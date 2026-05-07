【心理測驗】你其實超難搞？選一杯飲料測出「戀愛中最討厭的個性」。女子漾AI製圖

戀愛裡最可怕的，從來不是吵架，而是「自己根本不知道自己很難搞」。有些人談戀愛超愛冷戰、有些人情緒一來就瘋狂腦補，還有人嘴巴說沒事，結果心裡已經默默扣分一百次。最近一則「飲料心理測驗」就在社群掀起討論，只要憑直覺選一杯最想喝的飲料，就能測出你在戀愛中最容易讓另一半崩潰的隱藏性格。快來看看，你是不是那種「談戀愛前超可愛，在一起後超難哄」的人！

題目：如果今天心情超差，你最想喝哪一種飲料？

A. 黑糖珍珠鮮奶

B. 美式咖啡

C. 水果氣泡飲

D. 熱可可

選好了嗎？以下開始解析。

心理測驗解析A. 黑糖珍珠鮮奶：情緒型戀人，超愛被照顧

選黑糖珍珠鮮奶的人，其實很需要戀愛中的「情緒價值」。你談感情時非常重感覺，只要對方一句話不對、態度突然冷掉，就會開始胡思亂想。你不一定會直接說出口，但內心戲往往已經演完八點檔。

你的可愛之處是很會撒嬌，也願意對喜歡的人付出，但難搞的地方在於，你其實很需要被關注與安撫。一旦另一半太忙、回訊息變慢，你就容易開始腦補：「是不是不愛了？」

不少網友就是這型，留言表示：「我男友晚回10分鐘，我已經想到我們小孩監護權了。」

心理測驗解析B. 美式咖啡：嘴硬型戀人，最會假裝沒事

圖片來源：趙露思小紅書

選美式咖啡的人，外表看起來超理性，但其實是典型「有事不說型人格」。你不喜歡把脆弱表現出來，就算心裡不開心，也常常裝作沒事，甚至還會故意冷淡。

你在感情裡最大的問題，是太習慣自己消化情緒。另一半常常不知道你到底在氣什麼，只會感覺你突然變冷、突然失聯，最後莫名其妙踩雷。

你其實不是不愛，而是太怕自己看起來「太在乎」。但這種壓抑型戀愛模式，久了真的很容易讓人猜到心累。

心理測驗解析C. 水果氣泡飲：新鮮感戀人，最怕無聊

迪麗熱巴。圖片來源：IG＠deldilraba

選水果氣泡飲的人，通常很有魅力，也很會製造戀愛氛圍。你談感情時喜歡新鮮感，對有趣的人事物特別容易心動。你不一定花心，但真的很怕「感情變無聊」。

你的問題在於，一旦戀愛進入穩定期，就容易開始覺得少了激情，甚至會突然變得冷淡。你需要的是能一起玩、一起聊天、一起成長的關係，而不是每天只剩「吃飽沒」。

很多人會被你戀愛初期的熱情吸引，但也有人抱怨：「他前期像偶像劇男主角，後期像失蹤人口。」

心理測驗解析D. 熱可可：付出型戀人，容易委屈爆炸

圖片來源： 《愛情沒有神話》官方微博

選熱可可的人，通常是戀愛裡最溫柔的一群。你很會照顧人，也願意默默付出，甚至常常把另一半擺在自己前面。你談戀愛時最大的快樂，就是看到對方開心。

但你的問題在於，太容易「委屈自己」。很多時候你嘴巴說沒關係，其實心裡超在意，只是不想破壞氣氛。等到情緒累積到極限，就可能突然大爆炸，讓另一半完全措手不及。

你需要學習的，是把自己的需求說出來。因為真正健康的感情，不是一直忍耐，而是有人願意聽你說。

戀愛裡最難搞的，其實是「沒發現自己的問題」

很多人談戀愛時，都以為問題出在對方太木頭、太冷淡、太不懂自己，但其實感情最容易卡住的地方，往往是「沒有發現自己的慣性」。

有人太需要安全感、有人太害怕受傷、有人太追求刺激，也有人習慣默默忍耐。當你開始理解自己的戀愛模式後，很多感情問題反而比較容易找到出口。

所以看完測驗後，別急著傳給另一半吵架，先看看自己是不是也中了幾項。說不定你以為自己只是愛得深，結果其實是難搞得很可愛。

☛此為心理測驗與性格分析內容，僅供娛樂參考。