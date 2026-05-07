【心理測驗】你其實超難搞？選一杯飲料測出「戀愛中最討厭的個性」

2026-05-07 16:53 女子漾／編輯張念慈
【心理測驗】你其實超難搞？選一杯飲料測出「戀愛中最討厭的個性」。女子漾AI製圖
【心理測驗】你其實超難搞？選一杯飲料測出「戀愛中最討厭的個性」。女子漾AI製圖

戀愛裡最可怕的，從來不是吵架，而是「自己根本不知道自己很難搞」。有些人談戀愛超愛冷戰、有些人情緒一來就瘋狂腦補，還有人嘴巴說沒事，結果心裡已經默默扣分一百次。最近一則「飲料心理測驗」就在社群掀起討論，只要憑直覺選一杯最想喝的飲料，就能測出你在戀愛中最容易讓另一半崩潰的隱藏性格。快來看看，你是不是那種「談戀愛前超可愛，在一起後超難哄」的人！

題目：如果今天心情超差，你最想喝哪一種飲料？

A. 黑糖珍珠鮮奶

B. 美式咖啡

C. 水果氣泡飲

D. 熱可可

選好了嗎？以下開始解析。

編輯推薦

心理測驗解析A. 黑糖珍珠鮮奶：情緒型戀人，超愛被照顧

圖片來源：微博@田曦薇
圖片來源：微博@田曦薇

選黑糖珍珠鮮奶的人，其實很需要戀愛中的「情緒價值」。你談感情時非常重感覺，只要對方一句話不對、態度突然冷掉，就會開始胡思亂想。你不一定會直接說出口，但內心戲往往已經演完八點檔。

