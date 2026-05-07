2026-05-07 13:27 女子漾／編輯ANDREA
歷年「又虐又好看陸劇」TOP5推薦！網評這幾部哭到走不出來，《東宮》榮登最虐天花板
說到「虐心陸劇」，陸劇絕對是專業級的！從絕美的服化道到演員們「破碎感」十足的演技，真的很容易讓人一秒入坑，哭到眼腫也要看完，這回精選5部網友公認「最好看也最好哭」的寶藏劇單，保證每一部都虐到肝疼！
TOP 5：《蒼蘭訣》 傲嬌大強與小蘭花的極致宿命感
雖然已經播出一陣子，但在網友心中依然是不可撼動的「純愛戰神」。原本以為是輕鬆甜寵的仙俠劇，結果後半段虐到不行！尤其是小蘭花為了拯救眾生與東方青蒼，毅然用承影劍自戕的那一刻，那種「因為愛你，所以願意為你犧牲」的宿命感，搭配上神級BGM，真的會讓人眼淚瞬間決堤。網友直呼：「這部劇後勁太強，至今聽見配樂還是會忍不住鼻酸！」
TOP 4：《一念關山》 六道堂小分隊的壯烈與意難平
這部真的是讓全網觀眾哭到崩潰的黑馬！前半段大家看著六道堂小分隊一路打怪升級、歡樂互懟，感情有多好，結局就有多好哭。大結局那種為了家國大義「全員幾乎戰死」的壯烈感，真的像刀子一樣一刀刀往觀眾心裡扎。特別是任如意最後為了炸毀敵軍主帥，選擇同歸於盡的孤注一擲，淒美又震撼，讓許多網友崩潰留言：「看完真的久久無法平復，這後勁殺傷力太大了！」
TOP 3：《長相思》糾葛三男的愛恨拉扯，痛到骨子裡
說到好哭，絕對不能漏掉《長相思》！女主角小夭在顛沛流離中的堅韌與無奈，配上楊紫極具感染力的哭戲，真的會讓人跟著揪心。劇中最讓人意難平的，莫過於相柳那種「默默守護、不求回報」的極致深情。他把所有的溫柔與成全給了小夭，最後為了大義與恩情選擇萬箭穿心戰死沙場，那種隱忍的愛，讓無數網友在螢幕前哭到喘不過氣，絕對是虐心名場面！
TOP 2：《香蜜沉沉燼如霜》 仙俠虐戀神作！愛到深處全是淚
「遇我，在你懂愛之前；愛我，在你傷我之後。」這部絕對是仙俠虐戀的必看經典！錦覓因為體內有「隕丹」而斷情絕愛，無意間將旭鳳傷得體無完膚。最經典的莫過於天界大婚那場戲，錦覓一刀刺向旭鳳，當旭鳳問出那句「你可曾愛過我」，她冷冷回了一句「從未」。直到男主倒下那一刻，她才衝破封印吐出隕丹，痛徹心扉。男女主角的演技雙雙大爆發，那種撕心裂肺的痛感，真的會讓觀眾跟著泣不成聲。
TOP 1：《東宮》 絕美卻也最致命的「滅族之戀」
「談戀愛嗎？滅你全族那種。」這部堪稱BE（Bad Ending）美學的絕對傳奇！看著天真爛漫的西州九公主小楓，一步步被捲入權力鬥爭並走向絕望。結局中最痛的一幕，莫過於小楓為了換取兩國和平，毅然決然在兩軍陣前揮劍自刎。那抹倒在血泊中的紅衣身影，以及李承鄞隨後崩潰的嘶吼，真的是痛到骨子裡。網友一致公認：「這部是虐劇的天花板，看完需要好幾天才能走出來！」