「賤」其實是一種生存術？曾國城、唐從聖《英雄所賤略同》大方公開演藝圈賤招。圖片來源：英雄會文創提供

延續舞台劇《會演是英雄》三年巡演、累積超過6萬人次觀賞熱潮，全新續作《會演是英雄2》之《英雄所賤略同—Hero Emotion》正式回歸，還沒正式開演就已經先掀起搶票潮！7日主演曾國城、唐從聖與康茵茵合體現身華山文創園區媒體茶敘，不只現場笑聲不斷，更宣布早鳥票已狂賣4000張，高雄場也緊急宣布加場。

《英雄所賤略同》從「賤」字出發 打造最荒謬賤神宇宙

《英雄所賤略同》最大特色，就是把大家平常避之唯恐不及的「賤」字，徹底翻轉成舞台主題，身兼製作人與主演的唐從聖透露，這齣戲從創作初期，就一直在思考：「為什麼『賤』一定是負面的？」

全能喜劇鬼才唐從聖在舞台劇「會演是英雄2」之《英雄所賤略同— Hero Emotion》媒體茶敘上自曝曾想當總統。圖片來源：英雄會文創提供

他認為，其實很多所謂的「賤招」，背後都藏著人在現實生活中的生存智慧，「從古代到現代，無論職場、人際、感情，很多成功的人，其實都很懂得『出招』。」因此這次舞台劇不只是搞笑，而是希望透過喜劇方式，把人性裡那些「不能明講但大家都懂」的社交技巧搬上檯面。

唐從聖甚至笑說，這次就是要公開那些「不能告訴別人的成功祕訣」，讓觀眾一起學習如何「賤招拆招」。

曾國城一句話點破精髓！「最賤的人通常最討喜」

談到「賤」的魅力，曾國城一句話立刻讓全場笑翻：「朋友裡最賤的那個，通常就是你最喜歡的那個。」他認為，真正高段位的「耍賤」，其實不是讓人討厭，而是讓人無法招架。唐從聖也補充：「耍賤不討人厭，要有相當程度的幽默感。」兩人一來一往，直接把整齣戲的核心精神講得超到位。

金鐘綜藝六金天王曾國城強勢回歸舞台劇「會演是英雄2」之《英雄所賤略同— Hero Emotion》。圖片來源：英雄會文創提供

曾國城也透露，這系列舞台劇其實最迷人的地方，就是所有內容都來自真實生活，「生活裡那些讓人哭笑不得的人，還有各種很荒謬的對話，其實全都能變成舞台素材。」他也向大家預告，這次角色之間的互動會更瘋、更即興，笑點也會更加不可預測！

康茵茵預告唱跳橋段火力全開

首次加入《英雄所賤略同》的康茵茵，也成為這次卡司亮點之一，她透露，自己其實和唐從聖早有深厚淵源，過去在《瘋狂電視台》合作時，就已經被對方的才華折服，甚至私下直接喊對方「師父」！她笑說自己真的非常熱愛喜劇，「演戲最爽的，就是現場立刻聽到觀眾笑出來。」尤其這種大量打破第四面牆、與觀眾互動的演出形式，更讓她完全著迷。

百變舞台魅力女星康茵茵首度加入舞台劇「會演是英雄2」之《英雄所賤略同— Hero Emotion》陣容。圖片來源：英雄會文創提供

這次她也預告，劇中將安排唱跳橋段，結合自己舞蹈底子，展現不同於以往的舞台魅力，曾國城則在旁幽默補刀：「我們現在最大的挑戰，就是要思考怎麼搭起來不突兀，畢竟我們老的老、殘的殘。」一句話再度讓現場笑成一片。

唐從聖談父親淚崩，真正的英雄其實就在家裡

除了滿滿笑料，現場其實也藏著不少感性時刻，談到「英雄」這件事，唐從聖坦言，自己長大後才發現，真正的英雄其實是父親。他回憶小時候家境並不寬裕，一家人曾經歷過連夜搬家、到處借錢的日子，後來買下一間幾乎是毛胚狀態的違建，但爸爸卻靠著雙手，一點一滴把整個家完成。

「水管、配電、磁磚，甚至連風扇都是爸爸自己做的。」講到這段往事時，唐從聖語氣也明顯變得感性。他也坦言，現在回頭看才真正理解，「這種生活裡的英雄，其實比電影裡更偉大。」

舞台劇「會演是英雄2」之《英雄所賤略同— Hero Emotion》舉辦媒體茶敘，由曾國城（左起）、康茵茵、唐從聖主演。圖片來源：英雄會文創提供

《英雄所賤略同》每場都有神秘「大賤客」！

《英雄所賤略同》另一大亮點，就是每場演出都將邀請不同領域來賓擔任「巡演大賤客」，加入下半場互動橋段，讓每場演出都變成限定版本。製作團隊透露，希望透過這種高度變動的演出模式，讓觀眾每次進劇場，都能獲得完全不同的驚喜感，也讓「華山論賤」真正變成一場無法預測的現場娛樂秀。

舞台劇「會演是英雄2」之《英雄所賤略同— Hero Emotion》舉辦媒體茶敘，曾國城（左起）、康茵茵、唐從聖、聯合數位文創董事長李彥甫出席。圖片來源：英雄會文創提供

《英雄所賤略同》活動資訊

舞台劇《英雄所賤略同—Hero Emotion》將於2026年7月起展開全台巡演，演出地點包含台北、台中、高雄、桃園與台東，其中高雄加演場預計於10月31日登場。