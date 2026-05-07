台北鬧鼠患？！居家女子必修5大防鼠指南

編輯/鄭欣宜撰文

想像一下妳剛加完班，拖著疲憊的身軀回到台北那間溫馨的小公寓，正準備打開冰箱拿出一塊精緻的乳酪蛋糕犒賞自己，結果轉角處閃過一個灰色的身影，還伴隨「吱」的一聲。那一刻，妳的尖叫聲大概能刺穿整棟大樓的屋頂。別以為住在台北鬧區的高樓大廈就能高枕無憂，這些「地下街霸主」的攀爬能力超乎妳的想像。

身為生活質感不能被破壞的都會女性，我們連一根頭髮掉在地板上都要計較，更何況是這種會帶動病菌、咬壞名牌包的毛茸茸惡夢？與其每天在那邊疑神疑鬼，不如先把這5套「防鼠特攻隊」的絕招學起來。這不是在演《料理鼠王》，這是在守護妳的居家精緻度。

堵住所有「通往天堂」的入口

老鼠是縮骨功的高手，只要有一個五元硬幣大小的縫隙，牠們就能優雅地擠進妳家。檢查一下廚房流理台下的管線孔、冷氣排水孔或是後陽台的排水溝。請去五金行買幾捲不鏽鋼絲網，把這些破口塞好塞滿。記住，普通木板或塑膠擋板對牠們的牙齒來說就像威化餅一樣脆弱，唯有鋼絲網才會讓牠們知難而退。

盡量不要在家裡冰箱以外的空間留下食物殘渣，這都是吸引老鼠的誘因。圖/123RF圖庫

廚餘不過夜是美德

妳沒吃完的那口鹹酥雞，對老鼠來說就是米其林三星的盛宴。在台北這種潮濕的環境，垃圾桶如果不是密封蓋款式，簡直就是在發送「免費吃到飽」的邀請函。養成果皮、殘渣立刻打包進冰箱（或是專門的廚餘桶）的習慣，讓家裡的味道維持在清香，而不是油膩的剩菜味。沒有了食物誘惑，老鼠自然覺得妳家很無聊，轉頭去別家應酬。

零食要用密封罐裝

那些網美必備的進口洋芋片、舒壓用的堅果，千萬別隨便拿個塑膠夾夾住就放在櫃子裡。塑膠袋對老鼠來說跟透明的沒兩樣。去買幾個高質感的密封玻璃罐或硬塑膠保鮮盒，把零食通通鎖進去。這不僅能讓妳的櫥櫃看起來更有條理、更像IG上的家居部落客，還能徹底斷絕不速之客的糧草。

啟動嗅覺驅逐戰

老鼠討厭強烈的刺激性氣味，尤其是薄荷、尤加利或是茶樹的味道。對於講究居家香氛的妳來說，這簡直是天大的好消息。在那些陰暗死角、櫥櫃深處噴一點高濃度的薄荷精油，或是放置浸滿精油的棉花球。這招不僅能讓妳家聞起來像高檔SPA館，還能形成一道無形的氣味防線，讓米奇們覺得「這地方味道太衝」而逃之夭夭。

可以在家中擺放香茅薄荷做成的精油，擴香出去就能發揮效果。圖/123RF圖庫

不要堆放紙箱

我們台北女子超愛網購，家裡堆滿各種物流紙箱是常有的事。但妳知道嗎？紙箱對老鼠來說是蓋房子的頂級建材，既保暖又好咬。別把紙箱堆在後陽台或角落，拆完包裹後請立刻回收處理。把雜物改裝進美美的透明收納盒裡，減少空間裡的陰暗縫隙，讓老鼠找不到可以安營紮寨的根據地。

結語

防鼠這件事，本質上就是一場關於「生活細節」的防衛戰。當妳把家裡打理得滴水不漏，這些小麻煩自然找不到生存的空間。

這世上最遙遠的距離，不是生與死，而是米其林餐廳就在妳家隔壁，老鼠卻想跑來妳家開派對。掌握了這五大招，妳就能守住那份屬於都會女性的優雅與淡定。別讓這小小的騷動壞了妳的生活品質，現在就動手檢查一下妳的廚房，把那些不該有的縫隙填平。

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