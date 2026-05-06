2026-05-06 18:15 女子漾／編輯王廷羽
吃一口少一次？母親節催淚首選！崔宇植新片《你能吃到媽媽煮的飯的次數，還剩365次》4大必看亮點
母親節即將到來，準備好帶媽媽去電影院大哭一場了嗎？年度奇幻動人鉅獻《你能吃到媽媽煮的飯的次數，還剩365次》由《我們的浪漫電影》崔宇植、《苦盡柑來遇見你》張慧珍以及「最美女反派」孔昇延攜手主演。結合奇幻設定與深沉的親情羈絆，不僅讓韓國記者掛名力推，更被譽為「能令人想起珍貴之人的療癒電影」！這篇女子漾整理《你能吃到媽媽煮的飯的次數，還剩365次》看點，一起看下去吧~
文章目錄
《你能吃到媽媽煮的飯的次數，還剩365次》電影劇情
《你能吃到媽媽煮的飯的次數，還剩365次》電影劇情
18歲的河玟（崔宇植 飾）發現自己只要吃了母親（張慧珍 飾）做的飯菜，眼前就會出現奇怪的數字。每當河玟吃一次母親做的食物時，數字就會減一，他以為當那數字變成0時，母親就會離開人世，這讓河玟平凡的日常瞬間天翻地覆。為了守護母親，河玟開始找了各種理由拒吃母親做的家常菜……你之後還剩下多少次能吃得到母親所做的飯菜呢？
《你能吃到媽媽煮的飯的次數，還剩365次》電影看點
《你能吃到媽媽煮的飯的次數，還剩365次》電影看點
看點 1：為了救媽媽，只能狠心拒絕母愛？
如果吃下媽媽煮的飯，媽媽的壽命就會減少，你該怎麼辦？電影以「家常菜」與「家人」為核心，打造出新穎又揪心的奇幻設定，男主角河玟只要吃一口媽媽做的菜，眼前的「壽命數字」就會減一，為了不讓數字歸零，他只好找盡藉口拒吃晚餐。將日常中最平凡的「媽媽味」變成生離死別的倒數計時，反轉又催淚的劇情，被韓國媒體譽為「能喚醒對珍貴之人記憶的療癒鉅獻」！
看點 2：《寄生上流》母子檔驚喜重逢！演技火花迎來大爆發
當年紅遍全球的《寄生上流》中，那對窮困卻樂觀的母子再度合體啦！實力派演員張慧珍與崔宇植這次二度結緣。崔宇植透露，之前在《寄生上流》兩人單獨對戲的機會不多，這次終於能痛快展現演技默契。他更感性分享：「張慧珍前輩的聲音和我親生媽媽真的很像，這讓我在拍攝時非常入戲！」兩人的神仙演技絕對是本片一大看頭。
看點 3：看一次少一次！「國民童顏」崔宇植的高中制服告別作
你能相信崔宇植今年已經 36 歲了嗎？身為韓國影壇的「童顏代表」，他這次再度逆齡穿上高中制服飾演 18 歲的河玟。不過他本人卻大呼吃不消，笑稱和真正的高中生對戲時覺得自己「看起來很好笑」，並宣告這極可能是他「最後一次穿制服演戲」了！戲外的他自認是個會常對父母撒嬌的「像女兒般的兒子」，拍攝電影時也讓他深刻反思，提醒觀眾千萬別因為工作忙碌而錯過了陪伴父母的時光。
看點 4：首吐婚姻觀！崔宇植霸氣宣告：「我一定會結婚」
除了感人的親情線，崔宇植在片中也與飾演女友的孔昇延有著論及婚嫁的深刻感情戲。這也讓他罕見地在受訪時大方分享自己的「真實婚姻觀」。看著身邊同齡友人都紛紛步入家庭，他坦言雖然現階段想先衝刺演藝事業、挑戰更多角色，但他強調自己「絕對不是不婚主義者」，更自信宣告：「時機到了就會行動，我總有一天一定會結婚的！」
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