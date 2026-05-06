觀影情抒｜《愛情沒有神話》大人系愛情觀：先馴白馬，再找王子

都市情感劇《愛情沒有神話》改編自亦舒小說《獨身女人》，由張曉波導演、秦雯編劇，唐嫣、趙又廷主演。描述在網文出版界事業有成的金牌編輯林展翹（唐嫣 飾）與人氣小說家何韓（趙又廷 飾）間互相扶持、相愛相殺的情感。

透過職場、生活、婚戀間拉扯與權衡的現實寫照，引領我們以現代女性的視角，更成熟、通透思考愛情本質，以及現實中愛情的取捨。

（內文含劇情討論，請斟酌閱讀。）

陸劇《愛情沒有神話》劇照

林展翹，走過初出茅廬、在編輯領域摸爬滾打的二十世代，在網文界一路深耕，佔有一席之地。她創業，與合作無間的小說家何韓（同時也是靈魂伴侶）彼此間分分合合多年，有摩擦，有協調，卻始終跨不過那個坎──經歷磨合仍無法達成共識的婚戀觀。

她代表著這樣的獨身女性──沒有一定要結婚，也不排斥愛情，卻不刻意追求愛情。

分手後，在何韓賭氣、幼稚的試探和拉扯中，她專注於挽救岌岌可危的茞星公司，面對困難，一個一個解決。職場宛如戰場，生活瞬息萬變，她沒有時間琢磨何韓是不是喜歡她，是不是偷偷在幫她，他們之間能不能和好如初。

「我沒有讀心術，也不想花力氣去翻譯和分析他。」──陸劇《愛情沒有神話》

成年人的溝通，不再是猜測和拉扯，而是學會傾聽，理解彼此，不帶那麼多情緒和試探，而是真誠傾訴，合則來，不合則去。

她也明白，她和何韓間最舒適的距離，可以是知心好友，可以是編輯與作家間的合作，但作為親密愛人卻總有隔閡。他們就像靠得太近會互相灼傷的兩團火焰，無法彼此相容。

「兩條高速路，在導航軟件上面看，是重疊的，是在一起的。但其實這兩條路，不但有距離，而且是通往兩個目的地的。」──陸劇《愛情沒有神話》

可愛情從來不是要求，一開始就必須遇見對的人，不能出錯，彼此攜手，就要從此相伴一生。更多的是，願意試錯，願意溝通，接納彼此的關係可能持續，或是只能走到某個段落。

不能相守到老的愛情，並非沒有存在的價值，而是兩個人彼此遇見，即使吵吵鬧鬧，分分合合，甚至最後帶著點遺憾──卻也深知，或許這就是此生最好的禮物。

「這世界上，哪有通往一模一樣目的地的兩個人，不都是在一起，能走一程，就走一程嗎。」──陸劇《愛情沒有神話》

林展翹知道，她和何韓彼此相愛，關心在意，但成年人的世界裡，即使再親近的兩人，終究無法真正全盤了解，再願意為對方付出，還是有屬於自己該面對的課題和人生，這樣的邊界，或大或小，縱使相惜，也不可能百分百相知。



「一天，一年，一生，誰又不是在孤軍奮戰？如何才能不再孤軍奮戰？」──陸劇《愛情沒有神話》

所以，無論是否處在一段關係中，總有無能為力的孤獨吧。

陸劇《愛情沒有神話》劇照

回到這部都市情感劇探討的主題——「獨身女人」，其實，女性並非刻意追求獨身，而是追求自我和成長；渴望一段關係，是彼此在意又能感到安心。如果相愛的兩個人彼此卻不適合，那寧可維持在最舒適的距離。

而保持單身，是一種無需感到負擔的選擇，每個人都有自己的順序安排，「結婚生子」並非唯一標準路徑。如同劇中林展翹所言：

「如果工作都沒有做好，還找什麼男朋友呢？先馴白馬，再找王子。」──陸劇《愛情沒有神話》

都市情感陸劇《愛情沒有神話》，讓我們看見女性面對親密關係中的取捨——先保有自我，才是不在關係中迷失的關鍵。