2026-05-06 23:56 ～17七公主的小天地～
【電影推薦】如果相處有倒數，你還會逃避嗎？#你能吃到媽媽煮的飯的次數還剩365次【電影欣賞】有些距離，是因為太愛才產生
#車庫娛樂 #你能吃到媽媽煮的飯的次數還剩365次
5月8日（五）片長：1小時45分
預告：https://www.youtube.com/watch?v=q2PcsyDxlrE
劇情：河玟（崔宇植 飾）只要吃母親（張慧珍 飾）煮的飯菜，眼前就會出現一組奇妙的數字︰每吃一餐，數字就會減一，就好是生命倒數一般。他以為當那數字變成0時，母親就會離開人世。為了守護媽媽餘下歲月，只好忍痛逃避媽媽煮的美味飯菜，讓母子關係漸行漸遠。女友麗恩（孔升妍 飾）決定修補破碎的母子，重新拉近彼此距離…
男主河玟越愛，越不敢靠近。每吃一口媽媽煮的飯，數字就減一，彷彿在親手消耗與母親相處的時間。於是他選擇逃避。看似是在延長相處的期限，實際上卻把真正的陪伴一點一滴地推遠。
很多時候，人不是不愛，而是因為太害怕失去，反而做出最遠離的選擇。電影讓觀眾看見一種更複雜的情感：當有限被具體化之後，人反而失去了面對當下的勇氣。
母親的角色更是讓人心酸。她不知道倒數數字的存在，卻清楚感受到兒子的疏離。那種我在原地，但你不再回來的孤單，被表現得非常克制卻深刻。
而女友麗恩像是一個溫柔的推力。她既心疼夏民的恐懼，也不忍母親的孤單。她的存在，提醒河玟，逃避並不會減少失去的痛，只會讓遺憾變多。如果你知道相處的次數有限，你會選擇珍惜，還是逃避？
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5月8日（五）片長：1小時45分
預告：https://www.youtube.com/watch?v=q2PcsyDxlrE
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