2026-05-07 12:03 女子漾／編輯許智捷
ILLIT WONHEE同款手機殼！CASETiFY母親節優惠最低75折 追劇媽媽必收！
母親節禮物還沒決定？今年不妨換個方向，不只送花、送蛋糕，而是直接幫媽媽開啟「勿擾模式」。國際時尚配件品牌 CASETiFY 宣布推出 Snappy™ 一貼即合系列，主打吸盤邊框設計與 MagSafe 磁吸功能，讓手機能輕鬆固定在平滑表面，無論追劇、視訊、補妝或拍照，都能真正解放雙手。
這次 CASETiFY 也再度攜手韓國女團 ILLIT 成員 WONHEE 合作，以甜美粉嫩形象演繹全新 Snappy™ 系列，為母親節送禮增添更年輕、時髦又實用的選擇。
CASETiFY母親節1. Snappy™ 一貼即合系列：追劇媽媽最需要
全新 Snappy™ 一貼即合系列推出「櫻草粉」與「經典黑」兩款色系，最大亮點就是吸盤式邊框設計，可將手機穩穩吸附在平滑表面，不需要額外支架，也能邊追劇、邊視訊、邊補妝，對每天忙到沒有空檔的媽媽來說，根本是日常救星。
其中「Stick-It 鏡面手機殼」搭載鏡面背板與 16 顆強力吸盤，外型可愛又兼具實用性。
「Snappy™ MagSafe 兼容磁吸吸盤卡套支架」則集結鏡面、卡套、磁吸支架與吸盤功能，可收納卡片，也能多角度支撐手機。
另外「Snappy™ 磁吸吸盤鏡面手機支架」也很適合想要輕便配件、又重視實用性的族群。
CASETiFY母親節2. SWIMMER系列：送給少女心媽媽
如果媽媽本身喜歡可愛小物、粉嫩配色與療癒風格，SWIMMER 系列就很適合。這次 CASETiFY 攜手日本雜貨品牌 SWIMMER，以莓果、蛋糕、緞帶與蝴蝶結為設計靈感，搭配害羞小熊 Huglly、陽光小羊 Lauffy、蝴蝶結兔子 Ribunny 等角色，打造甜點派對感滿滿的手機配件。
這系列很適合平常穿搭活潑、喜歡童趣風格，或總是默默收藏可愛小物的媽媽，拿在手上不只實用，也會讓日常多一點被療癒的感覺。
CASETiFY母親節3. Aiko Fukawa系列：日雜系媽媽必收
喜歡清新、文藝、帶點復古質感的媽媽，則可以鎖定 Aiko Fukawa 系列。日本插畫家 Aiko Fukawa 擅長以動物角色與自然意象創作，畫風溫柔細膩，搭配日系雜誌感的印花設計，讓手機殼不只是配件，更像一件可以隨身攜帶的小插畫作品。
這系列很適合平常喜歡簡約穿搭、質感小物，或偏好低調卻有細節設計的媽媽，送禮不會太高調，卻很有品味。
CASETiFY母親節優惠開跑
配合母親節檔期，CASETiFY 也推出第二波限時優惠。即日起至 5 月 11 日止，凡於 CASETiFY 台灣官方網站或 CASETiFY STUDiO 品牌概念店購買兩件或以上產品，即可享 8 折優惠；選購 iPad 配件系列則可享最低 75 折優惠。
今年母親節若還在猶豫送什麼，不妨從媽媽的日常習慣下手：愛追劇的送 Snappy™、喜歡可愛風格的選 SWIMMER、偏愛日雜質感的挑 Aiko Fukawa，讓媽媽每天拿起手機時，都能感受到一點剛剛好的放鬆與被照顧。
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