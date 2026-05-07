2026-05-07 17:39 女子漾／編輯王廷羽
母親節電影必看！崔宇植催淚新作《你能吃到媽媽煮的飯的次數，還剩365次》與6部經典片單
母親節即將到來，除了聚餐與送禮，陪伴媽媽看一部好電影也是非常棒的慶祝方式！女子漾特別幫大家整理一份母親節專屬片單，涵蓋了今年全新上映的院線強檔，以及5部風格各異的經典舊片，週末不妨挑選一部，和媽媽一起共享充滿歡笑與淚水的電影時光～
2026母親節電影必看推薦！
文章目錄
1.《你能吃到媽媽煮的飯的次數，還剩365次》（Number One）
這是片單中唯一一部近期在戲院熱映的全新鉅獻！由「童顏演員」崔宇植與實力派女星張慧珍繼《寄生上流》後再度共演母子，透過新穎的奇幻設定與日常的「家常菜」元素，細膩刻畫家人間難以言喻的深厚情感，劇情充滿反轉與洋蔥，絕對是今年母親節最適合帶媽媽進戲院感受療癒與感動的首選！
《你能吃到媽媽煮的飯的次數，還剩365次》電影劇情
18 歲的平凡高中生河玟，某天意外發現只要吃下媽媽做的飯菜，眼前就會浮現神祕的倒數數字，當他得知數字歸零的瞬間就是母親離開人世的時候，他的世界瞬間崩塌。為了努力守護母親，河玟開始用各種荒謬的理由，拚命拒絕吃媽媽親手做的家常菜，展開一段充滿笑淚的奇幻守護之旅。
延伸閱讀：吃一口少一次？母親節催淚首選！崔宇植新片《你能吃到媽媽煮的飯的次數，還剩365次》4大必看亮點
2.《辣媽辣妹》（Freaky Friday）
如果你和媽媽的相處模式常常像朋友一樣鬥嘴，這部百看不厭的喜劇神作絕對是首選！劇情輕鬆幽默，透過靈魂互換的奇妙經歷，帶出世代差異與溝通盲點，去年Disney+也上映《辣媽辣妹2》，非常適合想在母親節放鬆心情、開懷大笑的母女檔一起觀賞。
《辣媽辣妹》電影劇情
一對總是互看不順眼、經常發生爭吵的母女，在吃下一間中餐館的幸運餅乾後，隔天醒來竟意外互換了身體，被迫進入對方生活軌道的兩人，必須在短時間內應付高中的混亂人際關係以及即將到來的婚禮，兩人在連串荒謬笑料中，逐漸學會同理對方的真實處境。
3.《厭世媽咪日記》（Tully）
這部電影跳脫了傳統社會對母愛毫無保留的浪漫歌頌，選擇真實、甚至有些殘酷地呈現育兒帶來的極度疲憊與自我迷失。對於正在經歷育兒挑戰的新手媽媽，或是渴望被理解的母親們來說，《厭世媽咪日記》或許能帶來深刻慰藉與擁抱。
《厭世媽咪日記》電影劇情
瑪蘿是一位育有兩個孩子、且即將迎來第三胎的疲憊母親，每天被家務和育兒壓得喘不過氣的她，在哥哥的建議下聘請了一位名為塔莉的夜間保母，年輕充滿活力的塔莉到來後，分擔了瑪蘿的重擔，兩人之間也發展出一段奇妙的情誼，幫助瑪蘿重新找回失去已久的自我。
4.《孤味》（Little Big Women）
《孤味》是一部充滿濃郁台灣在地情感的動人作品，深刻刻畫了傳統女性的堅韌、委屈與放下，電影細膩描寫母女間微妙的羈絆與各自的難題，非常適合與長輩一同觀賞，在充滿共鳴的家庭故事中，梳理那些難以言說的愛與遺憾。
《孤味》電影劇情
林秀英在台南靠著賣蝦捲獨自撫養三個女兒長大成人，在她迎來70大壽的那天，卻接獲了失聯多年的丈夫離世的噩耗。在籌辦喪禮的過程中，秀英與三個女兒必須面對過往的家庭裂痕，以及丈夫晚年相伴的另一位女性，被迫重新審視這段交織著怨懟與牽掛的關係。
5.《失速母親》（Full Time）
電影以宛如驚悚片般緊湊的節奏，精準捕捉了現代職業婦女兩頭燒的極限狀態，這部電影能讓觀眾深切體會到單親媽媽在職場與家庭間拼搏的龐大壓力，看完後絕對會想給身邊辛勞的母親一個大大的擁抱。
《失速母親》電影劇情
單親媽媽茱莉在巴黎的一家豪華飯店擔任首席房務員，每天必須從郊區長途通勤上班，同時還得兼顧兩個年幼的孩子。就在她終於獲得一個夢寐以求的面試機會時，巴黎卻爆發了全國性的大罷工，交通系統全面癱瘓，茱莉的生活瞬間陷入一場與時間賽跑的瘋狂混亂。
6.《淑女鳥》（Lady Bird）
故事完美描寫了青春期少女與母親之間那種「相愛相殺」的複雜關係，電影精準捕捉了想要獨立的渴望與對家庭的依戀，若你們曾一起經歷過充滿摩擦的青春叛逆期，這部電影絕對能讓你們在會心一笑中看見彼此的影子！
《淑女鳥》電影劇情
居住在加州沙加緬度的高三少女克莉絲汀，為自己取了「淑女鳥」的稱號，她極度渴望離開家鄉前往東岸的大學就讀，卻與強勢且務實的母親頻繁發生衝突。在準備申請大學的這一年裡，她經歷了初戀、友情的考驗，並在不斷的碰撞中，逐漸理解母親隱藏在嚴厲背後的深沉愛意。
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