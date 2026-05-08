2026-05-08 19:01 潮健康
還在煩惱母親節禮物？專家：從鮮花轉向「健康投資」成主流
每逢母親節，鮮花與蛋糕總是熱門選項，但除了節日當下的儀式感，「健康」逐漸成為不少民眾更重視的送禮方向。富康活力藥局健康保健諮詢師吳侑容表示，隨著年齡增長與生活型態差異，女性在不同階段的營養需求也會有所變化，若能依需求補充，相較於單一保養更具整體性。
觀察近年消費趨勢也發現，越來越多民眾將保健食品納入母親節送禮清單，從過去強調心意表達，逐步轉向「健康投資」，讓關心不只停留在節日，更延伸到日常保養。
母親節送禮新趨勢：從心意到長期保養
健康保健諮詢師吳侑容指出，與其只送一次性的禮物，不如選擇能持續支持健康的營養補充。不同年齡層的媽媽，面對的生活壓力與身體狀態不同，保養重點自然也有所差異。
20-30歲媽媽：精力與基礎營養要顧
剛成為媽媽的族群，常面臨作息不規律與體力消耗大的狀況，容易出現疲倦與營養攝取不足。
建議營養重點：
- 蛋白質與膠原蛋白：維持體力與肌膚狀態
- 鈣＋維生素D：打好骨本基礎
- 鐵：補足生理期與產後流失
- 維生素B群：支持能量代謝
30-40歲媽媽：壓力與疲勞同步管理
此階段多半處於家庭與職場兩頭燒的狀態，長時間用眼與壓力累積是常見困擾。
建議營養重點：
- 鎂：幫助放鬆與穩定神經
- 葉黃素：長時間用眼族群必備
- 蔓越莓：日常私密保養
- GABA：幫助放鬆與睡眠調節
40-50歲媽媽：荷爾蒙變化前期調整
進入熟齡轉變期，可能開始感受到情緒波動、睡眠品質下降等變化。
建議營養重點：
- 大豆異黃酮：支持女性生理調節
- 維生素E：抗氧化、維持循環
- 鎂：穩定情緒與睡眠
- 聖潔莓：作為日常調理選擇
50-60歲媽媽：骨骼與代謝保養關鍵期
隨著荷爾蒙下降，骨質與體力逐漸變化，日常保養需更精準。
建議營養重點：
- 鈣＋維生素D：維持骨骼健康
- 魚油：支持心血管與代謝
- 非變性第二型膠原蛋白(UC2)：關節靈活度保養
- 綜合維生素：補足整體營養
60歲以上媽媽：維持行動力與生活品質
進入銀髮階段後，吸收力與體力下降，更需要從基礎營養打底。
建議營養重點：
- 蛋白質：維持肌力與活動力
- 鈣＋維生素D：維持骨骼健康
- 益生菌：維持腸道健康
- 魚油：支持心血管與日常機能
給媽媽最長久的禮物，是健康
健康保健諮詢師吳侑容提醒，保健食品並非越多越好，而是應依照個人需求選擇合適的營養補充，並搭配均衡飲食與良好作息。
母親節不只是送禮，更是一個重新關心媽媽健康的機會。從了解需求開始，讓這份心意不只停留在一天，而是延續在每一天的生活中。
免責聲明：本文為健康資訊分享與衛教內容，非作為醫療診斷或治療依據。如有特殊健康狀況，建議諮詢醫師或專業醫事人員。
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