你的可愛之處是很會撒嬌，也願意對喜歡的人付出，但難搞的地方在於，你其實很需要被關注與安撫。一旦另一半太忙、回訊息變慢，你就容易開始腦補：「是不是不愛了？」

不少網友就是這型，留言表示：「我男友晚回10分鐘，我已經想到我們小孩監護權了。」

心理測驗解析B. 美式咖啡：嘴硬型戀人，最會假裝沒事

圖片來源：趙露思小紅書
圖片來源：趙露思小紅書

選美式咖啡的人，外表看起來超理性，但其實是典型「有事不說型人格」。你不喜歡把脆弱表現出來，就算心裡不開心，也常常裝作沒事，甚至還會故意冷淡。

你在感情裡最大的問題，是太習慣自己消化情緒。另一半常常不知道你到底在氣什麼，只會感覺你突然變冷、突然失聯，最後莫名其妙踩雷。

你其實不是不愛，而是太怕自己看起來「太在乎」。但這種壓抑型戀愛模式，久了真的很容易讓人猜到心累。

心理測驗解析C. 水果氣泡飲：新鮮感戀人，最怕無聊

迪麗熱巴。圖片來源：IG＠deldilraba
迪麗熱巴。圖片來源：IG＠deldilraba

選水果氣泡飲的人，通常很有魅力，也很會製造戀愛氛圍。你談感情時喜歡新鮮感，對有趣的人事物特別容易心動。你不一定花心，但真的很怕「感情變無聊」。

你的問題在於，一旦戀愛進入穩定期，就容易開始覺得少了激情，甚至會突然變得冷淡。你需要的是能一起玩、一起聊天、一起成長的關係，而不是每天只剩「吃飽沒」。

很多人會被你戀愛初期的熱情吸引，但也有人抱怨：「他前期像偶像劇男主角，後期像失蹤人口。」

心理測驗解析D. 熱可可：付出型戀人，容易委屈爆炸

圖片來源： 《愛情沒有神話》官方微博
圖片來源： 《愛情沒有神話》官方微博

選熱可可的人，通常是戀愛裡最溫柔的一群。你很會照顧人，也願意默默付出，甚至常常把另一半擺在自己前面。你談戀愛時最大的快樂，就是看到對方開心。

但你的問題在於，太容易「委屈自己」。很多時候你嘴巴說沒關係，其實心裡超在意，只是不想破壞氣氛。等到情緒累積到極限，就可能突然大爆炸，讓另一半完全措手不及。

你需要學習的，是把自己的需求說出來。因為真正健康的感情，不是一直忍耐，而是有人願意聽你說。

戀愛裡最難搞的，其實是「沒發現自己的問題」

很多人談戀愛時，都以為問題出在對方太木頭、太冷淡、太不懂自己，但其實感情最容易卡住的地方，往往是「沒有發現自己的慣性」。

有人太需要安全感、有人太害怕受傷、有人太追求刺激，也有人習慣默默忍耐。當你開始理解自己的戀愛模式後，很多感情問題反而比較容易找到出口。

所以看完測驗後，別急著傳給另一半吵架，先看看自己是不是也中了幾項。說不定你以為自己只是愛得深，結果其實是難搞得很可愛。

☛此為心理測驗與性格分析內容，僅供娛樂參考。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#戀愛 #心理測驗

熱門文章

3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

hotNews__list__item--img

不只王俐人！盤點那些加入SWAG的藝人與網紅：有人翻紅、有人被罵翻，尺度一次看
hotNews__list__item--img

《逐玉》不再第一！愛奇藝熱播榜陸劇TOP10，這部女主對抗綠茶婊、渣男穩坐冠軍
hotNews__list__item--img

❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】
hotNews__list__item--img

為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度
往下滑看更多精彩文章
3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

2026-04-11 08:00 J.T

▋一份遺囑，讓律師看傻了眼

孫德榮，65歲，資產3億。

他找律師修遺囑，律師翻開名單，沉默了幾秒，然後說：「怎麼這麼多人？」32個人。每人最少200萬現金起跳。姓孫的不給現金，給房——一戶市值六、七千萬。表親子女給100萬急難救助金。然後，他把這32個人的受益，全數轉成保單形式贈與。這個動作，外界解讀成「支持養子唯哲的保險事業」。沒錯，但只說對了一半。

真正的原因，是他懂。

▋大多數人搞錯了一件事

台灣人談遺產，習慣講「留給子孫」。但孫德榮的邏輯完全不同：他談的是「生前分配」，而且選擇用保單來執行。這不是巧合，這是精算過的選擇。遺囑可以被挑戰。遺產可以被爭奪。法定繼承人可以出來主張特留分。但保單的受益人指定，只要設計得當，是繞過這一切最乾淨的方式。受益人拿到的是「保險金」，不是「遺產」，法律性質截然不同。這一點，做了20年保險稅務輔銷的人，看一眼就明白。孫德榮沒有子女，沒有配偶，法定繼承人是他的兄弟姊妹與其子女。如果用遺囑分配，這些人依法可以主張特留分，硬要切走一塊。但保單受益人的設計，讓他可以把錢精準送到他想送的人手上，不被稀釋，不被瓜分。

他說「他們只要讓我快樂，我就給」。這句話聽起來感性，背後的執行工具，卻是非常理性的法律與金融架構。

▋那個沒人說出口的真相

孫德榮的案例，揭露了一個台灣人長期忽略的盲區：保單，是目前最有效的財富傳承工具之一，但大多數人買保險，買的只是保障，從來沒有想過「傳承設計」這四個字。他因為養子唯哲從事保險業，才開始研究保單。這個細節，讓我想起無數個在我面前說「保險不重要」的客戶——不是他們不在乎錢，是他們不知道錢可以這樣流動。32個人，每人保單受益。他走之後，這32份保單同步啟動，每個人各自收到屬於自己的那一份，清楚、乾淨、沒有爭議。這才是孫德榮最聰明的地方——他不只決定了「給誰」，他還設計了「怎麼給」。

▋你現在的安排，夠用嗎？

你不需要有3億才需要思考這件事。

你只需要想清楚一件事：如果你明天走了，你的錢，會流到你真正想給的人手上嗎？還是會在法院、在家庭會議、在兄弟姊妹的爭奪中，慢慢消耗殆盡？孫德榮用了一輩子的時間，才弄清楚誰是真正對他好的人。然後他用保單，把這份清醒，鎖進了法律條文裡。

