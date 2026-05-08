2026-05-08 18:47 女子漾／編輯王廷羽
韓國棒球場女神竟是AI！ChatGPT同款神圖怎麼做？3步驟簡單教學一次看
最近你的社群也被一位「韓國棒球場女神」洗版了嗎？一段短短 5 秒的韓國職棒觀眾席影片，在 X（原推特）、Reddit 等國內外論壇瘋傳，累積流量甚至突破千萬！影片中一位顏值逆天、身材姣好的正妹，因對比賽不滿而無奈嘆氣的生動神情，讓無數網友直呼「戀愛了」，然而，這位讓全球網友為之瘋狂的女神，其實根本不存在於現實世界中！
文章目錄
- 破綻百出！資深球迷揪出「AI 生成」4 大鐵證
- 「同款棒球場女神」AI 生成圖文教學
- 成果展示時間！
破綻百出！資深球迷揪出「AI 生成」4 大鐵證
破綻百出！資深球迷揪出「AI 生成」4 大鐵證
隨著影片爆紅，許多韓國資深棒球迷也開始當起鍵盤柯南，紛紛指出這段看似完美的轉播畫面，其實藏著諸多不合邏輯的四個「破綻」。
破綻1. 畫面左上角的轉播字卡顯示投手是目前年僅 21 歲的現役小將金瑞鉉，打者卻是高齡 50 歲早就退休的傳奇球星趙寅成，宛如一場時空旅人對決。
破綻2. 球迷吐槽無論是今年還是去年，韓華鷹與斗山熊隊的交戰紀錄中，根本沒有出現過8局打完4比3的賽況，這是一個完全不存在的比數。
破綻3. 背景觀眾席懸掛的球隊加油布條也跟著露餡，文字內容出現錯誤之外，顏色也跟正版球團的設計完全不同。
破綻4. 追本溯源會發現這段影片最早出自 IG 帳號 yuna.fit_korea，該帳號的自我介紹欄位早就大方註明自己是 AI 生成內容創作者，等於官方直接表明身分。
這場美麗的誤會雖然讓人哭笑不得，但也讓大眾驚嘆：現在的 AI 技術竟然已經能做到以假亂真、甚至自帶千萬流量的程度！這也隨即在網路上掀起了一波「自己做棒球場女神」的 AI 製圖浪潮。
「同款棒球場女神」AI 生成圖文教學
「同款棒球場女神」AI 生成圖文教學
步驟一：準備一張清晰的照片
只要你提供的照片是：清晰、光線好、人物完整不遮擋、背景相對簡單、且有預留空間，那麼AI就能大展身手，比較不易出錯。
步驟二：上傳圖片到 ChatGPT
打開 ChatGPT，找到下方輸入框的左邊有個「+」圖示，點選並上傳適合的照片。
步驟三：輸入以下指令至 ChatGPT，等候生成
realistic sports broadcast screenshot-style documentary photo set in the spectator stands of a Korean professional baseball game. Analyze an attached image and the person in the image is sitting in the stadium seats. delicate facial features, and a surprised yet focused expression as his/her looks toward the field. the person wears a with a KBO team, [두산베어스], design jersey.
成果展示時間！
編輯用兩張自拍照實測指令都成功！雖然一開始使用的是英文指令，但如果生成結果和預期有落差，其實也能直接用中文進一步微調，像是「想要膚色白一點」、「改成正面自拍視角」、「體型不要跑掉、維持原本比例」、「表情自然一點不要太呆」等，AI都能再依需求調整細節，慢慢修到更接近理想版本，大家快去實測玩看看吧！
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