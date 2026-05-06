道枝駿佑《妳最後留下的歌》登日本票房冠軍！ 「10年期限戀情」設定虐到心碎。圖片來源：采昌國際多媒體、翻攝網路

由道枝駿佑、生見愛瑠主演的純愛電影《妳最後留下的歌》，正式宣布將於6月5日在台灣上映。這部集結原著、導演與音樂團隊的話題新作，延續前作《即使，這份戀情今晚會從世上消失》的情感餘韻，再次以細膩敘事直擊觀眾淚點，未上映已被日網封為「年度最催淚愛情片」。

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《妳最後留下的歌》1. 十年青春戀曲

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故事圍繞少年水嶋春人與少女遠坂綾音展開。春人習慣用詩句記錄情緒，卻對未來毫無方向；綾音雖患有「發展性閱讀障礙」，卻擁有驚人的歌唱與創作天賦。兩人以「寫詞＋作曲」的方式展開連結，在旋律與文字的交織之中逐漸靠近。

然而，才華與現實卻成為兩人分岔的起點。當夢想開始發光，也意味著距離正在拉開。這段長達十年的青春關係，不只是戀愛，更像一場關於成長與告別的預告。

《妳最後留下的歌》2. 道枝駿佑轉大人之作

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對道枝駿佑而言，這部作品不只是新片，更像是人生階段的轉折。他首度單獨扛起電影主演重任，從過去的青澀少年角色，轉為更內斂、複雜的情感詮釋。

他坦言，在再次與導演三木孝浩合作時既期待又緊張，但對方一句「好好享受表演」，讓他卸下壓力，全心投入角色。這份轉變，也讓本片被視為他演藝生涯的重要里程碑。

《妳最後留下的歌》3. 生見愛瑠突破演技舒適圈

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首次與道枝合作的生見愛瑠，為了詮釋音樂天才少女角色，接受近一年的聲樂與吉他訓練。在龜田誠治指導下，她不僅親自演唱，更將角色的情感透過音樂完整傳遞。

對她來說，這不只是演戲，而是一次真正走進角色生命的過程，也讓整部電影多了一層「真實共鳴」的重量。

《妳最後留下的歌》4. 黃金幕後陣容再集結

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本片由「純愛電影名導」三木孝浩執導，他擅長用光影捕捉情緒細節，代表作包括《明天，我要和昨天的妳約會》與《我在平行時空戀上妳》。

編劇則由打造《我想吃掉你的胰臟》的吉田智子操刀，再加上音樂大師龜田誠治的旋律鋪陳，從視覺到聽覺全面升級，幾乎是「催淚公式」的最強版本。

《妳最後留下的歌》5. 日本票房冠軍＋口碑爆棚

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《妳最後留下的歌》在日本上映後迅速登上新片票房冠軍，並被觀眾評為「看到最後一定會哭」。不少影迷形容，這不只是愛情故事，而是把青春的遺憾與未說出口的情感，全部濃縮進一首歌裡。

隨著6月5日台灣上映倒數，這部結合青春、音樂與命運交錯的純愛電影，勢必將成為今年最具話題的催淚之作。

【妳最後留下的歌】台灣官方正式預告