谷帥臻老師：農曆3/23媽祖聖誕(GPT製圖)

2026 媽祖聖誕｜為什麼一走進媽祖廟，眼眶就熱了，眼淚也不聽使喚？





農曆三月二十三，是媽祖聖誕。每年到了這個時候，許多人會走進媽祖廟，點一炷香，雙手合十，原本只是想求一份平安，卻常常在什麼都還沒說出口以前，眼眶就先熱了。那不是突然變得脆弱。而是有些眼淚，本來就有自己的記憶。它記得那些沒有人看見的夜晚；記得每一次笑著說「我沒事」；記得那些不能倒下的責任；也記得那個總是被放到最後的自己。

生活不會因為人累了，就暫停一天。隔天鬧鐘照樣響，家人照樣需要照顧，工作照樣要完成，電話響起來，還是要接，還是要說：「沒事，我可以。」說久了，好像連自己都相信了。直到走進媽祖廟，看見媽祖慈悲安定的面容，才突然發現，原來不是不想哭，而是一直沒有一個地方，可以安心地哭。在媽祖面前，人可以很真。可以只是很累，可以只是很怕，可以只是想找一個地方，把心慢慢放下來。人不是因為軟弱才需要媽祖。是因為撐太久了，才終於需要一個地方，讓自己不用再撐。

■ 有些海，不在遠方，在心裡

媽祖是海上的守護。但長大後才懂，人的一生裡，其實也有很多片海。有人在婚姻裡漂著，岸很近，心卻上不去；有人在職場裡漂著，每天看起來忙碌，其實早已迷失方向；有人在家庭裡漂著，所有人都依賴他，卻很少有人問他還撐不撐得住。也有人在人生下半場漂著，忽然發現日子走了很遠，卻不知道自己還能不能重新開始。

有些海，是不敢說出口的壓力。有些海，是長年累積的委屈。有些海，是不知道下一步怎麼走的茫然。有些海，是身邊很多人，心裡卻很孤單。媽祖讓人想哭，不只是因為祂是神明，而是祂讓人想起：原來我不是唯一在浪裡的人；原來我的累，不是沒有人懂。

■ 媽祖是從風浪裡走來的守護

人在風浪裡的時候，最需要的往往不是道理。最需要的是有人懂。

風浪打過來的那一刻，人真的會慌；看不見岸的時候，人真的會怕；一直撐、一直撐，心真的會累到不知道往哪裡放。媽祖不是站在岸上，遠遠叫人不要害怕。在台灣人的信仰記憶裡，媽祖就是從風浪裡走來的守護。渡海、漂泊、未知、回航，這些意象早已刻進媽祖信仰深處。祂讓人相信，風浪不是沒人懂，漂泊也不是沒有岸。所以媽祖給人的力量，不是把所有浪立刻變平，而是讓一顆快要亂掉的心，先慢慢定下來。先不要沉。先不要散。先不要放棄自己。只要心還能穩住一點，就還有下一步；只要還看得見一點光，就還能慢慢往岸邊走。

■ 扛過媽祖的轎，才知道慈悲很重

今年，我有一個短暫的機會，接到了媽祖的轎。神轎一上肩，身體先知道重量。那不只是木頭、金飾與儀式的重量。那裡面，也有太多人的心。有人求家人平安，有人求孩子順利，有人求病痛減輕，有人求事業轉機，也有人只是求一段真的很難走的日子，能不能再給他一點力量。還有人什麼都沒說，只是雙手合十，眼淚就下來了。

那一刻才明白，媽祖的轎很沉。沉的是眾人的祈願，是無數家庭的擔心，是那些不敢說出口的求救，也是每一個在生活裡快要撐不住，卻還是走來媽祖面前的人。原來慈悲不是輕飄飄的。慈悲很重。要接住這麼多人，需要很大的力量；要一路繞境濟世、承接眾人的心願，需要很深的承擔。靠近那一刻才真正懂得，媽祖出巡不是只有熱鬧。那是責任。也是台灣人把心中最深的盼望，一點一點交到媽祖肩上的重量。

■ 遶境，是整個社會一起學著照顧彼此

媽祖信仰最動人的地方，不只在廟裡，也在路上。扛轎的人在承擔，鋪香案的人在承擔，沿途奉茶、讓出一條路的人，也都在承擔。一場遶境，不只是神明移動。它也是一整個社會，短暫學著如何照顧彼此。一個人端出一杯水，一戶人家點起一盞燈，無數陌生人因為同一個信念，暫時成為彼此的依靠。那一刻，信仰不只在香煙裡。信仰也在人的手上，在腳步裡，在一個人願意照顧另一個人的瞬間。我們不是只在拜媽祖。我們也在學媽祖，學著在別人的風浪裡，給他一點安定；學著在別人快撐不住的時候，先扶他一把。

■ 媽祖聖誕，先說一句真話就好

農曆三月二十三，走進媽祖廟，不用準備很漂亮的話。先安靜一下。讓自己真的安靜一下。然後說一句真話就好。「媽祖，我最近真的很累。」「媽祖，我不知道下一步怎麼走。」「媽祖，我不求風浪不來，我只求自己不要亂掉。」最真實的祈求，不一定是宏大的願望。有時候，只是一個快要撐不住的人，在一個可以不用裝作沒事的地方，輕輕說：我需要一點力量。那句話說出口，心就不會那麼孤單了。

■ 謝謝媽祖的承擔

後來我慢慢明白，自己與媽祖聖誕同一天出生，對我來說不只是一個日期，更像是一種提醒。這一生，要學會在風浪裡安住自己，也要在能力所及的地方，接住別人。這些年走訪台灣許多廟宇，研究廟宇空間，書寫信仰文化。但有些事，不是學術能完全解釋的。要扛過那頂轎，讓重量壓上肩的那一秒，才真正懂得：原來慈悲很重。原來承擔很重。原來媽祖一路乘風破浪，是要讓每一個在浪裡的人知道，你不是一個人；心裡的光，還沒有熄；風浪再大，終究會有回航的那一刻。

媽祖媽祖，我愛祢。願媽祖聖誕這一天，把一點安定，給每個正在風浪裡的人。願每一個笑著說「我很好」的人，今晚能讓自己真的歇一歇。願每一個不知道還能撐多久的人，心裡重新有光。真正的平安，不是風浪不來。而是風浪來的時候，心裡仍然知道——我還有方向。我還能往岸邊走。我不是一個人。農曆 3/23 媽祖聖誕這天，記得大聲說出：

媽祖聖誕快樂！媽祖祢辛苦了！媽祖媽祖，我好愛祢！

文／谷帥臻 風水命理專家・設計學博士

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