你的清單，寫好了嗎？

我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是心理專家，但有些想法，想跟你分享。


J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#保險

熱門文章

3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

hotNews__list__item--img

不只王俐人！盤點那些加入SWAG的藝人與網紅：有人翻紅、有人被罵翻，尺度一次看
hotNews__list__item--img

《逐玉》不再第一！愛奇藝熱播榜陸劇TOP10，這部女主對抗綠茶婊、渣男穩坐冠軍
hotNews__list__item--img

❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】
hotNews__list__item--img

為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度
hotNews__list__item--img

母親把房子留給妹妹，只給我200萬，這叫公平嗎？—— 那個問題背後，藏著一件比財產更重要的事
往下滑看更多精彩文章
不只王俐人！盤點那些加入SWAG的藝人與網紅：有人翻紅、有人被罵翻，尺度一次看

不只王俐人！盤點那些加入SWAG的藝人與網紅：有人翻紅、有人被罵翻，尺度一次看

2026-04-27 13:56 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：IG@lisawanglijen、Swag提供
圖片來源：IG@lisawanglijen、Swag提供

近年成人直播平台 SWAG 不再只是單純的情色平台，而是逐漸變成不少藝人、網紅「話題翻身」的新戰場。從昔日電視藝人，到爭議型網紅、退役軍人、啦啦隊女神，越來越多人選擇跨界加入，也讓外界開始重新思考：「加入SWAG，到底是墮落，還是另一種生存方式？」尤其2026年王俐人以特別嘉賓身份現身SWAG，再度掀起全網熱議。其實回頭看，早已有不少熟面孔曾加入這個平台，有人因此翻紅，有人則被貼上標籤，話題始終沒停過。

文章目錄

加入SWAG人物盤點 王俐人：氣質女神反差加入，49歲照樣衝熱搜

49歲女星王俐人近期因「尺度大突破」再度成為話題人物，先前她穿著性感睡衣開團直播賣吹風機，因火辣造型與大膽風格掀起熱議，被網友形容是「擦邊賣吹風機」意外爆紅。沒想到話題還沒退燒，她近期更連續兩天登上成人影音平台SWAG直播節目，首次以更大膽的方式與觀眾互動，再度衝上熱搜。

2026年最讓人意外的名字之一，無疑就是王俐人。過去一直以氣質優雅形象深植人心的她，這次卻因「No Bra吹風機直播」成功製造強烈反差感，迅速引發全網討論。隨後她更正式以特別嘉賓身分加入SWAG節目《華語AV復興大作戰》，官方更直接打出「你沒看錯，氣質女神真的來了」作為宣傳標語，話題性十足。從優雅女星到話題女王，這種「反差系轉型」不僅成功吸引流量，也讓她再次成為娛樂圈最受矚目的焦點之一。

圖片來源：Swag提供
圖片來源：Swag提供

圖片來源：Swag提供
圖片來源：Swag提供

加入SWAG人物盤點陳沂：自封「情色教主」，話題女王再出招

2024年，向來敢說敢嗆的陳沂高調宣布加入SWAG，甚至直接表示自己是「缺錢下海」，一句話立刻炸翻全網。她還自封「新一代情色教主」，放話要搶下「四十路市場」，風格一如既往地犀利。她的直播尺度也確實不小，和多位話題人物合體直播，觀看數衝高，也讓她再次成為新聞焦點。支持者認為她只是誠實面對市場需求，反對者則批評她過度消費爭議。無論立場如何，陳沂確實成功把流量變現。

圖片來源：陳沂ＦＢ
圖片來源：陳沂ＦＢ

圖片來源：Swag提供
圖片來源：Swag提供

加入SWAG人物盤點統神：星二代話題不斷，直播尺度再升級

「亞洲統神」張嘉航也曾加入成人平台SWAG，消息一出立刻掀起大批網友熱烈討論。這次再度以特別來賓身分回歸，更讓話題迅速延燒。向來以直率敢言、情緒反應超真實聞名的他，首次登上平台直播節目時，就因一段堪稱「大型崩潰現場」的反應成功衝上熱搜，也讓不少網友笑翻直呼：「這真的太統神了。」

