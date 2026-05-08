2026-05-08 09:33 女子漾／編輯ANDREA
居然是高學歷！陸劇黑馬《佳偶天成》極致虐戀，盤點「氧氣女神」王鶴潤的5件小事
最近陸劇圈被一部仙俠劇瘋狂洗版！由任嘉倫、王鶴潤主演的《佳偶天成》開播後熱度狂飆，預約人數早早突破四百萬大關，這部結合「契約婚姻、假死騙婚、失憶重逢」的超虐劇情，讓全網觀眾都大呼「太上頭」，帶大家簡單認識這部爆款劇的亮點，同時盤點女主角「氧氣女神」王鶴潤你必須知道的5件事，快一起看下去吧
《佳偶天成》劇情簡介＆必看亮點
改編自十四郎同名小說，《佳偶天成》講述戰鬼族少主「陸千喬」（任嘉倫 飾）背負五重詛咒，為了轉生為人，與天生帶有「剋夫命格」的仙門天才少女「辛湄」（王鶴潤 飾）結為契約夫妻。兩人從最初的互相利用，到後來共歷生死、雙向救贖。
為何近期引爆關注？
極致虐戀＋先婚後愛：
從死囚牢房成親、假死騙婚，到男主角為了保護女主角親手抹去她的記憶，這種「甜裡藏刀、刀刀見血」的設定超級帶感！
金牌班底掛保證：
由《周生如故》、《蓮花樓》的爆款導演郭虎親自操刀，東方奇幻美學與服化道都堪稱S+等級，畫面質感絕佳。
盤點「氧氣女神」王鶴潤的5件小事
許多人對王鶴潤可能覺得眼熟，她其實就是傳說中演什麼像什麼的「劇拋臉」！
1.曾為戲剃光頭的超敬業精神
長相清新甜美的她，當年為了拍攝電影《誰的青春不迷茫》，二話不說直接把頭髮全剃光！這份為了塑造角色不計形象的敬業態度，讓她在業內贏得了極好的口碑。
2. 《蓮花樓》最美瘋批女魔頭「角麗譙」
還記得爆款劇《蓮花樓》裡那個為愛瘋狂、心狠手辣的角麗譙嗎？王鶴潤把這個反派演繹得艷麗危險又充滿魅力，氣場全開，被網友封為「最美女魔頭」，風頭完全不輸主角！
3. 《知否》溫婉端莊的嫡長女「盛華蘭」
不敢相信！她竟然也是《知否知否應是綠肥紅瘦》裡，那個溫柔體貼的大姊盛華蘭！能把端莊的大家閨秀和瘋批魔女切換得如此自如，演技真的太神啦～
4. 隱藏版的高材生學霸
王鶴潤不只長得漂亮、演技好，私底下的她還是畢業於中國傳媒大學的高材生！當年更是以文科優異的成績考入，是名副其實的知性才女。
5. 《佳偶天成》打戲親自上陣
這次在《佳偶天成》中飾演不畏強權的仙門俠女辛湄，劇中有大量的動作戲，王鶴潤幾乎都是親力親為。她將俠女的剛正無畏與英氣展現得淋漓盡致，絕對是今年必看的青衣女主！
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