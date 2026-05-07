2026-05-07 10:36 女子漾／編輯周意軒
2026端午節禮金發放了！最高1.2萬元怎麼領？2026各縣市補助資格一次看
端午節不只吃粽子，還有不少人最關心的「節日禮金」也陸續入帳。2026年端午節落在6月19日，全台各縣市已開始規劃發放端午禮金、三節慰問金與敬老禮金，不過要先釐清一件事：這並不是中央普發，而是由地方政府依照各自的社福制度發放，領不領得到，關鍵在「資格」。這篇幫你一次整理目前已確認的端午節補助資訊，從金額到領取條件，快速看懂你家長輩有沒有機會領到。
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北部地區：金額差很大，最高可領1.2萬元
在北部縣市中，補助差距相當明顯，其中以基隆市與桃園市最受關注。基隆市採「敬老三節慰問金」制度，一般資格長者每節可領3000元，若符合特殊身分，最高可達1萬2000元，金額是目前全台已知最高之一。
桃園市則提供年滿65歲以上長者或55歲以上原住民，每人2500元，採自動匯款方式發放。另外，桃園市低收入戶家庭還能再領每戶2000元的節慶慰問金。
台北市則針對低收入戶發放，單列一口戶1500元，其餘每戶2000元，會在端午節前自動入帳。
新北市部分區域也有補助，例如萬里區針對設籍滿5年以上的長者、原住民與身障者，提供1000至2000元不等的慰問金，但需申請。
中部地區：金額較穩定，多落在1000至1500元
中部縣市整體金額較平均，主要集中在1000至1500元之間。
苗栗縣提供65歲以上長者及55歲以上原住民，每人1000元，由地方公所於節前發放。
台中市則針對低收入戶提供每戶1500元慰問金，採自動匯款，不需額外申請。
新竹縣較特別，提供年度敬老禮金1萬元，雖然申請時間橫跨端午前後，但性質屬年度補助，不完全等同端午禮金。
南部地區：身分差異大，最高可領3.6萬元
南部補助制度更細分，不同身分與年齡差距相當明顯。
台南市提供低收入戶每戶1000元，高雄市第三類低收入戶則為每戶2313元，皆屬三節慰問金制度。
屏東縣則出現全台最高金額之一。滿洲鄉70歲以上長者可領500元，而恆春鎮則依年齡分級發放，65歲以上最高可達3萬6000元（百歲人瑞），金額差距極大。
東部與離島：澎湖、金門補助最亮眼
如果說哪裡最有「端午紅包感」，離島絕對榜上有名。
澎湖縣針對設籍滿3年以上、年滿65歲長者，直接發放5000元「端午節敬老平安禮金」，可選擇現金或匯款領取。
金門縣則針對戰地政務歷經者，提供端午慰助感恩券1萬2000元，但這筆屬特殊歷史身分補助，需要申請，且有資格限制。
連江縣（馬祖）則針對低收入戶、中低收入老人與身障者，每戶發放2500元。
宜蘭縣提供第一款低收入戶每戶1000元，屬基礎型補助。
領取前一定要知道的3件事
領取前一定要知道的3件事
雖然看起來很多地方都有發錢，但實際上「能不能領」差很多，關鍵在這三點：
設籍時間是關鍵，不少縣市要求設籍滿數月甚至數年，若近期才遷戶籍，可能直接失去資格。
有些不用申請，有些一定要多數三節慰問金會自動匯款，但像新北萬里、金門等地仍需主動申請，錯過就領不到。
補助不能重複領，部分縣市規定若已領其他老人津貼或社福補助，可能無法同時領取端午禮金。