圖片來源：Swag提供
圖片來源：Swag提供

圖片來源：Swag截圖
圖片來源：Swag截圖

加入SWAG人物盤點孫安佐：星二代話題不斷，直播尺度再升級

星二代孫安佐本身爭議就不少，從美國事件到泰國風波，一直都是高討論人物。2024年他也曾與陳沂在SWAG直播合體，大談私生活與感情話題，尺度相當直接。不少網友認為他「根本天生適合話題平台」，也有人認為這只是持續消耗個人形象。不過在流量時代，爭議往往本身就是資產。

圖片來源：Swag截圖
圖片來源：Swag截圖

加入SWAG人物盤點館長：從健身館老闆到成人直播嘉賓

館長 也曾登上SWAG直播，首場就找來話題女來賓同框，雖然一度因面對性感美女顯得手足無措，反而製造強烈反差萌，直播人數也衝上高峰。不少粉絲笑說：「館長平常嘴超硬，結果現場最害羞。」這種反差效果，也正是SWAG最擅長操作的流量密碼。

圖片來源：Swag截圖
圖片來源：Swag截圖

加入SWAG人物盤點5. 前輔導長內內：從軍中風波到平台爆紅

前國軍女輔導長「內內」過去因與男友在營區拍攝私密影片，後續影片外流引發軒然大波，兩人也因此遭軍方記過並遭汰除，事件一度成為社會熱議焦點。離開軍中體系後，內內的人生也迎來巨大轉折，她選擇走出原本的舒適圈，正式宣布進軍成人平台SWAG，展開全新事業方向。

圖片來源：Swag截圖
圖片來源：Swag截圖

「內內」原本因軍中外流事件受到高度關注，加入SWAG後更迅速成為平台話題人物，首播便吸引大量觀看數，討論度居高不下。她的轉型也引發外界兩極評價，有人替她感到惋惜，認為原本穩定的人生就此改變；也有人認為，她只是選擇用自己的方式重新掌握人生，把曾經的標籤轉化成新的起點。

SWAG到底是墮落還是翻身？

加入SWAG從來不是單純的「尺度問題」，更多時候，它反映的是娛樂圈現實：曝光、流量、收入與生存。有人把它當成翻身機會，有人視為最後退路，也有人只是選擇更直接地面對市場。對觀眾來說，獵奇與批判往往同時存在；但對當事人而言，或許只是另一種工作選擇。畢竟在這個流量比形象更值錢的年代，「加入SWAG」早就不只是八卦，而是一種娛樂產業的縮影。

#陳沂 #館長 #內內 #統神 #王俐人 #孫安佐 #SWAG

熱門文章

3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

hotNews__list__item--img

不只王俐人！盤點那些加入SWAG的藝人與網紅：有人翻紅、有人被罵翻，尺度一次看
hotNews__list__item--img

《逐玉》不再第一！愛奇藝熱播榜陸劇TOP10，這部女主對抗綠茶婊、渣男穩坐冠軍
hotNews__list__item--img

❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】
hotNews__list__item--img

為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度
hotNews__list__item--img

母親把房子留給妹妹，只給我200萬，這叫公平嗎？—— 那個問題背後，藏著一件比財產更重要的事
往下滑看更多精彩文章
《逐玉》不再第一！愛奇藝熱播榜陸劇TOP10，這部女主對抗綠茶婊、渣男穩坐冠軍

《逐玉》不再第一！愛奇藝熱播榜陸劇TOP10，這部女主對抗綠茶婊、渣男穩坐冠軍

2026-05-04 12:07 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

女孩們最近是不是也陷入了劇荒危機，下班後不知道該看什麼好呢？別擔心，四月份的愛奇藝熱播榜單熱騰騰出爐啦！這個月可以說是神仙打架，不僅有甜到蛀牙的「新中式養生戀愛」，還有讓人瘋狂嗑糖的「先婚後愛」古裝神劇，更有霸總與逆襲主婦的極致推拉。幫大家整理了這10部霸榜好劇的必看亮點，保證讓妳這個週末窩在沙發上捨不得放下手機！

TOP 10《成何體統》

王楚然丞磊主演的黑馬古偶！這部完全不是一般流水線的套路劇，男女主角竟然都是「穿越者」，第一集就毫不拖泥帶水地識破彼此身分並攜手合作。劇情推進超快又充滿笑點，智商在線的男女主互動讓人大呼過癮，絕對是下班後的紓壓首選！

