2026-05-07 18:32 舌尖上的旅人 Eric Hsu
信義區變身城市森林！遠雄「守護之巢 The Guardian」帶你聽見自然呼吸
台北信義區出現期間限定「城市森林」。遠雄集團旗下BEONE未來共生基地 攜手遠雄人壽，5月8日至6月30日推出「守護之巢 The Guardian」特展，免費開放參觀。展覽以「守護億隻鴞」為核心，打造5座結合聲音、影像與空間敘事的沉浸式藝術巢箱，邀請民眾在城市裡感受自然呼吸，重新想像人與土地的共生關係。
特展以「保護、串連、培育、預測、回家」5大主題展開，透過領角鴞鳴叫、棲地聲景與雛鳥成長紀錄，將長期生態監測轉化為可被感知的五感體驗。5月23日與5月30日另推出限定預約活動，結合VR藝術創作與彩繪巢箱；20人以上團體也可透過BEONE官網申請深度導覽，走進這座城市中的永續實驗場。
展覽期間同步規劃互動活動，民眾可書寫守護明信片投入郵筒，每週抽出限量貓頭鷹娃娃；與現場巢箱合影完成社群任務，每月還有機會獲得貓頭鷹繡片珍藏盒，讓觀展體驗延伸至日常生活。
此次展覽也是遠雄人壽推動「守護億隻鴞」計畫邁入第6年的成果展現。6年來串聯16個跨界單位、投入超過1200小時志工服務，守護近20公頃無毒耕作田區與林地，累計成功孵育36巢、協助84隻幼鴞順利離巢，繁殖成功率達75%，並走進偏鄉校園推動33場環境教育，讓保育行動從土地延伸至下一代。
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