們為你精選了本年度最具話題的「三大寵媽神級家電」，無論你的媽媽是精打細算型、熱愛料理型，還是需要隨時喘口氣的職業婦女，這份送禮清單都能精準送到她的心坎裡，一起往下來看看！
推薦1：DIKE
看準夏日高溫與母親節商機，雙全國際獨家代理品牌 DIKE 推出兩款「涼夏神器」變頻移動空調與無線循環扇，用最靈活、省空間的設計，幫媽媽解決廚房悶熱、家事繁重的困擾
免安裝的瞬涼神機：DIKE 冷暖變頻移動空調
家裡總有冷氣吹不到的死角？這台專為小家庭設計的移動空調，首創「變頻 x 雙管」設計，將進氣與排熱管分離，不僅冷房效率大增，還能避免室外熱空氣鑽進屋內。
打破空間限制：
免裝室外機，不受安裝位置侷限，走到哪涼到哪。
四季皆宜 4 in 1：
集結冷氣、暖風、除濕與送風功能。除濕模式一天最高可抽 67.2 公升水分，完美對付台灣潮濕氣候。
清新淨化：
搭載銀離子濾網，抗菌率達 99.99%，讓媽媽享受純淨好空氣。
走到哪涼到哪：DIKE 無線循環扇
無論是在廚房高溫奮戰、陽台洗衣，還是全家露營野餐，這台風扇都是神隊友。內建大容量電池，無線續航最高達 28 小時，機身還能靈活變換成桌扇或立扇。
超涼感水霧降溫： 於嘖嘖平台預購，即贈市價 990 元的專用水霧套件。磁吸設計能吹出細緻水霧，讓體感瞬間降溫 2~5°C。
神級收納底座： 箱型底座不僅是 13 公升大水箱（可連續噴霧 8 小時），換季時還能把整台風扇完美收納進去，徹底解決佔空間的痛點。
雙全生活館：母親節家事神隊友組合 除了涼爽家電，雙全生活館官網同步祭出母親節超值組合！包含「S2 洗地機＋高溫織物清潔機」、「抗敏空氣清淨機組合」、「V2 吸塵器＋除塵蟎刷頭」等多款實用清潔家電，最高現折超過 7,000 元。
推薦2：OSIM
今年母親節，OSIM相信愛不應只停留在口頭，更該化為實質的呵護。透過 OSIM 的創新養身科技，讓說不出口的感謝化為每天的擁抱，為每一位扮演不同角色的女性，獻上專屬的日常寵愛。
OSIM AI・5 感養身椅
在家享受世界級身心之旅
首度聯手中、日、泰三位按摩大師，精準還原日式指壓、中式滑推與泰式伸展。跨界結合 Devialet 音響、專屬香氛與頂級茗品 TWG Tea 打造沉浸式 5 感體驗。專利 V 手 Pro+ 與 2 人 4 手同步連動，搭配能隔絕紛擾的「觀天頂」，讓身心深度放鬆。
獻給精打細算的她：OSIM V 手天王 3
十萬內最強的日常輕奢質感
以超高 CP 值打造輕奢紓壓首選！專利 V 手搭配 4 手按摩帶來雙倍釋壓。完美兼具沙發、躺椅與按摩椅三種模式，貼心的翻轉式腳座設計更保障了長輩乘坐的安全，輕鬆融入居家美學。
獻給小宅生活的她：OSIM 天王工學椅
打破空間限制，放鬆隨時到位
最好入手的按摩椅！無線設計讓她走到哪、按到哪。專利 S 型人體工學完美貼合身型，獨家 V 手科技結合零重力腳托，輕鬆減緩久坐帶來的肩頸與腰背壓力。
獻給每日奔波的她：OSIM 暖足樂 Sync
深層紓緩，呵護她輕盈的每一步
專為緩解腿部壓力設計，獨家「三經滑推科技」能沿小腿深層推揉、促進循環。結合包覆式按摩與足底反射區的細膩按壓，徹底消除日常疲勞，讓步伐重拾輕盈自在。獻給隨時需要的她：OSIM 小鋼炮筋膜槍一手掌握的貼心口袋按摩師大小僅約一張信用卡，輕巧卻擁有強勁動能，是包包裡的必備療癒小物。4 種按摩強度搭配多樣化按摩頭，隨時隨地精準擊退肩頸與肌肉痠痛。
推薦3：PHILIPS
氣炸鍋發明者飛利浦（PHILIPS）再次顛覆廚房家電想像！高階旗艦新品「星視界Plus透視蒸氣海星氣炸鍋（NA547）」震撼上市。憑藉千萬台熱銷實力，首創「蒸炸模式」與專利氣流科技，讓料理從單一氣炸跨越至「一鍋到底」的全新紀元，募資期間更創下熱銷兩千萬的傲人佳績！
旗艦機三大亮點，重新定義氣炸料理
專利 4D 海星底盤再進化，逼油鎖水 結合 Rapid Air Plus 精密氣流，讓鍋內熱對流速度大幅提升 52%，縮短 30% 烹調時間。高效導熱不僅讓食材受熱均勻，更能大幅減油 90%，輕鬆實現金黃酥脆與肉汁鮮甜的完美交織。
首創「蒸炸模式」，複雜功夫菜一鍋到底 獨家導入 Air Steam 蒸氣科技，以 100°C 噴霧式蒸氣結合環覆氣流，輕鬆切換「蒸氣」、「氣炸」、「蒸炸」模式。像紅蟳米糕、醬燒鯖魚等需要「先蒸後炸」的繁瑣料理，再也不用顧火、換鍋，一鍵即可完成外酥內嫩的星級美味。
全景透視大容量，餐後清潔零負擔 搭載 7.2L 超大容量炸籃，搭配省力滑軌單手就能抽拉；加大 96% 的全景透視窗讓你告別「盲烤」，精準掌握食材變化。海星底盤採用 PFAS Free 不沾塗層，且全零件皆支援洗碗機，讓餐後整理輕鬆不費力。
【歡慶上市！期間限定購機禮遇】
入手星視界 Plus (NA547) 即日起至 2026 年 8 月 31 日止，購買即贈專屬食譜書及「老乾杯日本 A5 和牛輕奢燒肉組」。憑發票至官網登錄，再享全球兩年免費保固！
全能廚房進階提案 (買大送小) 即日起至 2026 年 6 月 30 日止，於指定通路購買經典熱銷的「雙重脈衝智慧萬用鍋 HD2195（金小萬）」，並於 7 月 5 日前完成發票登錄，即限量加贈「飛利浦黑皮小星氣炸鍋（NA110）」，送完為止。趁現在升級你的廚藝殿堂！
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