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

TOP 9《人間驚鴻客》

朱正廷與盧洋洋上演戰火中的絕美愛戀。八年前的救命恩情，讓少年將軍在亂世中死心塌地守護隱姓埋名的神醫。 這種雙向奔赴的感情線細膩又好哭，戰火紛飛中的亂世情愫真的讓人揪心又上頭。

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

TOP 8《寧安如夢》

由白鹿與張凌赫主演的重生大作。

張凌赫飾演的「謝危」真的太瘋太帶感啦！白鹿的重生逆襲之路也是百看不厭，不管刷了幾次，兩人之間那種充滿張力的危險禁忌感，依舊讓人心跳加速。

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

TOP 7《鋼鐵森林》

井柏然化身犯罪心理學教授，與蔡文靜聯手追查連環凶案。喜歡燒腦劇的女孩千萬別錯過！劇情反轉再反轉，井柏然的斯文敗類感帥出新高度，跟著主角團一起飆智商，每一集都毫無冷場。

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

TOP 6《危險關係》

成年人專屬的極致拉扯！男女主角之間那種危險又迷人的曖昧氛圍營造得太完美，每一場對手戲火花都快要溢出螢幕，讓人一看就完全停不下來。

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

TOP 5《冰湖重生

黃楊鈿甜與李昀銳接棒詮釋新一代的諸葛玥與楚喬。墜入冰湖後的兩人因誤會而分離，展開相愛相殺的揪心故事。終於等到後續了！李昀銳演繹的深情公子有夠虐心，看著他們在權謀中堅守彼此，眼淚真的會不自覺掉下來。

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

TOP 4《愛你》

溫潤中醫與失眠社畜的「新中式養生戀愛」

張凌赫四月真的霸屏啦！這次化身溫潤如玉的中醫師，主動出擊拯救徐若晗這個失眠社畜。看這部劇就像喝了一碗熱湯，被男主那種成熟、尊重又堅定的愛給深深治癒了。

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

TOP 3《逐玉

說到四月最火，絕對少不了這部！雖然《逐玉》早早就已經播完，但那種強大的後勁真的讓全網女孩都出不了坑。田曦薇的靈動可愛配上張凌赫的霸氣深情，兩人的CP感簡直是顏值天花板級別，絕對是今年古裝劇的經典必刷之作！

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

TOP 2《佳偶天成

任嘉倫與王鶴潤攜手打造奇幻命定世界。男主為了轉生為人，必須承受換骨換血的極致痛楚，卻意外與女主結為夫妻。任嘉倫的古裝氣場從不讓人失望！雖然開局男主的設定有夠虐，但兩人從試探到生死相依，「先婚後愛」的劇情就是香，保證讓妳邊哭邊嗑糖！

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

TOP 1《蜜語紀

熟齡職場逆襲與清醒的成年人愛情

凍齡男神鐘漢良搭檔朱珠，這對熟齡CP的化學反應太絕了！看女主從絕望主婦化身清潔工，再一路逆襲成銷售精英，與霸總強強聯手對抗渣男與綠茶。不只愛情線超有魅力，搞事業的劇情更是看得人大呼痛快，難怪能穩坐第一名寶座！

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#逐玉 #丞磊 #愛奇藝 #王楚然 #蜜語紀 #張凌赫 #陸劇片單 #陸劇推薦 #佳偶天成 #冰湖重生

熱門文章

3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

hotNews__list__item--img

不只王俐人！盤點那些加入SWAG的藝人與網紅：有人翻紅、有人被罵翻，尺度一次看
hotNews__list__item--img

《逐玉》不再第一！愛奇藝熱播榜陸劇TOP10，這部女主對抗綠茶婊、渣男穩坐冠軍
hotNews__list__item--img

❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】
hotNews__list__item--img

為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度
hotNews__list__item--img

母親把房子留給妹妹，只給我200萬，這叫公平嗎？—— 那個問題背後，藏著一件比財產更重要的事
往下滑看更多精彩文章
母親把房子留給妹妹，只給我200萬，這叫公平嗎？—— 那個問題背後，藏著一件比財產更重要的事

