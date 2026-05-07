2026-05-07 11:48 女子漾／編輯許智捷
朴寶英暴瘦黑化喊「殺了他」！《賭金》橫掃19國Top 10 1500億金塊逼出人性最狠一面
Disney+最新犯罪動作韓劇《賭金》自上線後迅速引爆話題，不只在韓國連續多日登上收視冠軍，更強勢攻入全球19個地區排行榜前十。由朴寶英、金聖喆與李光洙聯手主演，劇情圍繞1500億韓元金塊展開，緊張節奏與人性轉折讓觀眾一追就停不下來。
《賭金》1. 1500億金塊引爆人性黑化！朴寶英首度挑戰暗黑角色
劇中，朴寶英飾演性格內向的機場海關職員「金禧主」，意外得到巨額金塊後，被迫捲入洗錢與黑幫追殺。她與金聖喆飾演的犯罪成員結盟，同時面對李光洙飾演的黑幫與警方雙重夾擊，壓迫感層層升高。
最新劇情中，長期遭家暴的她終於崩潰反擊，甚至命令同夥「殺了他」，情緒爆發的瞬間被網友封為「全劇最炸一幕」，也讓觀眾重新認識朴寶英的演技極限。
《賭金》2. 導演親自飲控＋禁化妝 朴寶英為戲瘦到極致
為了打造角色的真實狼狽感，導演金星勳直接下達「全程素顏」指令，甚至連飲食都嚴格管理。朴寶英每天幾乎只能吃沙拉，讓角色呈現長期逃亡的疲憊狀態。
她也坦言，這是從影以來最極端的一次準備，但同時也是最「純粹」的一次表演經驗，因為不用顧及外貌，只能專注角色本身的生存狀態。
《賭金》3. 餓到偷吃冰棒！幕後故事反而更圈粉
拍攝期間的高壓控食，也讓朴寶英忍不住「破戒」。她在節目中透露，有次劇組發冰淇淋，她偷偷選了熱量最低的哈密瓜冰棒躲起來吃，笑說那一口至今難忘。
更有趣的是，她還半開玩笑吐槽導演在片場大吃美食，讓她內心忍不住覺得「真的很欠揍」，這段真實又可愛的反差，讓粉絲直呼心疼又好笑。
《賭金》4. 戲外大解放！綜藝反差萌再圈粉
結束拍攝後，朴寶英與李光洙登上劉在錫與梁世燦節目，直接放飛自我。她不僅戴假髮、畫搞笑鬍子，還大啖紫菜包飯與炒年糕，完全拋開女神形象。
這種從「極度壓抑」到「徹底解放」的反差，也讓觀眾更能理解她在劇中的投入程度。
《賭金》5. 全球19區Top 10！《賭金》成2026黑馬爆款
根據FlixPatrol數據，《賭金》不只在韓國穩坐冠軍，更進入台灣、日本、巴西等19個地區Top 10，成為今年最強黑馬韓劇之一。
劇集已於4月29日在Disney+上線，每週三更新兩集，並將在5月27日迎來大結局。隨著劇情進入最高潮，「誰能活下來」也成為觀眾最關注的終極懸念。