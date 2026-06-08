【心理測驗】你是高敏感人類？選「下雨天會做的事」測出內心狀態。女子漾AI製圖

對很多人來說，下雨不只是天氣，而是一種情緒開關。尤其當生活節奏慢下來、一個人待著的時候，真正的內心狀態反而最容易浮現。有些人平常看起來超理性，其實情緒感受力超強；也有人總是笑笑的，但一到深夜或雨天，就會突然陷入低潮。而你下雨天最想做的事，其實也偷偷透露了你的情緒模式與內在需求。快來測看看，你是不是傳說中的「高敏感人類」？

題目：下雨天沒事做時，你最想？

【心理測驗】你是高敏感人類？選「下雨天會做的事」測出內心狀態。女子漾AI製圖

A. 睡覺

B. 聽歌發呆

C. 追劇吃東西

D. 出門散步

選好了嗎？以下開始解析。

圖片來源：芒果TV提供

選A的人，通常平常都撐太久了。你其實很容易累，不只是身體，而是情緒和大腦也長期處在高運轉狀態。對你來說，睡覺很多時候不是單純想休息，而是一種「暫時關閉世界」的方法。

你其實很會忍耐，也習慣把事情往心裡吞。很多人都覺得你穩定、可靠，但其實你只是太習慣自己消化壓力。你最大的問題，就是總在累到不行時才發現：「原來我已經撐很久了。」

心理測驗解析B. 聽歌發呆：高敏感共感型人格

圖／tvn

選B的人，幾乎就是典型高敏感人類。你情緒感受力非常強，也很容易被氛圍、音樂、天氣影響。很多時候，你表面看起來安靜，內心其實已經跑完一整部人生電影。

你很會觀察別人情緒，也很容易共感。別人一句話、一個眼神，甚至聊天語氣不對，你都能立刻察覺。但你的缺點就是太容易內耗。你不是脾氣差，而是太容易把情緒放進心裡。朋友眼中的你，通常就是那種：「感覺很溫柔，但好像也很容易受傷的人。」

心理測驗解析C. 追劇吃東西：情緒療癒型人格

圖片來源：tvN

選C的人，很懂得替自己找快樂。你不喜歡讓情緒停留太久，所以會下意識用美食、娛樂或追劇來轉移注意力。你其實很怕孤單，也很需要情緒陪伴。尤其壓力大的時候，你會特別渴望「被療癒」的感覺。

很多人覺得你很樂觀、很好相處，但其實你只是習慣把低潮藏起來。你最大的魅力，就是總能讓身邊的人感到放鬆。但有時候，你也會因為太習慣照顧氣氛，而忽略自己的情緒。

心理測驗解析D. 出門散步：內心成熟型人格

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選D的人，通常情緒穩定度很高。你不太喜歡把自己困在房間裡，反而會透過走路、看風景、吹風，慢慢整理情緒。你其實很獨立，也很習慣和自己相處。很多人以為你不需要陪伴，但其實你只是知道：情緒最終還是要自己面對。

你最大的特色，就是有種安靜卻成熟的氣場。即使遇到低潮，也不太會情緒失控。很多人跟你聊天時，都會有種莫名安心的感覺。

☛此為心理測驗與性格分析內容，僅供娛樂參考。