母親把房子留給妹妹，只給我200萬，這叫公平嗎？—— 那個問題背後，藏著一件比財產更重要的事

2026-04-30 08:00 J.T

▋先說那個沒人敢說出口的感受

收到那200萬的時候，你心裡第一個念頭是什麼？不是「謝謝媽媽」。是一種說不清楚的悶。不完全是為了錢。是那種被定了價、被秤了斤兩的感覺。妹妹得到房子，你得到200萬，母親覺得這樣「差不多」了。但你心裡清楚，那棟房子根本不只值200萬，而且，那200萬也從來不是重點。

重點是，你被排在了後面。

這件事，很多姊妹都經歷過。有時候是因為照顧父母的分量不同，有時候是因為婚姻、距離、性格，有時候根本沒有理由，就是偏心。母親不一定意識到她在傷人，她只是覺得「這樣處理比較乾淨」。

但沒有人告訴她，這樣處理，往往最不乾淨。

▋財產糾紛從來不是從法院開始的

真正的裂縫，在更早的時候就出現了。可能是某次父親病重，妹妹說「她比較近，她來照顧就好」，你在外地沒辦法常回來。可能是某年過年，父母在飯桌上說「妹妹比較體貼」，你沒說什麼，但記住了。可能是母親老了，需要人陪，妹妹搬過去住，你繼續過你的日子。後來房子給了妹妹，200萬給了你。

母親覺得她在「回報」妹妹的付出。但從大女兒的角度看，她得到的不是錢，是一個確認：她在這個家，排在後面。

很多遺產糾紛，表面上是在爭財產，底層是在爭那份「你對我有沒有足夠重要」的答案。

▋法律能給你回來財產，但給不回來那個感受

台灣民法第1223條保障了大女兒的特留分。假設房子1200萬、兩個繼承人，大女兒的特留分是300萬，母親給了200萬，差了100萬，可以向法院主張。法院可以幫你把那100萬要回來。但法院要不回的，是母親為什麼願意讓你拿少一點。

很多人打贏了官司，姊妹從此不相往來。很多人選擇不打，把那200萬收下來，此後每逢過年，飯桌上的空氣比以前更沉。沒有一種選擇是真正「好的」。只有你自己才知道，你爭的到底是什麼。

▋如果你是那個母親，現在還來得及做3件事

如果你正在閱讀這篇文章，而且你手上有財產要分，這裡有幾件真的值得做的事。

第一件事：說清楚你的理由。不用公開，不用辯解，但讓每個孩子都知道你怎麼想的。「我把房子給妹妹，是因為她照顧了我三年」，這句話很難說出口，但比200萬更有力量。財產可以不平分，但「為什麼」不能缺席。

第二件事：用對工具，讓意願有法律支撐。生前贈與、保險給付指定受益人、信託規劃，這三種方式各有優缺點，但有一個共同點：都比你死後靠遺囑強得多。生前贈與一旦合法完成，特留分管不到；保險金指定受益人，原則上不列入遺產；信託則可以精細設定傳承條件，讓你的意願被確實執行，而不是身後讓孩子在法院裡替你詮釋。

第三件事：盡早啟動，不要等到身體出狀況才開始想。很多家庭的財產糾紛，源頭是父母在最後那段時間，神智不那麼清楚的時候，被某個孩子影響了決定。提前規劃，不只是保護你的財產，也是保護你自己的清醒和尊嚴。

財產怎麼分，其實是你在告訴孩子，你怎麼看待他們。

這件事，值得你比遺囑更認真地想清楚。



我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是法律專家，但有些想法，想跟你分享。

J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

熱門文章

3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

hotNews__list__item--img

不只王俐人！盤點那些加入SWAG的藝人與網紅：有人翻紅、有人被罵翻，尺度一次看
hotNews__list__item--img

《逐玉》不再第一！愛奇藝熱播榜陸劇TOP10，這部女主對抗綠茶婊、渣男穩坐冠軍
hotNews__list__item--img

❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】
hotNews__list__item--img

為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度
hotNews__list__item--img

母親把房子留給妹妹，只給我200萬，這叫公平嗎？—— 那個問題背後，藏著一件比財產更重要的事
往下滑看更多精彩文章
2027行事曆出爐！連假變少但還能這樣放　116年國定假日＋請假攻略一次看

