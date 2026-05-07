2026-05-07 10:38 女子漾／編輯許智捷
趙露思和他最有火花！6對CP感爆棚陸劇盤點 《雲之羽》《蒼蘭訣》全上榜
追劇除了劇情節奏、演員演技夠不夠撐場，最讓人上頭的，其實還是「CP感」。尤其是陸劇，男女主角不只外型要匹配，兩人之間那種一來一往的情緒張力、眼神交流與互動默契，才是真正讓人入坑的關鍵。
以下帶你盤點那些「CP感爆棚」的陸劇組合。
CP感爆棚陸劇1：《雲之羽》丞磊、盧昱曉
《雲之羽》中上官淺與宮尚角的情感線讓不少觀眾印象深刻。丞磊飾演的宮尚角沉穩內斂，對上盧昱曉詮釋的上官淺，兩人之間的對戲充滿張力與層次，每一個眼神與停頓都讓人感受到角色之間微妙的情感流動。「夜色尚淺CP」不只戲裡讓人上頭，戲外互動同樣引發話題，從一起看日出煙火到互訪家中，粉絲直接嗑到停不下來，甚至狂敲碗二搭。
CP感爆棚陸劇2：《偷偷藏不住》趙露思、陳哲遠
2023年最讓人淪陷的CP之一，絕對少不了趙露思與陳哲遠。兩人外型匹配度高，互動自然不做作，「稚段情長」的情感線讓觀眾全程姨母笑。戲裡甜度拉滿，戲外同框更是頻頻放閃，無論活動還是訪問，都讓粉絲直呼太配，成功把CP熱度推到高點。
CP感爆棚陸劇3：《蒼蘭訣》虞書欣、王鶴棣
提到高人氣CP，「蒼蘭夫婦」幾乎是標準答案。虞書欣與王鶴棣在劇中呈現強烈的情感對比與角色張力，從對立到相愛的轉變讓觀眾深陷其中。兩人不論戲裡戲外互動都極具感染力，成功讓觀眾完全代入東方青蒼與小蘭花的愛情世界，至今仍有大批劇迷期待再度合作。
CP感爆棚陸劇4：《當我飛奔向你》周翊然、張淼怡
校園劇代表CP非這對莫屬。周翊然與張淼怡從學生時期一路走到婚紗場景，情感鋪陳自然流暢，甜度不膩反而帶點療癒感。兩人站在一起自帶青春氛圍，「一讓在讓CP」成為不少人心中的理想校園戀愛範本。
CP感爆棚陸劇5：《長相思》楊紫、檀健次
《長相思》的多角戀關係中，「夭柳CP」意外成為人氣焦點。檀健次飾演的相柳與楊紫的小夭之間，呈現的是壓抑卻深刻的情感。這種克制卻強烈的愛，透過兩人的細膩詮釋，讓觀眾產生高度代入感，也讓這組CP聲量甚至一度超越官配。
CP感爆棚陸劇6：《長相思》楊紫、鄧為
作為官配的「夭璟CP」，則走溫柔守護路線。鄧為詮釋的塗山璟給人滿滿安全感，與楊紫對戲時展現出穩定且細膩的情感堆疊。戲中的離別吻讓觀眾淚崩，戲外花絮卻輕鬆可愛，反差感也讓粉絲更加喜愛。
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