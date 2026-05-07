2026-05-07 15:19 女子漾／編輯張念慈
母親節最強基因！演藝圈「7大最美母女檔」 小禎女兒美到像韓星 小S根本生了一個女團
母親節將至，小禎則首次與18歲女兒Emma拍攝母親節時尚大片，母女同框畫面更被形容像韓劇姊妹花，演藝圈「高顏值母女檔」再度掀起討論。
近年越來越多星二代長大，不只繼承媽媽的明星基因，還開始進軍時尚圈、戲劇圈甚至音樂圈，每次同框都讓網友暴動直喊：「根本像姊妹！」以下就盤點7組討論度最高的演藝圈最美母女檔。
文章目錄
- 演藝圈最美母女檔1. 小禎＆Emma
- 演藝圈最美母女檔2. 小S＆Elly、Lily、Alice
- 演藝圈最美母女檔3. 李千娜＆顧穎
- 演藝圈最美母女檔4. 王彩樺＆黃于庭
- 演藝圈最美母女檔5. 孫芸芸＆廖思惟
- 演藝圈最美母女檔6. 余皓然＆韓菲：從歌手女兒變成新生代潛力星
- 演藝圈最美母女檔7. 熊家婕＆李紫嫣：選秀出身轉戰電影圈
演藝圈最美母女檔1. 小禎＆Emma
小禎最近與18歲女兒Emma首度合體拍攝母親節時尚大片，立刻成為熱門話題。去年起，Emma在戲劇與綜藝節目中初試啼聲，展現出亮眼潛力。
小禎坦言，上一次正式請攝影師拍照，竟然已經是Emma滿月的時候。如今女兒18歲，她感性表示：「我的世界因為有了妳而不同，但妳怎麼長這麼快。」Emma則暖心告白：「媽媽幸福是最重要的事。」
Emma私下最愛向媽媽「挖寶」，尤其是讓媽媽看起來像姊姊的保養秘方，更是兩人共通的話題「媽媽會陪我一起研究哪些保養品對青少年的肌膚比較好，像是保濕、美白、化妝品等等都會互相推薦，更會一起敷面膜。」小禎笑說「說錯了，不是共用面膜，應該是用搶的！」母女很常會一起敷面膜，躺在床上滑手機聊天。
而Emma近年也開始接觸戲劇與綜藝節目，也和小禎一起接下W.SHOW產品代言，甜美外型加上混血感五官，被不少人看好有機會成為下一位新生代女神。
演藝圈最美母女檔2. 小S＆Elly、Lily、Alice
提到台灣最強星二代組合，幾乎沒人能忽略徐熙娣一家。
大女兒Elly近年逐漸朝戲劇與時尚圈發展，高級厭世臉極具辨識度；Lily則因藝術氣質與深邃五官備受關注，甚至舉辦個人畫展；至於Alice雖然較少曝光，但每次照片釋出仍會掀起討論。
三姐妹風格完全不同，卻都完美複製媽媽的明星氣場，也讓網友忍不住笑說：「小S根本生了一個女團。」
演藝圈最美母女檔3. 李千娜＆顧穎
李千娜與女兒顧穎近年因「根本複製貼上」頻頻登上熱搜。
顧穎參加歌唱節目《大學聲 Young Voice》，不只外型像媽媽，連聲線都神似李千娜。尤其母女合唱〈不曾回來過〉時，更讓網友集體震驚：「這根本同一人吧！」
除了高顏值外，顧穎的歌唱實力也備受看好，被封為「最美星二代」並正式出道。她目前簽約在媽媽創立的經紀公司，專注於音樂發展，並曾登上紅白舞台與母親同台演出。
演藝圈最美母女檔4. 王彩樺＆黃于庭
王彩樺的大女兒黃于庭，近年一直被封為「最美星二代」代表之一。甜美臉蛋加上高挑身材，每次亮相都會掀起討論。
黃于庭目前雖未正式出道，但社群人氣相當高，前陣子赴澳洲遊學時，王彩樺甚至因太捨不得一路陪飛，也讓網友看到這對母女私下超真實的一面。
演藝圈最美母女檔5. 孫芸芸＆廖思惟
孫芸芸一直被視為台灣凍齡代表，而女兒廖思惟近年也憑藉高級感外型與精品穿搭受到關注。
今年最大話題，莫過於廖思惟在澳洲低調產女，讓孫芸芸正式升格當外婆。消息曝光後，大批網友第一反應幾乎都是：「她居然已經當阿嬤了？」孫芸芸當時還親飛澳洲陪產，全家相當低調處理。而後續孩子生父與感情狀態也一度掀起外界猜測，成為今年娛樂圈熱門話題之一。
演藝圈最美母女檔6. 余皓然＆韓菲：從歌手女兒變成新生代潛力星
余皓然與王中平的女兒韓菲，近年正式朝音樂圈發展。
她不只推出個人作品，還參加中國音樂節目《奔赴！萬人現場》，近期更開始在兩岸累積演出經驗。韓菲清新氣質與穩定唱功，也被不少網友認為是目前最有機會成功接班的星二代之一。
演藝圈最美母女檔7. 熊家婕＆李紫嫣：選秀出身轉戰電影圈
熊家婕女兒李紫嫣，近年從女團PER6IX、選秀節目《未來少女》一路轉戰戲劇圈。
她主演電影《突破：三千米的泳氣》，為了角色還接受長時間游泳訓練，敬業態度受到不少前輩稱讚，加上精緻五官與冷豔氣質，也讓她成為近年討論度極高的新生代星二代。
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