2027行事曆出爐！連假變少但還能這樣放　116年國定假日＋請假攻略一次看

2026-05-05 10:08 女子漾／編輯周意軒
2027行事曆出爐！連假變少但還能這樣放　116年國定假日＋請假攻略一次看　圖片來源：官方
2027行事曆出爐！連假變少但還能這樣放　116年國定假日＋請假攻略一次看　圖片來源：官方

2027年（民國116年）行事曆曝光，不少人第一眼就發現「連假真的變少了」。除了清明連假有4天，其餘多數假期集中在3天，甚至端午節、中秋節與教師節都落在平日，完全無法形成連假。不過，只要掌握幾個關鍵時間點，還是有機會把零散假期放大成長假。以下整理2027年完整國定假日與連假分布，想提早規劃旅遊或請假的人可以先存起來。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

2027年（116年）國定假日一覽

元旦：1/1（五）～1/3（日），休 3 天

春節假期：2/4（四）～2/10（三），休 7 天

和平紀念日：2/27（六）～3/1（一），休 3 天

兒童節＋清明節：4/3（六）～4/6（二），休 4 天

勞動節：4/30（五）～5/2（日），休 3 天

端午節：6/9（三），休 1 天（無連假）

中秋節：9/15（三），休 1 天（無連假）

教師節：9/28（二），休 1 天（無連假）

國慶日：10/9（六）～10/11（一），休 3 天

光復節：10/23（六）～10/25（一），休 3 天

行憲紀念日：12/24（五）～12/26（日），休 3 天

2028元旦：12/31（五）～1/2（日），休 3 天

圖片來源：行政院官網
圖片來源：行政院官網

請假攻略一次看

元旦請假攻略：免請假休 3 天

2027 年元旦落在週五，直接形成 3 天連假，不用請假就能從 1 月 1 日一路休到 1 月 3 日，適合安排跨年後的小旅行或補眠行程。

春節請假攻略：請2休 11

雖然春節本身只有 7 天，但只要請 2 月 11 日（四）到 2 月 14 日（日）前的 2/11～2/14 調整4天（或依公司彈性安排2/15～2/18工作日區段），就有機會把假期延伸至 2 月中下旬，甚至串接228連假形成長天數休假，是全年最值得操作的檔期。

228連假請假攻略：請 4休 9

228 本身已有 3 天連假，只要請 3 月 2 日到 3 月 5 日，就能從 2 月 27 日一路休到 3 月 7 日，直接放大成 9 天假期，適合安排出國行程。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

清明連假攻略：請3 休 9

清明連假只要再請 4 月7 日到 4 月 9 日，就能從 4 月3日一路休到 4 月 11 日，變成 10 天長假，是春季旅遊最佳時間點。

端午節請假攻略：請4 休 9

端午節落在週三，沒有連假，但只要請 6 月 7 日與 6 月 8 日和6 月 10 日與 6 月11 日，就能從 6 月 5 日一路休到 6 月 13 日，變成 9 天小長假。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

中秋節請假攻略：請 4 休 9

中秋節同樣在週三，沒有連假，但只要請 9 月 13 日與 9 月 14 日和9 月 16 日與 9 月17 日，就能從 9月 11 日一路休到 9 月 19 日，變成 9 天小長假。

