【心理測驗】你是戀愛腦還是人間清醒？從「深夜訊息」看穿真實感情觀。女子漾AI製圖

凌晨兩點，手機突然震了一下。曖昧對象傳來一句：「睡了嗎？」短短三個字，卻足以讓無數人瞬間清醒。有人看到立刻嘴角失守，有人開始瘋狂分析對方意圖，還有人根本不想回，你的第一反應，其實早就偷偷暴露了你在感情裡，到底是戀愛腦，還是超清醒系代表。

快來測看看，你談戀愛時究竟是哪一型？

題目：凌晨兩點，曖昧對象突然傳「睡了嗎？」你第一反應是？

A. 秒回「怎麼了」

B. 故意晚點再回

C. 截圖傳給朋友討論

D. 直接已讀不回

選好了嗎？以下開始解析。

圖片來源：Hami Video

選A的人，幾乎都是「情緒投入型戀人」。你一旦對某個人產生好感，就很容易把注意力放在對方身上。看到訊息的瞬間，你腦中甚至已經開始幻想後續劇情，連聊天氛圍都先演過一輪。

你最大的優點是很真誠，也很願意付出，但缺點就是太容易被情緒牽著走。只要對方態度稍微變冷，你就會開始不安，甚至陷入瘋狂猜測。

你其實不是傻，而是太相信感情。只要對方給你一點甜，你就會默默記很久。朋友眼中的你，常常就是那種「嘴巴說沒暈，結果回訊息比誰都快」的人。

心理測驗解析B. 故意晚點再回：高段位感情觀察者

圖片來源：Hami Video

選B的人，很懂感情裡的「節奏感」。你不是沒興趣，而是知道太快投入容易失去主導權，所以會刻意讓自己看起來冷靜一點。

你其實很會觀察人，也很在意互動平衡。如果對方忽冷忽熱，你也會立刻切換模式，不讓自己看起來太主動。你最大的特色，就是理智永遠跑在心動前面。

但有時候，你也會因為太想保持體面，錯過真正的感情機會。你很怕自己看起來像戀愛腦，所以即使在意，也習慣裝得若無其事。

很多人測到這型都笑說：「不是不愛，是尊嚴不能輸。」

心理測驗解析C. 截圖傳給朋友討論：戀愛軍師型人格

圖片來源：《當我飛奔向你》官方微博

選C的人，談戀愛從來不是一個人的事。你非常需要「外部意見」，尤其在曖昧期，更容易進入瘋狂分析模式。

對你來說，收到深夜訊息不是重點，重點是：「他到底什麼意思？」於是你第一時間不是回覆，而是先丟進朋友群組開會。從標點符號、傳訊時間到聊天語氣，全都可以分析半小時。

你最大的優點是理性，因為你很少衝動做決定；但缺點則是太容易想太多。有時候對方根本只是睡不著，你卻已經分析到未來結婚機率。

你談感情時最常出現的一句話，大概就是：「妳幫我看一下他這句到底有沒有意思？」

心理測驗解析D. 直接已讀不回：人間清醒系代表

圖片來源：官方微博

選D的人，通常都是感情裡最冷靜的一群。你不是沒感情，而是非常清楚自己要什麼。對你來說，凌晨兩點突然出現的訊息，不一定代表浪漫，也可能只是無聊、寂寞，甚至情緒消遣。

你不太會因為一句話就暈船，更不喜歡被對方牽動情緒。只要察覺互動不夠真誠，或是對方態度模糊，你會立刻把理智拉回來。

很多人會覺得你難接近，但其實你只是太懂得保護自己。你不想浪費時間在不確定的人身上，所以寧願冷靜，也不願意陷進消耗型感情。

朋友眼中的你，常常就是那種「全場最清醒，負責把戀愛腦朋友拉回現實」的人。

深夜訊息測出的，其實是你的安全感模式

一則簡單訊息，之所以能讓大家這麼有共鳴，是因為感情裡最真實的反應，往往藏在這種瞬間。有人習慣立刻投入、有人本能先防備，有人需要朋友陪著分析，也有人選擇保持距離。

其實沒有哪一型比較好，因為每個人的感情模式，都和過去經驗、安全感與個性有關。

只是看完測驗後，也許你會發現：原來自己不是單純「難搞」，而是太害怕受傷；不是太冷淡，而是比誰都更在意真心。

☛此為心理測驗與性格分析內容，僅供娛樂參考。