Michael Jackson 傳記電影震撼上映！你最愛《Michael》裡出現的哪首歌呢？

via Michael's Instagram

Hi there，就在上個月底，Michael Jackson的傳記電影《Michael》(2026) 正式上映了，身為西洋樂迷的我，即便不敢說自己是鐵粉，但必須說只要有在聽西洋歌曲、甚至沒有在聽的人，也都一定會聽過 Michael 的歌曲，對於近代流行音樂來說，沒有一人逃得過這樣必經的薰陶。

當然在電影有限的時間裡，不可能將 Michael 所有的經典都放進來，在電影原聲帶《Michael: Songs From The Motion Picture》中也不過收錄了其中十三首歌，但這也足夠讓世人再次窺見 Michael 的音樂是多麼地有感染力。因此下面我從原聲帶選了三首愛歌，雖然無法像鐵粉一般對 Michael 的所有作品如數家珍，但是選出幾首能夠一起將大家推進 Michael 世界的歌曲還是沒問題的，或許選曲會稍嫌大眾一些，也請 Michael 的鐵粉不要太介意😅。

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在 Michael 成年以前的經典歌曲〈I'll Be There〉(1970)，收錄在兄弟組合的第三張專輯《Third Album》(1970) 中。這對我來說是首頗有特殊意義的歌曲，在還沒有關注西洋歌曲、還不認識 Michael 的孩童時期，這首歌就已經烙印在我的腦海裡了，不曉得從什麼時候就開始影響著我對於抒情歌曲的判斷水準，而我也十分慶幸我對於西洋抒情歌曲的開端，是一首這麼高水準的作品，同時也是出自這麼傳奇的音樂人。

作為 The Jackson 5 首次嘗試以抒情作為主打歌曲，〈I'll Be There〉的歷史地位是無庸置疑的，至今我仍想不明白當初以 Michael 那麼純真的童聲，是怎麼樣詮釋出這麼情感豐沛的模樣，最後也只能歸在他的天份上。如果是對於童年時期比較不熟悉的朋友，我真心推薦這首〈I'll Be There〉可以當作入門歌曲，不但顯現出 Michael 的聲音天賦，也可以聽出他儘管在兄弟的聲音包圍當中，卻依舊能夠讓人聽到他的特別之處，如果想了解一下早期的 Michael，我會說這首歌是一定得聽的啊！





老實說小時候我聽不太懂這首〈Don't Stop 'Til You Get Enough〉(1979)，但一直到了年紀漸長後才發現了它的好，收錄在神級專輯《Off the Wall》(1979) 裡，也是 Michael 成年後的第一張個人作品，無論是從音樂水準或是紀念價值來說，這張專輯都擔得起神級二字。而我推薦的這首歌或許比較不是路人粉絲會那麼熟悉的歌，當然對於鐵粉來說應該依舊是小意思，不過在對這首歌的喜愛程度日漸增加後，我還是選了這首歌來分享。

對我來說，這首〈Don't Stop 'Til You Get Enough〉 介於我對 Michael 既定印象和非既定印象之間，他全程幾乎都使用了招牌性的假音去詮釋，在這樣一首節奏性強勁的歌曲當中，此舉無疑是蠻大膽的嘗試，想說第一次聽的時候就滿頭問號，要經過多次感受之後才會明白必須要跟著旋律、整體氣氛一起看待，才能體會到他想要在歌曲中表達的那種一致性，對於這首迷幻又動感的歌曲，我只能說 Michael 的音樂性實在是太前衛了。





最令人膾炙人口的 Michael歌曲，這首〈Billie Jean〉(1982) 必須榜上有名，收錄在另一張神級專輯《Thriller》(1982) 中的這首歌，我想應該是地球上最多人聽過的歌曲之一了吧；並且這首歌同時讓 Michael 成為了讓 MTV 有史以來播放 MV 的第一位黑人歌手，同時也斬獲了兩項 Grammy 獎項，可以說不只是知名度非常高，在商業及各項成績上都是非常有意義的一首歌。

很多人都聽過這首歌，但可能只有粉絲才會去了解這首歌的由來，〈Billie Jean〉歌名取自女人的姓名，藉以代指那些長久以來不斷宣稱自己懷上 Michael 孩子的女人們，這也是 Michael 對於緋聞、謠言最強烈的其中一次正面回應；在這樣的情緒之下，他還能將這首歌發揚光大成為自己最出名的代表作之一，可見他的天賦是有多麼地可怕。我想一定很多人都聽過這首歌，現在不妨仔細地跟著歌詞再聽一遍，或許也能聽出和以往不同的全新感覺呢！





via KQED

Michael 在樂壇的地位及歷史定位是無庸置疑的，雖說他離世人而去已經十七年了，不過他的影響力有增無減，就好比這次傳記電影上映後，多首歌曲在 Spotify 的全球單曲榜上上升到前五十名，〈Billie Jean〉甚至還衝到了前三名，由此可知他並不是會被世人逐漸淡忘的歌手，而是即使離開多年卻仍影響大家的傳奇。

除了這次的傳記電影《Michael》，以及在這一波重新出現在大眾視野的經典歌曲之外，Michael 的歌曲確實非常值得大家好好地去發掘各種以前沒有注意過的部分，陸陸續續從各個粉絲挖出的小細節，每次都讓人看了起雞皮疙瘩，要怎麼樣的一個人才能在離世十多年後依舊讓人瘋狂呢？我想 Michael Jackson 已經是前無古人、後無來者的一個標竿了，聽聞傳記電影或許還會繼續推出續集，我很期待有更多經典被重新攤在世人面前的時候，畢竟好作品就是值得一再地回味啊！

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🎧《Michael: Songs From The Motion Picture》官方收聽連結：michaeljackson.lnk.to/MichaelCompanionAlbum

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