國慶日請假攻略：請 4 休 9

國慶日為 3 天連假，只要請 10 月 5 日到 10 月 8 日，就能從 10 月 2 日一路休到 10 月 11 日，形成 9 天長假。

光復節請假攻略：請 4 休 9

光復節落在週一，只要請 10 月 9 日到 10 月 17 日，就能從 10 月 9 日一路休到 10 月 17 日，延伸成完整秋季假期。

行憲紀念日請假攻略：請 4 休 10

年底行憲紀念日為週五連假，只要請 12 月 27 日到 12 月 30 日，就能從 12 月 24 日一路休到 2028 年 1 月 2 日，直接銜接跨年假期。

圖片來源：女子漾製圖
圖片來源：女子漾製圖

#連假 #端午節 #國定假日 #提早規劃旅遊 #2027放假

熱門文章

3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

hotNews__list__item--img

不只王俐人！盤點那些加入SWAG的藝人與網紅：有人翻紅、有人被罵翻，尺度一次看
hotNews__list__item--img

《逐玉》不再第一！愛奇藝熱播榜陸劇TOP10，這部女主對抗綠茶婊、渣男穩坐冠軍
hotNews__list__item--img

❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】
hotNews__list__item--img

為什麼歐美成人片常見不戴套？從業人員揭「不是膽子大」：關鍵在這套制度
hotNews__list__item--img

母親把房子留給妹妹，只給我200萬，這叫公平嗎？—— 那個問題背後，藏著一件比財產更重要的事

最新文章

母親節電影必看！崔宇植催淚新作《你能吃到媽媽煮的飯的次數，還剩365次》與6部經典片單

母親節電影必看！崔宇植催淚新作《你能吃到媽媽煮的飯的次數，還剩365次》與6部經典片單

#母親節 #崔宇植 #電影 #片單

女子漾／編輯王廷羽 2026.05.07 16
【心理測驗】你其實超難搞？選一杯飲料測出「戀愛中最討厭的個性」

【心理測驗】你其實超難搞？選一杯飲料測出「戀愛中最討厭的個性」

#心理測驗 #戀愛

女子漾／編輯張念慈 2026.05.07 47
母親節最強基因！演藝圈「7大最美母女檔」 小禎女兒美到像韓星 小S根本生了一個女團

母親節最強基因！演藝圈「7大最美母女檔」 小禎女兒美到像韓星 小S根本生了一個女團

#藝人大小事 #小禎 #李千娜 #韓菲 #李紫嫣

女子漾／編輯張念慈 2026.05.07 167
面試遇這些直接逃？她列22項「免洗筷職位警訊」自備履歷也入列，網喊：幾乎全中

面試遇這些直接逃？她列22項「免洗筷職位警訊」自備履歷也入列，網喊：幾乎全中

#求職 #面試

女子漾／編輯許智捷 2026.05.07 36
越老越有錢！「3生肖」晚年財運大爆發　貴人撐腰一路旺到退休

越老越有錢！「3生肖」晚年財運大爆發　貴人撐腰一路旺到退休

#星座生肖 #生肖 #生肖運勢

女子漾／編輯張念慈 2026.05.07 43
「賤」其實是一種生存術？曾國城、唐從聖《英雄所賤略同》大方公開演藝圈賤招

「賤」其實是一種生存術？曾國城、唐從聖《英雄所賤略同》大方公開演藝圈賤招

#曾國城 #唐從聖 #康茵茵 #舞台劇

女子漾／編輯王廷羽 2026.05.07 25
歷年「又虐又好看陸劇」TOP5推薦！網評這幾部哭到走不出來，《東宮》榮登最虐天花板

歷年「又虐又好看陸劇」TOP5推薦！網評這幾部哭到走不出來，《東宮》榮登最虐天花板

#蒼蘭訣 #陸劇 #長相思 #東宮 #虐心 #陸劇推薦

女子漾／編輯ANDREA 2026.05.07 118
ILLIT WONHEE同款手機殼！CASETiFY母親節優惠最低75折 追劇媽媽必收！

ILLIT WONHEE同款手機殼！CASETiFY母親節優惠最低75折 追劇媽媽必收！

#母親節 #CASETiFY

女子漾／編輯許智捷 2026.05.07 28
朴寶英暴瘦黑化喊「殺了他」！《賭金》橫掃19國Top 10　1500億金塊逼出人性最狠一面

朴寶英暴瘦黑化喊「殺了他」！《賭金》橫掃19國Top 10　1500億金塊逼出人性最狠一面

#賭金 #朴寶英

女子漾／編輯許智捷 2026.05.07 52
趙露思和他最有火花！6對CP感爆棚陸劇盤點　《雲之羽》《蒼蘭訣》全上榜

趙露思和他最有火花！6對CP感爆棚陸劇盤點　《雲之羽》《蒼蘭訣》全上榜

#趙露思 #陸劇

女子漾／編輯許智捷 2026.05.07 174
18+