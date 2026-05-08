2026-05-08 13:45 斛說針灸學塾
試管嬰兒方式與乳癌風險
母親節是一個重大的節日，因為，成為一位母親，尤其是透過人工試管（IVF）方式而為人母親的人卻可能會面臨一命賠一命的挑戰。
無可否認地，近年來由於國人晚婚遲育而面臨不孕的困擾愈來愈多，導致越來越多的不孕夫妻只能選擇人工生殖。衛福部的資料顯示，110年人工生殖治療週期相較109年之成長率將近3成 (29.7%)。此外，人工生殖植入胚胎懷孕後，自然流產率在34歲以後隨年齡增加而增加，特別是40歲以上者的自然流產率高達28.9%（https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=4705&pid=17537）。
造成不孕的因素不可勝數，然而，2023年，一項9,462名欲受孕婦女所參加的研究發現，磺胺類 (Sulfonamide) 與巨環內酯類（macrolides）之抗生素的使用會降低婦女的受孕率（https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0015028223003151）或許提供一個方向；至於乳癌成因在2014權威的美國醫學會期刊上所刊登的論文中，結論是抗生素的使用增加乳癌的發生及死亡（Use of antibiotics is associated with increased risk of incident and fatal breast cancer. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/198216）。
事實上，2008年的一項研究指出，在接受體外受精（IVF）治療的3,375名女性中，診斷出乳癌35例，超出預期之24.8例的病例數為。導致乳癌的危險因子包括有IVF治療時年齡≥40歲、荷爾蒙性不孕症以及IVF治療週期≥4個均屬高危險群（https://link.springer.com/article/10.1245/s10434-007-9800-2）。
臨床上最常見的不孕原因不外乎就是每天晚上超過11點才躺平而導致生殖系統處於慢性發炎，喜愛冰冷飲食而使得內充滿濕氣，進而造成輸卵管等管腔型的器官被阻塞。
有不孕困擾的人應該思考最適宜的就醫方式，才不會面臨以媽媽的命來換得小孩的出生！
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