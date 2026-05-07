面試遇這些直接逃！她列22項「免洗筷職位警訊」自備履歷也入列，網喊：幾乎全中。圖片來源：pexels

近期社群平台上一則求職經驗貼文掀起大量討論。一名網友整理自身在多份白領工作的面試經驗，列出22項「面試踩雷清單」，從HR態度、主管遲到，到要求自備履歷、人格測驗等細節，全被點名為潛在警訊。貼文一出，迅速吸引大量網友回應，留言區更變成「大型求職黑歷史交流現場」。

面試流程亂象被點名 網友直呼「連續打勾好幾項」

原PO指出，像是未直接提供面試時間、反覆改期、面試現場久候，都是常見紅旗。有網友回應：「回頭看之前某份工作，幾乎全部打勾」、「這篇根本是我過去工作的縮影」，甚至有人直言「最可怕的是一家公司可以同時踩好幾條」。

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也有留言提到，曾遇過主管遲到還態度冷淡，「面試就這樣，進去只會更慘」，讓不少人點頭認同。

小細節變大警訊 「一支筆」也能看出公司文化

清單中提到「要求求職者自己印履歷」、「借筆還被反問」，引發大量討論。有網友分享親身經歷，面試某大型企業時被要求自備筆試工具，「整個流程要填三頁資料，還有電腦測驗，但連一支筆都不提供，真的很問號」。

還有人補充：「連文具都要計較的公司，之後報帳應該會更痛苦」、「以前公司連原子筆都要舊換新，真的很誇張」。

私人問題與測驗過多 引發反感聲浪

貼文中提及的人格測驗、手寫情境題，也讓不少人吐苦水。有網友留言：「寫完一堆題目，最後還是再問一次，根本浪費時間」、「人格測驗做到懷疑人生」。

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更具爭議的是，部分公司詢問家庭背景、感情狀況甚至血型。留言區出現多則相似經驗：「被問家人在哪工作、做什麼職業，一路問到很細」、「還問我有沒有男朋友，完全不懂關聯在哪」。

原PO也回應，若遇到這類問題，可以直接反問公司用途，引發不少網友按讚支持。

「保人制度」與過度要求 網友：看到直接跑

貼文後續補充提到「錄取後要求找保人」，再度引發討論。有網友直言：「只要看到要找保人，我直接不考慮」、「現在還有這種制度真的很扯」。

不過也有較理性留言指出，部分傳產或涉及財務、保全職務仍可能存在，但若職務性質無關金錢與機密，「真的可以直接列入黑名單」。

留言區變踩雷大全 廁所、環境也被點名

隨著討論延燒，越來越多「隱藏版雷點」被補充。有網友建議：「一定要去上廁所看看環境，廁所很髒的公司通常也不太會顧員工」。

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也有人提到：「沒有清潔人員、辦公室雜亂的公司，通常內部管理也很混亂」、「面試在大廳或雜物間真的超不尊重人」。

還有網友分享更誇張案例：「被要求幫公司寫SWOT分析」、「現場直接叫我做一份英文公司簡報」，直言根本像免費勞力。

「資本奴隸悲歌」引共鳴 現實與理想拉扯

值得注意的是，原PO也在文中強調，並非「踩雷＝不能去」，若公司本身獲利佳、制度穩定，仍可視為「為了薪水忍一下」。這段話也引起不少共鳴，有人留言：「知道是雷但還是會去，這就是現實」、「很多人都是先當跳板再說」。

在求職市場資訊越來越透明的情況下，面試現場的每一個細節，也逐漸成為求職者判斷去留的重要依據。

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